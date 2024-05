Italien: Bars für den perfekten Aperitivo in Mailand und Florenz

Wenn in Ita­lien der Tag zu Ende geht und das Abend­essen naht, ist es Zeit für den Ape­ri­tivo. Die wohl köst­lichste Tra­di­tion des Lan­des soll den Ma­gen öff­nen – denn „aprire” heißt „öff­nen” – und wird im Kreis von Freun­den und Fa­mi­lie ge­nos­sen.

Die Lun­garno Coll­ec­tion bie­tet mit ih­ren Bars in den ex­qui­si­ten Ho­tels in Flo­renz und Mai­land den per­fek­ten Rah­men da­für. Hier ge­nie­ßen Ur­lau­ber und Ein­hei­mi­sche er­fri­schende Drinks und köst­li­che Spei­sen und sind da­bei mit­ten­drin im Ge­sche­hen die­ser vor Le­bens­freude sprü­hen­den Städte, denn die Häu­ser be­fin­den sich in bes­ter Lage di­rekt an der Flo­ren­ti­ner Ponte Vec­chio und im Mai­län­der Mo­de­vier­tel.

Mailands Seele im Cocktail-Glas

Den per­fek­ten „Ne­groni” ge­nießt man am bes­ten mit­ten im bun­ten Mai­län­der Mo­de­vier­tel Qua­dri­la­tero. In der be­lieb­ten Bar „10_​11” star­ten die Gäste des Ho­tel Por­trait Milano – Rei­sende und Ein­hei­mi­sche – ge­mein­sam in den Abend. Da­bei ver­schmel­zen Bar, Gar­ten, Re­stau­rant und der wun­der­schöne Säu­len­gang des ehe­ma­li­gen Pries­ter­se­mi­nars aus dem 16. Jahr­hun­dert mit­ein­an­der.

Klas­si­ker wie der „Ape­rol Spritz”, der hier mit ei­nem Schuss Grape­fruit zum her­ben Ge­nuss wird, dür­fen na­tür­lich nicht feh­len und schme­cken mit Tra­di­ti­ons­ge­rich­ten wie den „Mon­deghili” dop­pelt gut. Die Fleisch­bäll­chen wer­den mit ei­nem Klecks Sa­fran-Ma­yon­naise zum idea­len Snack oder Ap­pe­ti­zer. Der Name „10_​11“ be­schreibt üb­ri­gens die Lage zwi­schen der be­schau­lich-ele­gan­ten Via Sant’Andrea 10 und dem quir­li­gen Corso Ve­ne­zia 11.

Ein Paradies für Fleisch-Genießer

Die coole „Beef­bar” bricht mit den stren­gen Re­geln ei­nes klas­si­schen Steak­hau­ses und würzt ihr Kon­zept mit ei­ner ge­hö­ri­gen Por­tion Gla­mour. In der ehe­ma­li­gen Kir­che des Pries­ter­se­mi­nars weht heute fri­scher Wind – ver­packt im coo­len Six­ties-Stil. Im Fünf-Sterne-Ho­tel Por­trait Milano ge­le­gen, wer­den hier raf­fi­nierte Ape­ri­tivo-Spe­zia­li­tä­ten ser­viert. Ein Tipp für be­son­ders heiße Tage ist die feine Aus­wahl an al­ko­hol­freien Drinks.

Wie der Name be­reits ver­rät, spielt in der Beef­bar” das Fleisch die Haupt­rolle. Klas­si­sche Steak­hause-Ge­richte tref­fen da­bei je­doch auf ei­nen mo­der­nen Mix aus Street­food und Haute Cui­sine. So emp­fiehlt sich zum Bei­spiel zum Drink „Rock’n’Rye” aus High­lands Sin­gle Malt Whisky, Bit­ter und ka­na­di­schem Ahorn­si­rup ein Pro­sci­utto vom Kobe-Rind. Aber auch die köst­li­chen Fin­ger­food-Ta­cos pas­sen her­vor­ra­gend dazu.

The Fu­sion Bar & Re­stau­rant /​ Flo­renz (c) Lun­garno Coll­ec­tion

Im Erd­ge­schoss des Gal­lery Ho­tel Art be­fin­det sich die sty­li­sche „The Fu­sion Bar” – ein Flo­ren­ti­ner Ge­heim­tipp für mo­derne Fu­si­ons­kü­che. Zum Down-to-Earth-Flair ge­sel­len sich aber auch ganz himm­li­sche Er­leb­nisse. Nicht von die­ser Welt sind zum Bei­spiel die Krea­tio­nen von Bar­ten­der Sacha Me­cocci – sei­nes Zei­chens Vor­rei­ter der tos­ka­ni­schen Mixology-Szene.

Für Glücks­mo­mente und Aha-Er­leb­nisse sor­gen ne­ben den Si­gna­ture Drinks wie dem „Fu­sion Ne­groni” auch eine Aus­wahl an Über­ra­schungs­cock­tails, die zur Blind­ver­kos­tung ein­la­den. Ob es nun ein Long­drink mit fri­scher, zi­tro­niger Note oder et­was Stär­ke­res mit wür­zi­gen Aro­men im Tumb­ler­glas ist: Für die pas­sende ku­li­na­ri­sche Be­glei­tung ist durch die Fu­sion-Ta­pas-Karte von Kü­chen­chef An­to­nio Mi­ni­chiello ge­sorgt.

Holen Sie sich unseren Newsletter! News und Tipps – bis zu zwei­mal pro Wo­che kos­ten­los in Ih­rem Post­fach Wir ha­ben Ih­nen ein E‑Mail ge­schickt. Bitte be­stä­ti­gen Sie darin Ihre An­mel­dung! Ei­nige Fel­der sind feh­ler­haft oder wur­den nicht aus­ge­füllt! E‑Mail Ich ak­zep­tiere die Da­ten­schutz-Be­stim­mun­gen Fol­gen Sie uns auf So­cial Me­dia: Facebook | Instagram | Threads

Kunstvoller Genuss

Pic­teau Bis­t­rot & Bar /​ Flo­renz (c) Lun­garno Coll­ec­tion

Die per­fekte Mi­schung steckt hier be­reits im Na­men. Das „Pic­teau Bis­t­rot & Bar” im Ho­tel Lun­garno im flo­ren­ti­ni­schen Künst­ler­vier­tel Ol­trarno setzt sich aus den Na­mens­ge­bern Pi­casso und Coc­teau zu­sam­men. Ers­te­rer heißt Gäste von sei­nem Platz am Ka­min aus will­kom­men, zwei­te­rer be­grüßt sie be­reits di­rekt am Ein­gang.

Ne­ben den Wer­ken der bei­den Kunst­i­ko­nen, die aus der Pri­vat­samm­lung der Fa­mi­lie Fer­ra­gamo stam­men, prä­gen edle Stoffe und ma­ri­time Far­ben das In­te­ri­eur, das sich da­mit per­fekt dem lei­sen Plät­schern des Arno an­passt, der hier in un­mit­tel­ba­rer Nähe vor­bei­fließt. Der di­rekte Blick auf die Ponte Vec­chio ver­langt da­bei bei­nahe nach ei­nem Ape­ri­tivo der Ex­tra­klasse.

Die Karte nimmt die Gäste mit auf eine Zeit­reise, denn ne­ben den Si­gna­ture Drinks fin­den sich dort auch Vin­tage Cock­tails, die be­son­ders reich an Ge­schichte und ed­len Trop­fen sind und die man sonst nur sehr sel­ten be­kommt. Die ku­li­na­ri­sche Be­glei­tung ist da­ge­gen herr­lich un­prä­ten­tiös mit tos­ka­ni­schen Käse- und Wurst­spe­zia­li­tä­ten oder leich­ten Piz­za­stü­cken.

Goldene Momente im Herzen der Stadt

Caffè dell’Oro /​ Flo­renz (c) Lun­garno Coll­ec­tion

Im „Caffè dell’Oro” liegt der Hol­ly­wood-Gla­mour der 1950er-Jahre in der Luft. Nicht nur das de­tail­ver­liebte In­te­ri­eur ist im Stil die­ser De­kade ge­hal­ten, son­dern auch das An­ge­bot an der Bar – dem Herz­stück die­ser Flo­ren­ti­ner In­sti­tu­tion. Eine Film­diva wie Ma­ri­lyn Mon­roe hätte hier be­stimmt den Si­gna­ture Drink „Ne­groni Oro” be­stellt, der mit ei­ner Prise Gold­staub zum Fun­keln ge­bracht wird.

Doch das „dell’Oro” ist weit mehr als ein klas­si­sches ita­lie­ni­sches Caffè. Vom Früh­stück über den Lunch bis zum Din­ner ste­hen zu je­der Ta­ges­zeit die pas­sen­den Gau­men­freu­den auf der Spei­se­karte. Der Blick auf die Ponte Vec­chio lässt sich üb­ri­gens noch bes­ser von ei­nem der Au­ßen­ti­sche di­rekt am Lun­garno degli Ac­ciaiuoli ge­nie­ßen – der be­leb­ten Ufer­pro­me­nade im Her­zen der Alt­stadt. Da kann sich der Ape­ri­tivo schon ein­mal bis zum mit­ter­nächt­li­chen Cock­tail aus­deh­nen.

Über den Dächern von Florenz

La Ter­razza Ro­of­top Bar /​ Flo­renz (c) Lun­garno Coll­ec­tion

No­men est Omen trifft es hier ganz ge­nau: Die ein­drucks­volle Ro­of­top-Bar „La Ter­razza” in Flo­renz be­fin­det sich im obers­ten Stock­werk des mit­tel­al­ter­li­chen Con­sorti-Turms des Ho­tel Con­ti­nen­tale. Die be­liebte Bar ist ein bun­ter Treff­punkt für eine ent­spannte Ape­ri­tivo Hour, bei der es „se­hen und ge­se­hen wer­den“ heißt.

Gleich vier Si­gna­ture Drinks war­ten dar­auf, ver­kos­tet zu wer­den. Na­men wie „Ba­sil In­stinct”, „Tiki-Ta­lian”, „Pink as Lime” und „Salty Smoke” deu­ten be­reits auf den krea­ti­ven Aro­men-Mix der köst­li­chen Er­fri­schun­gen hin. Den Blick auf den be­rühm­ten Dom ge­rich­tet, das Rau­schen des Arno und den ent­fern­ten Tru­bel der Alt­stadt leise im Ohr, klingt hier der Tag mit ei­nem küh­len Drink aus. Spä­tes­tens dann ist al­len Gäs­ten klar, was der Ape­ri­tivo Ita­liano wirk­lich be­deu­tet – näm­lich Le­bens­freude pur.

www.lungarnocollection.com