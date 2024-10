Florenz: Dario Cecchini eröffnet Restaurant im 25hours Hotel

Da­rio Cec­chini und das Team des 25hours Ho­tel San Pao­lino in Flo­renz ha­ben die Tü­ren des „Cec­chini in Città” ge­öff­net. Der be­rühmte Metz­ger – be­kannt als „Ma­es­tro di Panz­ano” ‑wählte das Ho­tel als sei­nen ers­ten Stand­ort in der tos­ka­ni­schen Haupt­stadt.

Das „Cec­chini in Città” ist so­mit der neu­este Au­ßen­pos­ten von Da­rio Cec­chi­nis in­ter­na­tio­nal be­kann­ter Metz­ge­rei „An­tica Macel­le­ria” und sei­ner Re­stau­rants „So­lo­cic­cia” und „Of­fi­cina della Bis­tecca”, die sich al­le­samt in sei­ner Hei­mat­stadt Panz­ano im Her­zen der Tos­kana be­fin­den – knapp eine Stunde au­ßer­halb von Flo­renz.

25h Piazza Pao­lino /​ Cec­chini in Città (c) San Pao­lino /​ Da­rio Ga­ro­falo

Da­rio Cec­chini re­prä­sen­tiert die achte Ge­ne­ra­tion ei­ner Metz­ger­fa­mi­lie aus dem Chi­anti. Er ist ein Meis­ter sei­nes Fachs, der bei der Aus­wahl und Ver­ar­bei­tung von Fleisch auf Qua­li­tät, Ethik und Pro­fes­sio­na­li­tät ach­tet. Nach sei­ner Hei­mat­stadt er­öff­nete er Re­stau­rants auf den Ba­ha­mas, in Du­bai, Sin­ga­pur und Hong­kong, ehe er mit der „Il Macel­laio di Bolg­heri“ an der tos­ka­ni­schen Küste wie­der nach Ita­lien zu­rück­kehrte.

Das De­gus­ta­ti­ons­menü „Cec­chini Gri­glia“ bringt das be­rühmte Panz­ano-Er­leb­nis nach Flo­renz – ser­viert an ei­ner lan­gen Ta­fel mit Sea­tings um 13 und 20 Uhr. Das ge­sel­lige Fest­mahl be­ginnt mit ei­nem Glas Wein und Cec­chi­nis so­ge­nann­tem „Burro del Chi­anti“ – ei­nem mit Kräu­tern ge­würz­ten, ge­schla­ge­nen Schmalz, das sehr leicht ist.

Da­nach fol­gen Gänge, die das En­ga­ge­ment von Cec­chini für das Beste der tra­di­tio­nel­len tos­ka­ni­schen Kü­che ver­an­schau­li­chen, wo­bei je­der Teil des Tie­res ge­wür­digt wird: Rin­der­ta­tar („Chi­anti-Su­shi”, wie man in Panz­ano sagt), Rin­der­car­pac­cio und Bis­tecca alla Panz­an­ese. Die Steak­stü­cke wer­den da­bei mit den tra­di­tio­nel­len Bei­la­gen Can­nell­ini-Boh­nen und in Fo­lie ge­ba­cke­nen Kar­tof­feln kre­denzt.

25h Piazza Pao­lino /​ Cec­chini in Città (c) San Pao­lino /​ Da­rio Ga­ro­falo

Im „Cec­chini in Città” ha­ben die Gäste aber auch die Mög­lich­keit, à la carte zu es­sen. Auf der Spei­se­karte steht eine Viel­zahl ve­ge­ta­ri­scher Ge­richte – dar­un­ter tra­di­tio­nelle tos­ka­ni­sche An­ti­pasti und hand­ge­machte Pasta, die mit Sau­cen aus dem Re­zept­buch der Fa­mi­lie Cec­chini ge­reicht wer­den.

„Da­rio ist eine welt­be­rühmte Ikone der tos­ka­ni­schen ku­li­na­ri­schen Tra­di­tion. Seine meis­ter­hafte Zu­be­rei­tung von Fleisch, bei der er der Aus­wahl der ver­schie­de­nen Stü­cke und den Tie­ren selbst un­glaub­lich viel Auf­merk­sam­keit schenkt, fei­ert die Ge­schichte der tos­ka­ni­schen Kü­che. En­thu­si­as­mus, Hin­gabe und eine tiefe Lei­den­schaft für diese Re­gion sind Dinge, die Da­rio Cec­chini und das 25hours Ho­tel Piazza San Pao­lino tei­len.“ Bart Spoo­ren­berg, Ge­ne­ral Ma­na­ger des 25hours Ho­tel Piazza San Pao­lino Holen Sie sich unseren Newsletter! News und Tipps – bis zu zwei­mal pro Wo­che kos­ten­los in Ih­rem Post­fach Wir ha­ben Ih­nen ein E‑Mail ge­schickt. Bitte be­stä­ti­gen Sie darin Ihre An­mel­dung! Ei­nige Fel­der sind feh­ler­haft oder wur­den nicht aus­ge­füllt! E‑Mail Ich ak­zep­tiere die Da­ten­schutz-Be­stim­mun­gen Fol­gen Sie uns auf So­cial Me­dia: Facebook Instagram Threads

Das spek­ta­ku­läre In­te­ri­eur des 25hours Ho­tel Piazza San Pao­lino bie­tet die per­fekte Ku­lisse für Da­rio Cec­chi­nis Grill­ri­tual. In der Mitte des Re­stau­rants be­fin­det sich ein gro­ßer Grill, der in den Ka­min ein­ge­las­sen ist. Die Gäste be­kom­men so das Ge­fühl, in ei­nem Thea­ter zu sit­zen, das der Kunst der per­fek­ten Fleisch­zu­be­rei­tung ge­wid­met ist.

www.25hours-hotels.com