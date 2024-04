Torre Melina: Wiedereröffnung einer Hotel-Ikone in Barcelona

Eine Ho­tel-Ikone des mo­der­nen Bar­ce­lona prä­sen­tiert sich ab so­fort in neuem Glanz: Gran Me­liá hat das vom Ar­chi­tek­ten Car­los Fer­ra­ter ent­wor­fene und kurz vor den Olym­pi­schen Spie­len 1992 er­öff­nete Ho­tel Rey Juan Car­los I. voll­stän­dig re­no­viert und als „Torre Me­lina” mit 330 Zim­mern und 61 Sui­ten wie­der er­öff­net.

Ein­zig­ar­tig am 16 Stock­werke ho­hen Torre Me­lina ist die 25.000 Qua­drat­me­ter große Gar­ten­an­lage mit zwei Pools, ei­nem See und ei­nem künst­li­chen Strand mit wei­ßem Sand, die vom re­nom­mier­ten Land­schafts­ar­chi­tek­ten Jo­sep Fontserè i Mestre ent­wor­fen wurde. Be­nannt wurde das Lu­xus­ho­tel nach ei­nem al­ten Bau­ern­haus aus dem 12. Jahr­hun­dert, auf des­sen Grund­stück einst das Haupt­ge­bäude er­rich­tet wurde.

RedLevel-Zimmer mit Lounge-Zugang

Für ei­nen be­son­ders lu­xu­riö­sen Auf­ent­halt ste­hen die Red­Le­vel-Zim­mer in 14 Ka­te­go­rien zur Ver­fü­gung. Sie bie­ten alle ei­nen ex­klu­si­ven Zu­gang zur Red­Le­vel Lounge mit Ter­rasse, Open Bar und Snacks so­wie ei­nen But­ler-Ser­vice. Die Aus­wahl reicht da­bei von Su­preme-Zim­mern in der Ein­stiegs­ka­te­go­rie bis zu den Royal Pent­house Sui­tes, die sich zwi­schen dem 10. und 15. Stock­werk be­fin­den und ei­nen herr­li­chen Pan­ora­ma­blick auf die Berge oder die Stadt er­mög­li­chen.

Be­son­ders emp­feh­lens­wert sind die „One Be­d­room Red­Le­vel Long Stay Sui­ten” mit Schlaf­zim­mer, Wohn­zim­mer und ei­ner klei­nen Kü­che. Auf der 14. Etage fin­det sich die edle „Red­Le­vel Pre­si­den­tial Suite”. Das ab­so­lute Schmuck­stück bil­det al­ler­dings die 300 Qua­drat­me­ter große „Red­Le­vel Royal Pent­house Suite”. Sie er­streckt sich über drei Eta­gen und punk­tet ne­ben ei­nem Schlaf­zim­mer, ei­nem Wohn­zim­mer, ei­nem Ess­zim­mer und ei­ner Kü­che auch mit ei­ner pri­va­ten Dach­ter­rasse.

Zwei Restaurants und drei Bars

Torre Me­lina Gran Me­liá (c) Me­liá Ho­tels In­ter­na­tio­nal

Das gas­tro­no­mi­sche An­ge­bot um­fasst ak­tu­ell drei Lo­kale – das ganz­tä­gig ge­öff­nete Re­stau­rant „L’A­ma­ranta” für Früh­stück, Mit­tag- und Abend­essen, die Pool-Bar „Gala” mit leich­ten Snacks und das Grill­re­stau­rant „Erre de Ur­re­chu Bar­ce­lona” von Kü­chen­chef Íñigo Ur­re­chu. In den kom­men­den Mo­na­ten fol­gen dann noch das „Beso Pe­dral­bes” mit bas­ki­scher Kü­che am Pool und die Cock­tail-Bar „Chroma by Erick Lo­rincz, die ei­ner der an­ge­sag­tes­ten Treff­punkte in Bar­ce­lona wer­den soll.

Ein Well­ness­cen­ter und ein Fit­ness­stu­dio run­den die Aus­stat­tung ab. Das Torre Me­lina be­fin­det sich in erst­klas­si­ger Lage im obe­ren Be­reich der „Dia­go­nal” – di­rekt ne­ben dem Pa­lau de Con­gressos de Ca­ta­lu­nya und nur we­nige Me­ter vom Polo Club Bar­ce­lona, dem Da­vid Lloyd Club Turó und dem Camp Nou ent­fernt. Zur Plaza Ca­ta­lu­nya steht sechs­mal pro Tag ein kos­ten­lo­ser Shut­tle-Ser­vice be­reit.

Der­zeit gibt es 18 Gran Me­liá-Ho­tels welt­weit – dar­un­ter in Ma­drid, Mal­lorca, Se­villa, Cá­diz und Mai­land, aber auch in China, Ar­gen­ti­nien und Viet­nam. Die Zim­mer­preise im Torre Me­lina be­gin­nen je nach Sai­son bei 228 bis 343 Euro pro Nacht mit Früh­stück für zwei Per­so­nen. Das güns­tigste Red­Le­vel-Zim­mer ist ab 368 bis 491 Euro pro Nacht buch­bar.

www.melia.com/de/torre-melina-gran-melia