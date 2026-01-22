Edelweiss präsentiert erstmals die neue Kabine im Airbus A350

Edel­weiss hat erst­mals die neue Ka­bine im Air­bus A350 vor­ge­stellt, die ab De­zem­ber 2026 suk­zes­sive in der ge­sam­ten Flotte ein­ge­führt wird. Un­ter dem Motto „Mehr Raum zum Wohl­füh­len” will die Schwei­zer Fe­ri­en­flug­ge­sell­schaft mo­der­nes De­sign mit hoch­wer­ti­gen Ma­te­ria­lien, ei­ner ru­hi­gen Farb­welt und zeit­ge­mä­ßer Tech­no­lo­gie ver­bin­den.

Die neue Ka­bine ist weit mehr als eine Er­neue­rung der Sitze. Sie soll viel­mehr für ein be­wusst ge­stal­te­tes Raum­ge­fühl ste­hen, das Ent­span­nung, Wohn­lich­keit und Kom­fort in den Mit­tel­punkt stellt. Das ele­gante De­sign der neuen Flug­zeug­be­ma­lung mit dunk­le­ren Rot- und Blau­tö­nen so­wie der cha­rak­te­ris­ti­schen ro­ten Wel­len­be­we­gung fin­det sich da­bei auch im In­nen­raum wie­der.

In­spi­riert von be­que­men, wohn­li­chen So­fas ent­stand ein In­te­ri­eur, das be­wusst Ruhe aus­strahlt und gleich­zei­tig hoch­wer­tig und mo­dern wirkt. Er­gänzt wird diese In­spi­ra­tion durch Ele­mente der zeit­ge­nös­si­schen Schwei­zer Ar­chi­tek­tur. Re­du­zierte For­men, klare Li­nien und se­lek­tiv ein­ge­setzte Mus­ter prä­gen das Er­schei­nungs­bild der Ka­bine.

Feine De­tails und hoch­wer­tige Ver­ar­bei­tung un­ter­strei­chen den Pre­mium-An­spruch in al­len Rei­se­klas­sen. Im Ver­gleich zur bis­he­ri­gen Ka­bine wurde die Farb­welt ge­zielt re­du­ziert. Die be­wusste Re­duk­tion sorgt für Ruhe und Har­mo­nie. Blau­töne prä­gen das Er­schei­nungs­bild in viel­fäl­ti­gen Fa­cet­ten.

A350 von Edel­weiss /​ Eco­nomy (c) Edel­weiss

In der neuen Eco­nomy Class sor­gen de­zente, blau-ge­webte Stoffe für ein ru­hi­ges, zeit­lo­ses Am­bi­ente. Feine Naht­de­tails ver­lei­hen den Sit­zen eine ele­gante, maß­ge­schnei­derte An­mu­tung. Im Ge­samt­bild wirkt der In­nen­raum har­mo­nisch und ein­la­dend. Alle Plätze bie­ten im Ver­gleich zur bis­he­ri­gen Ka­bine rund drei Zen­ti­me­ter mehr Sitz­ab­stand so­wie ei­nen grö­ße­ren Sitz­nei­ge­win­kel, was den Kom­fort auf der Lang­stre­cke spür­bar er­höht.

Gleich­zei­tig er­höht Edel­weiss mit der neuen Ka­bine baut Edel­weiss den An­teil an Pre­mium-Plät­zen an Bord. Die neue Pre­mium Eco­nomy Class ver­fügt über 28 Sitze in ei­ner 2–3‑2-Bestuhlung mit rund ei­nem Me­ter Sitz­ab­stand und ei­nem hoch­wer­ti­gen Hart­scha­len­sitz, wie er auch bei an­de­ren Air­lines der Luft­hansa Group ein­ge­setzt wird.

A350 von Edel­weiss /​ Pre­mium Eco­nomy (c) Edel­weiss

Die dunk­lere, ed­lere Farb­ge­bung un­ter­streicht den Pre­mium-An­spruch. Die Gäste ge­nie­ßen be­reits vor dem Start ei­nen Wel­come Drink. Wäh­rend des Flu­ges pro­fi­tie­ren sie von ei­ner er­wei­ter­ten Es­sens­aus­wahl, ser­viert in Por­zel­lan-Ge­schirr auf ei­nem Tisch­tuch. Al­ko­ho­li­sche Ge­tränke sind in­klu­sive. Für zu­sätz­li­chen Kom­fort sor­gen Noise-Can­cel­ling-Kopf­hö­rer aus der Busi­ness Class.

Die durch­ge­hende 1–2‑1-Bestuhlung in der neuen Busi­ness Class bie­tet je­dem Gast di­rek­ten Gang­zu­gang. Rund die Hälfte der Sitze ist als Dop­pel­sitz aus­ge­legt und eig­net sich ideal für ge­mein­sam rei­sende Paare. Die Sitze las­sen sich voll­stän­dig in ein fla­ches Bett ver­wan­deln. Dunkle Blau­töne, eine ein­zig­ar­tige ge­webte Pols­te­rung und be­wusst ein­ge­setzte Holz­ober­flä­chen prä­gen das wohn­li­che Ka­bi­nen­de­sign.

A350 von Edel­weiss /​ Busi­ness Suite (c) Edel­weiss

Die neue Edel­weiss Busi­ness Suite rich­tet sich an Gäste mit höchs­ten An­sprü­chen an Pri­vat­sphäre und Kom­fort. Die Sitze las­sen sich voll­stän­dig in ein groß­zü­gi­ges fla­ches Bett ver­wan­deln. Schließ­bare, rund 1,20 Me­ter hohe Tü­ren schaf­fen ein ho­hes Mass an Pri­vat­sphäre, wäh­rend die gro­ßen 32-Zoll-Mo­ni­tore ein in­ten­si­ves Kino-Fee­ling er­mög­li­chen.

In den mitt­le­ren Sui­ten lässt sich der Raum­tei­ler in­di­vi­du­ell ein­stel­len, so­dass sich die Suite fle­xi­bel für ge­mein­sam rei­sende Gäste nut­zen lässt. Ein be­son­de­res Merk­mal ist der groß­zü­gige of­fene Fuß­raum, der im Lie­gen deut­lich mehr Be­we­gungs­frei­heit bie­tet. Er­gänzt wird das An­ge­bot durch ein be­que­mes Me­mo­ry­schaum-Kis­sen und eine Auf­lage für er­hol­sa­men Schlaf so­wie zu­sätz­li­chen Stau­raum für per­sön­li­ches Hand­ge­päck.

Air­bus A350 (c) Edel­weiss

Ne­ben De­sign und Kom­fort spielt auch mo­derne Tech­no­lo­gie eine zen­trale Rolle im neuen Ka­bi­nen­kon­zept. In al­len Rei­se­klas­sen pro­fi­tie­ren die Gäste von Gra­tis-High­speed-In­ter­net von Star­link, 4K-Bild­schir­men mit Blue­tooth-Au­dio-Ver­bin­dung so­wie ei­nem um­fang­rei­chen In­f­light-En­ter­tain­ment-An­ge­bot mit über 400 Fil­men und Se­rien.

Hu­man Cen­tric Light­ing un­ter­stützt den na­tür­li­chen Bio­rhyth­mus auf Lang­stre­cken­flü­gen. Er­gänzt wird das An­ge­bot durch Wire­less Char­ging in der Pre­mium Eco­nomy und Busi­ness Class so­wie durch leis­tungs­starke USB-C- und USB-A-An­schlüsse bei al­len Sit­zen, mit de­nen sich auch Lap­tops be­quem la­den las­sen. In der Busi­ness Class ste­hen zu­sätz­lich Steck­do­sen zur Ver­fü­gung.

„Mit dem neuen Air­bus A350 ha­ben wir die Chance ge­nutzt, un­ser ge­sam­tes Ka­bi­nen­pro­dukt neu zu den­ken und kon­se­quent vom Wohl­be­fin­den un­se­rer Gäste her zu ent­wi­ckeln. Un­ser An­spruch war es, ei­nen Raum zu schaf­fen, der Ruhe aus­strahlt, hoch­wer­tig ist und sich klar als Pre­mi­um­pro­dukt po­si­tio­niert. Die neue Ka­bine ist eine kon­se­quente Wei­ter­ent­wick­lung un­se­res De­signs und steht für mo­der­nen Kom­fort, Schwei­zer Qua­li­tät und ein zeit­ge­mä­ßes Fe­ri­en­flug­er­leb­nis auf der Lang­stre­cke.” Bernd Bauer, CEO von Edel­weiss

Das erste Flug­zeug mit der neuen Ka­bine wird ab De­zem­ber 2026 im Ein­satz ste­hen. Die Flüge sind ab dem Som­mer 2026 buch­bar. Wei­tere um­ge­baute Air­bus A350 fol­gen schritt­weise im Jän­ner, Fe­bruar, April, Mai und Juli 2027. Da­mit wird die Air­bus A350 Flotte von Edel­weiss im Som­mer 2027 voll­stän­dig mit der neuen Ka­bine un­ter­wegs sein.

www.flyedelweiss.com

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.