Villa La Massa: Luxus-Refugium mit Medici-Flair vor den Toren von Florenz

Fla­nie­ren am Dom, ein „Bel­lini” auf der Piazza della Signo­ria oder Shop­pen in den re­nom­mier­ten Bou­ti­quen der Via Tornabuoni: Dank des ho­tel­ei­ge­nen Shut­tles ge­lan­gen die Gäste ent­spannt ins Zen­trum von Flo­renz und auch wie­der zu­rück in die länd­li­che Ab­ge­schie­den­heit der ehe­ma­li­gen Me­dici-Re­si­denz, in der das „Arno Spa” nach ei­nem er­leb­nis­rei­chen Tag zum Ent­span­nen in ge­schichts­träch­ti­gen Ge­wöl­ben ein­lädt.

(c) Villa La Massa