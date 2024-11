Südtirol: Hotelzimmer mit Badewanne für die kalten Tage

Je käl­ter, grauer und un­ge­müt­li­cher es drau­ßen wird, desto schö­ner ist die Aus­sicht auf ein war­mes Bad. In den bes­ten Ho­tels in Süd­ti­rol kön­nen die Gäste tags­bü­ber die kühle, fri­sche Berg­luft ge­nie­ßen und sich am Abend sanft in die woh­lig warme Ba­de­wanne in den ei­ge­nen vier Ur­laubs­wän­den glei­ten las­sen.

Der Vor­zug von Sui­ten und Zim­mern mit Ba­de­wanne ist ne­ben der Pri­vat­sphäre auch die Mög­lich­keit, in das schöne Am­bi­ente im wah­ren Sinn des Wor­tes ein­zu­tau­chen. Denn oft lo­cken Well­ness­be­reich, Re­stau­rant oder die Na­tur vor dem Fens­ter, so­dass man das schöne Ho­tel­zim­mer nur zum Schla­fen auf­sucht.

(c) Vinum Ho­tel Weis­ses Kreuz /​ Da­niel Zan­gerl

Ob nach ei­ner Wan­de­rung durch die bun­ten Herbst­wäl­der oder ei­nem ak­ti­ven Tag im Schnee, ein war­mes Bad ist der per­fekte Ab­schluss. Die woh­lige Wärme för­dert die Durch­blu­tung, löst Ver­span­nun­gen und bringt in­nere Ruhe.

Pension Leuchtenburg

In der Pen­sion Leuch­ten­burg – di­rekt am Kal­te­rer See ge­le­gen – dür­fen sich die Gäste im Som­mer wie im Win­ter auf Ba­de­er­leb­nisse mit See­blick freuen. Ob Pri­vat­strand oder Ba­de­wanne mit Blick auf den Kal­te­rer See: Die Gäste ha­ben zu je­der Jah­res­zeit die Wahl oder ma­chen ein­fach bei­des. Nach ei­nem er­fri­schen­den Sprung in den See, der im Herbst­ne­bel liegt, ist die frei ste­hende Ba­de­wanne im Rö­mig­berg- oder Pr­u­nar-Zim­mer der ideale Ort, um sich wie­der auf­zu­wär­men.

Historic South Tyrol

An­sitz Stein­bock (c) His­to­ric South Ty­rol /​ Alex Mo­ling

In den Häu­sern von His­to­ric South Ty­rol – „An­sitz Stein­bock” und „An­sitz zum Lö­wen” – trifft urige Ele­ganz auf höchs­ten Kom­fort. In­mit­ten des al­ten Ge­mäu­ers bie­tet die lu­xu­riöse Ba­de­wanne eine Oase der Ruhe. Um­ge­ben von war­mem Ker­zen­licht und dem Duft äthe­ri­scher Öle, kön­nen die Gäste die Ma­gie ei­nes war­men Ba­des in his­to­ri­schem Am­bi­ente ge­nie­ßen.

Vinum Hotel Weisses Kreuz

(c) Vinum Ho­tel Weis­ses Kreuz /​ Da­niel Zan­gerl

Im Vinum Ho­tel Weis­ses Kreuz – ei­nem ex­klu­si­ven Ho­tel für Wein­lieb­ha­ber – war­tet nicht nur eine er­le­sene Aus­wahl an ed­len Trop­fen, son­dern auch die per­fekte Ent­span­nung nach ei­nem Tag im Freien. In den in­di­vi­du­ell und stil­voll ein­ge­rich­te­ten Zim­mern kön­nen die Gäste den Tag mit ei­nem lu­xu­riö­sen Bad in der ei­ge­nen Wanne aus­klin­gen las­sen. Kom­bi­niert mit ei­nem Glas Wein, ist dies der ideale Rück­zugs­ort, um kalte Abende woh­lig warm und ge­nuss­voll zu ver­brin­gen.

Biohotel Gitschberg

(c) Bio­ho­tel Gitsch­berg /​ Andre Schön­herr

Bar­bara Peint­ner – Gast­ge­be­rin im Bio­ho­tel Gitsch­berg – ist mit und in der Süd­ti­ro­ler Na­tur auf­ge­wach­sen. So ist es für sie eine Her­zens­an­ge­le­gen­heit, die Kräfte der Na­tur best­mög­lich für ihre Gäste ein­zu­brin­gen. Da­her lässt sie es sich auch nicht neh­men, den Gäs­ten mit selbst­ge­mach­ten Ba­de­sal­zen zu na­tür­li­cher Ent­span­nung zu ver­hel­fen. Die be­ru­hi­gende Zir­bel­kie­fer, die ent­zün­dungs­hem­men­den äthe­ri­schen Öle des Thy­mi­ans oder die durch­blu­tungs­för­dernde Wir­kung der Fichte: Ver­schie­dene Ba­de­salze ste­hen am Ba­de­wan­nen­rand be­reit.