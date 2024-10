Spanien: Besondere Herbst-Erlebnisse in der Region Navarra

Na­varra hüllt sich ak­tu­ell in ein herbst­li­ches Ge­wand – und das steht der Re­gion im Nor­den von Spa­nien aus­neh­mend gut. Die Far­ben­pracht im Herbst reicht von leuch­tend gel­bem Laub bis zu tief­ro­ten Pi­quil­los.

Fein­schme­ckern, Na­tur­lieb­ha­bern und Kul­tur­in­ter­es­sier­ten win­ken Er­leb­nisse an der fri­schen Luft, au­then­ti­sche Be­geg­nun­gen, herbst­li­che Köst­lich­kei­ten und ent­span­nende Stun­den in den schöns­ten Bou­ti­que­ho­tels der Re­gion.

Die Farben des Herbstes

Na­ce­dero del Ur­e­de­rra (c) Fran­cis Va­quero /​ Tu­rismo de Na­varra

Ei­nes der spek­ta­ku­lärs­ten Herbst­schau­spiele er­war­tet die Be­su­cher im Irati-Wald. Wenn sich die Blät­ter des zweit­größ­ten Misch­wal­des Eu­ro­pas in leuch­tende Gelb‑, Orange- und Rot­töne fär­ben, lädt die Re­gion zu aus­ge­dehn­ten Spa­zier­gän­gen oder Fahr­rad­tou­ren un­ter dem far­ben­fro­hen Blät­ter­dach ein.

Auch im un­weit ge­le­ge­nen Na­tur­re­ser­vat Larra-Be­la­gua strahlt der Herbst in sei­nen schöns­ten Far­ben und lädt zu aus­gie­bi­gen Spa­zier­gän­gen und Wan­de­run­gen ein. Be­su­che der be­ein­dru­cken­den Schluch­ten Foz de Ar­bayún und Foz de Lum­bier so­wie die Er­kun­dung der Höhle Cueva de Ar­pea bie­ten ab­wechs­lungs­rei­che Er­leb­nisse in Na­var­ras viel­fäl­ti­ger Na­tur.

Navarra aus allen Perspektiven

Valle de Sa­la­zar (c) Iñaki Te­je­rina /​ Tu­rismo de Na­varra

Ganz in der Nähe kann man auch das tra­di­tio­nelle Schä­fer­le­ben haut­nah be­ob­ach­ten. Noch ver­wei­len die Schafe auf den Wei­den, be­vor sie im Win­ter in den Stall ge­bracht wer­den. Wer möchte, kann den Schä­fern bei ih­rer Ar­beit über die Schul­ter schauen, sich mit ih­nen aus­tau­schen und mehr über ih­ren All­tag er­fah­ren. Ein Be­such in ei­ner der tra­di­tio­nel­len Kä­se­reien der Re­gion bie­tet au­ßer­dem die Ge­le­gen­heit, lo­kale Kä­se­spe­zia­li­tä­ten zu ver­kos­ten und als Sou­ve­nir mit nach Hause zu neh­men.

Be­son­ders spek­ta­ku­lär ist die jähr­li­che Trans­hu­manz, bei der die Schafe durch die be­ein­dru­ckende Wüs­ten­land­schaft der Bar­denas Rea­les in ihre Win­ter­quar­tiere ge­trie­ben wer­den – ein Er­leb­nis, das die Be­su­cher mit­ten in die Ge­schichte und Tra­di­tion Na­var­ras ein­tau­chen lässt.

Be­su­che lo­ka­ler Kä­se­reien und an­de­rer hei­mi­scher Be­triebe so­wie Wan­de­run­gen, ge­führte Tou­ren und Aus­flüge bie­tet auch der Tou­ris­mus­ver­band Tier­ras de Iranzu an. Das ganze Jahr über ha­ben die Be­su­cher die Mög­lich­keit, die Re­gion und ihre Be­woh­ner ken­nen­zu­ler­nen. So ent­fal­tet sich bei­spiels­weise die herbst­li­che Na­tur bei ei­nem Fall­schirm­flug in ih­rer gan­zen Pracht aus der Vo­gel­per­spek­tive, wäh­rend eine Mou­tain­bike-Tour durch die Wein­berge mit an­schlie­ßen­der Ver­kos­tung die schö­nen Dinge des Le­bens ver­bin­det.

So schmecken Migas, Piquillos und Sidra

0. Gas­tro­no­mía Al­ka­xuri /​ Queso de oveja (c) Tu­rismo de Na­varra

Die re­gio­na­len Spe­zia­li­tä­ten sind im Herbst ein ech­tes High­light. Das tra­di­tio­nelle „Mi­gas” – ein schmack­haf­tes und sät­ti­gen­des Bau­ern- und Schä­fer­ge­richt – ist nicht nur ein ku­li­na­ri­sches Er­leb­nis, son­dern auch das per­fekte Com­fort Food an küh­le­ren Ta­gen. Der Herbst ist in Na­varra auch die Zeit der „Pi­quil­los” – der fei­nen Pa­pri­kas, die im Sü­den der Re­gion rund um Tu­dela wach­sen.

Die Be­su­cher kön­nen hier aber nicht nur die köst­li­chen Pa­prika pro­bie­ren, son­dern auch bei der Ernte mit­hel­fen und da­nach die Schätze in Kon­ser­ven­form mit nach Hause neh­men. Ebenso emp­feh­lens­wert ist ein Be­such in ei­ner der zahl­rei­chen „Sid­re­rias”, wo man den ty­pi­schen Ap­fel­wein der Re­gion ge­nie­ßen kann.

Entspannende Stunden im Hotel

Valle de Baz­tan (c) Iñaki Te­je­rina /​ Tu­rismo de Na­varra

Nach ei­nem Tag vol­ler Ent­de­ckun­gen und Er­leb­nisse bie­ten die Bou­ti­que­ho­tels in Na­varra die per­fekte Rück­zugs­mög­lich­keit. Char­mante Häu­ser mit dem ge­wis­sen Et­was – wie das mit fünf Ster­nen aus­ge­zeich­nete Adults-only-Ho­tel Arantza oder das hei­me­lige, eben­falls nur für Er­wach­sene buch­bare He­re­dad Be­ragu – la­den mit ei­nem ge­müt­li­chen Am­bi­ente und oft auch mit Spa-Be­rei­chen zum Ent­span­nen und Er­ho­len ein.

www.visitnavarra.es