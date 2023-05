Kimpton Aysla Mallorca: Kunst und Wellness in Santa Ponsa

Die „SABA Bar” di­rekt am Ein­gang des Re­stau­rants bie­tet tags­über Kaf­fee, Tee und süße Le­cke­reien oder auch ei­nen Ape­ri­tif und eine Aus­wahl an lo­ka­len und in­ter­na­tio­na­len Ta­pas. Am Abend ver­wan­delt sie sich dann in ei­nen stim­mungs­vol­len Ort, an dem man sich mit Freun­den und der Fa­mi­lie bei Cock­tails, Bier vom Fass und Wein aus dem an­gren­zen­den Wein­kel­ler trifft.

(c) Kimp­ton Ho­tels & Re­stau­rants