Edelweiss präsentiert erstmals die neue Kabine im Airbus A350

Edelweiss hat erstmals die neue Kabine im Airbus A350 vorgestellt, die ab Dezember 2026 sukzessive in der gesamten Flotte eingeführt wird. Unter dem Motto „Mehr Raum zum Wohlfühlen” will die Schweizer Ferienfluggesellschaft modernes Design mit hochwertigen Materialien, einer ruhigen Farbwelt und zeitgemäßer Technologie verbinden.
Die neue Kabine ist weit mehr als eine Erneuerung der Sitze. Sie soll vielmehr für ein bewusst gestaltetes Raumgefühl stehen, das Entspannung, Wohnlichkeit und Komfort in den Mittelpunkt stellt. Das elegante Design der neuen Flugzeugbemalung mit dunkleren Rot- und Blautönen sowie der charakteristischen roten Wellenbewegung findet sich dabei auch im Innenraum wieder.
Inspiriert von bequemen, wohnlichen Sofas entstand ein Interieur, das bewusst Ruhe ausstrahlt und gleichzeitig hochwertig und modern wirkt. Ergänzt wird diese Inspiration durch Elemente der zeitgenössischen Schweizer Architektur. Reduzierte Formen, klare Linien und selektiv eingesetzte Muster prägen das Erscheinungsbild der Kabine.
Feine Details und hochwertige Verarbeitung unterstreichen den Premium-Anspruch in allen Reiseklassen. Im Vergleich zur bisherigen Kabine wurde die Farbwelt gezielt reduziert. Die bewusste Reduktion sorgt für Ruhe und Harmonie. Blautöne prägen das Erscheinungsbild in vielfältigen Facetten.
In der neuen Economy Class sorgen dezente, blau-gewebte Stoffe für ein ruhiges, zeitloses Ambiente. Feine Nahtdetails verleihen den Sitzen eine elegante, maßgeschneiderte Anmutung. Im Gesamtbild wirkt der Innenraum harmonisch und einladend. Alle Plätze bieten im Vergleich zur bisherigen Kabine rund drei Zentimeter mehr Sitzabstand sowie einen größeren Sitzneigewinkel, was den Komfort auf der Langstrecke spürbar erhöht.
Gleichzeitig erhöht Edelweiss mit der neuen Kabine baut Edelweiss den Anteil an Premium-Plätzen an Bord. Die neue Premium Economy Class verfügt über 28 Sitze in einer 2–3‑2-Bestuhlung mit rund einem Meter Sitzabstand und einem hochwertigen Hartschalensitz, wie er auch bei anderen Airlines der Lufthansa Group eingesetzt wird.
Die dunklere, edlere Farbgebung unterstreicht den Premium-Anspruch. Die Gäste genießen bereits vor dem Start einen Welcome Drink. Während des Fluges profitieren sie von einer erweiterten Essensauswahl, serviert in Porzellan-Geschirr auf einem Tischtuch. Alkoholische Getränke sind inklusive. Für zusätzlichen Komfort sorgen Noise-Cancelling-Kopfhörer aus der Business Class.
Die durchgehende 1–2‑1-Bestuhlung in der neuen Business Class bietet jedem Gast direkten Gangzugang. Rund die Hälfte der Sitze ist als Doppelsitz ausgelegt und eignet sich ideal für gemeinsam reisende Paare. Die Sitze lassen sich vollständig in ein flaches Bett verwandeln. Dunkle Blautöne, eine einzigartige gewebte Polsterung und bewusst eingesetzte Holzoberflächen prägen das wohnliche Kabinendesign.
Die neue Edelweiss Business Suite richtet sich an Gäste mit höchsten Ansprüchen an Privatsphäre und Komfort. Die Sitze lassen sich vollständig in ein großzügiges flaches Bett verwandeln. Schließbare, rund 1,20 Meter hohe Türen schaffen ein hohes Mass an Privatsphäre, während die großen 32-Zoll-Monitore ein intensives Kino-Feeling ermöglichen.
In den mittleren Suiten lässt sich der Raumteiler individuell einstellen, sodass sich die Suite flexibel für gemeinsam reisende Gäste nutzen lässt. Ein besonderes Merkmal ist der großzügige offene Fußraum, der im Liegen deutlich mehr Bewegungsfreiheit bietet. Ergänzt wird das Angebot durch ein bequemes Memoryschaum-Kissen und eine Auflage für erholsamen Schlaf sowie zusätzlichen Stauraum für persönliches Handgepäck.
Neben Design und Komfort spielt auch moderne Technologie eine zentrale Rolle im neuen Kabinenkonzept. In allen Reiseklassen profitieren die Gäste von Gratis-Highspeed-Internet von Starlink, 4K-Bildschirmen mit Bluetooth-Audio-Verbindung sowie einem umfangreichen Inflight-Entertainment-Angebot mit über 400 Filmen und Serien.
Human Centric Lighting unterstützt den natürlichen Biorhythmus auf Langstreckenflügen. Ergänzt wird das Angebot durch Wireless Charging in der Premium Economy und Business Class sowie durch leistungsstarke USB-C- und USB-A-Anschlüsse bei allen Sitzen, mit denen sich auch Laptops bequem laden lassen. In der Business Class stehen zusätzlich Steckdosen zur Verfügung.
Das erste Flugzeug mit der neuen Kabine wird ab Dezember 2026 im Einsatz stehen. Die Flüge sind ab dem Sommer 2026 buchbar. Weitere umgebaute Airbus A350 folgen schrittweise im Jänner, Februar, April, Mai und Juli 2027. Damit wird die Airbus A350 Flotte von Edelweiss im Sommer 2027 vollständig mit der neuen Kabine unterwegs sein.
