Daia Slow Beach Hotel Conil: Slow Food mit Aussicht in Andalusien

Das im Juli 2024 er­öff­nete Daia Slow Beach Ho­tel Co­nil nahe der Stadt Cá­diz in An­da­lu­sien be­geis­tert seine Gäste mit ei­ner spek­ta­ku­lä­ren Aus­sicht auf die Costa de la Luz und ei­nem ei­gens ku­ra­tier­ten Slow Food-Kon­zept.

Ne­ben Qua­li­tät und Fri­sche zeich­net sich das ku­li­na­ri­sche Kon­zept des Fünf-Sterne-Ho­tels vor al­lem durch eine scho­nende Zu­be­rei­tung der Spei­sen aus und schafft dank zahl­rei­cher Bio-Zu­ta­ten aus der na­hen Um­ge­bung und tra­di­tio­nel­len Re­zep­ten ei­nen en­gen Be­zug zur Re­gion. Gour­mets er­le­ben da­mit in sie­ben Re­stau­rants und Bars eine ge­lun­gene Fu­sion aus lo­ka­len und in­ter­na­tio­na­len Aro­men.

Verkostungen und Workshops

Gäste, die mehr über die lo­ka­len Spe­zia­li­tä­ten er­fah­ren möch­ten, neh­men an Ver­kos­tun­gen von an­da­lu­si­schen Wei­nen und Oli­ven­ölen so­wie an Work­shops zur Zu­be­rei­tung von Gas­pa­cho, Pasta, Smoothies oder selbst­ge­mach­ter Mar­me­lade teil – al­les kos­ten­frei und be­reits im Zim­mer­preis in­klu­diert. Nach­hal­ti­ger Ge­nuss aus der Re­gion fin­det sich da­bei in der ge­sam­ten Ku­li­na­rik des Hau­ses wie­der.

So steht im Re­stau­rant „Roots” das „Farm to Table”-Konzept im Vor­der­grund. Viele Zu­ta­ten kom­men di­rekt aus dem Ho­tel­gar­ten und Bau­ern aus der Um­ge­bung lie­fern fri­sche Pro­dukte, die als Ba­sis für die zu­meist fleisch­lo­sen Ge­richte die­nen. Auf den Tel­ler kom­men un­ter an­de­rem haus­ge­machte Pasta und Pizza, kna­ckige Sa­lat­va­ria­tio­nen, Fisch und Ri­sotto mit Gar­ne­len aus Co­nil.

Cocktails in der Rooftop-Bar

DAIA Slow Beach Ho­tel Co­nil (c) M. Yl­lera

Das Re­stau­rant „Maam” ver­wöhnt mit ei­nem mor­gend­li­chen Früh­stücks­buf­fet auf zwei Ter­ras­sen und ei­nem im­po­san­ten Blick über die Küste von Cá­diz, wäh­rend das „Sa­la­mar” zum Mit­tag­essen mit ei­ner au­then­tisch-me­di­ter­ra­nen Kü­che lockt. Für Steak-Fans ist wie­derum das „Ori­gin” ein Muss.

Abends be­geis­tert schließ­lich die „Ta­vira Ho­ri­zon Ro­of­top Bar” mit ei­ner Dach­ter­rasse und ei­nem Pan­ora­ma­blick über den At­lan­tik. Ab­ge­run­det wird das An­ge­bot durch die „Daia Beach Strand­bar”, die „Cala Lounge & Cock­tail”, die Pool­bar „Si­esta Chill & Sun” und die ex­klu­sive „The One Lounge”.

Adults-only für Gäste ab 16 Jahren

DAIA Slow Beach Ho­tel Co­nil (c) M. Yl­lera

Daia Slow Beach Ho­tel Co­nil ist ein Adults-only-Haus für Gäste ab 16 Jah­ren und nur rund 100 Me­ter vom Strand La Fon­ta­nilla ent­fernt. Das Fi­scher­dorf Co­nil de la Fron­tera mit sei­ner wun­der­schö­nen Alt­stadt, klei­nen Gas­sen und wei­ßen Häu­sern er­reicht man zu Fuß in rund zehn Mi­nu­ten. Dort gibt es auch zahl­rei­che Ein­kaufs­mög­lich­kei­ten, Bars und Re­stau­rants.

Die 248 Zim­mer und Sui­ten sind im me­di­ter­ra­nen Stil ein­ge­rich­tet und ver­tei­len sich auf fünf Eta­gen. Zur Aus­stat­tung ge­hö­ren zu­dem zwei Meer­was­ser-Pools und ein Spa-Be­reich mit Sauna und Mas­sa­gen. Eine Über­nach­tung ist ab 230 Euro für zwei Per­so­nen im Dop­pel­zim­mer in­klu­sive Früh­stück buch­bar. Al­ter­na­tiv sind auch Ra­ten mit Halb­pen­sion und mit All-In­clu­sive ver­füg­bar.

