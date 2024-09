Norwegen: Der perfekte Roadtrip von Kristiansand nach Farsund

Hin­aus aus dem All­tag und hin­ein in das Aben­teuer: Ein Road­trip durch die von sat­tem Grün und tief­blauen Fjor­den ge­prägte Land­schaft von Nor­we­gen sorgt für ganz be­son­dere Ur­laubs­mo­mente. Eine be­liebte Route führt im äu­ßers­ten Sü­den des Lan­des von Kris­ti­an­sand bis Far­sund.

Da­bei geht es un­ter an­de­rem vor­bei am ge­schichts­träch­ti­gen Ort Man­dal so­wie am äl­tes­ten Leucht­turm der Welt in Lin­des­nes. Je­der Punkt ent­lang der Stre­cke be­geis­tert mit ein­zig­ar­ti­gen Er­leb­nis­sen wie his­to­ri­schen Se­hens­wür­dig­kei­ten, kul­tu­rel­len High­lights oder atem­be­rau­ben­den Land­schaf­ten. Der Miet­wa­gen-An­bie­ter Sunny Cars kennt die schöns­ten Stopps für den Road­trip durch das skan­di­na­vi­sche Land.

Von Altstadtflair bis Küstenzauber

Kris­ti­an­sand in the Sum­mer

Der erste Stopp in Kris­ti­an­sand ver­spricht eine Fülle an Ein­drü­cken. Die fünft­größte Stadt Nor­we­gens mit rund 83.000 Ein­woh­nern ver­eint Zeit­ge­nös­si­sches mit his­to­ri­schem Charme. Die mo­der­ne­ren Be­zirke eig­nen sich per­fekt für aus­ge­dehnte Shop­ping­tou­ren. Die ma­le­ri­sche Alt­stadt hin­ge­gen ver­zau­bert mit ih­ren für den Sü­den Nor­we­gens ty­pi­schen wei­ßen Holz­häu­sern.

Ge­schichts­lieb­ha­ber kom­men bei ei­nem Be­such der Fes­tung Chris­ti­ans­holm – 1672 zum Schutz der Küste er­baut – auf ihre Kos­ten. Ein wei­te­res High­light ist die neu­go­ti­sche Dom­kir­che, die in den Som­mer­mo­na­ten mit ih­ren stim­mungs­vol­len Or­gel­kon­zer­ten zum Träu­men ein­lädt. Das Mu­seum Kunst­silo, das erst vor Kur­zem er­öff­nete, lockt als neu­este At­trak­tion mit wech­seln­den Aus­stel­lun­gen die Kunst­in­ter­es­sier­ten aus al­ler Welt an.

Der älteste Leuchtturm der Welt

Leucht­turm von Lin­des­nes (c) Ad­o­be­Stock

Hin­ein in den Miet­wa­gen und wei­ter geht die Fahrt an den süd­lichs­ten Punkt des Fest­lands nach Lin­des­nes. Ein­ge­bet­tet in die weit­läu­fige Na­tur und um­ge­ben von schrof­fen Fel­sen, er­hebt sich dort der Lin­des­nes Fyr. Der im Jahr 1656 ein­ge­weihte Leucht­turm gilt heute als der äl­teste der Welt.

Ein Rund­gang durch das Leucht­feu­er­mu­seum bie­tet span­nende Ein­bli­cke in die Ge­schichte und Küs­ten­kul­tur. In der Um­ge­bung von Lin­des­nes la­den herr­li­che Wan­der­wege zur Er­kun­dung der idyl­li­schen Land­schaft ein. An­schlie­ßend ge­nie­ßen die Rei­sen­den im „Lin­des­nes Fyr Café” eine ent­spannte Pause mit lo­ka­len Spe­zia­li­tä­ten und ei­nem be­ein­dru­cken­den Blick auf das Meer.

Historie erleben und Höhenluft genießen

Blick vom Aus­sichts­punkt Ura­ni­en­borg auf Man­dal (c) Ad­o­be­Stock

Nach ei­ner etwa 40 Ki­lo­me­ter lan­gen Au­to­fahrt vom Leucht­turm aus er­öff­net sich mit Man­dal das nächste High­light der Reise. In der süd­lichs­ten Stadt Nor­we­gens tau­chen die Be­su­cher in die Ge­schichte und das kul­tu­relle Erbe der Re­gion ein. Das Man­dal Mu­seum be­ein­druckt mit ei­ner gro­ßen Samm­lung, die an die be­wegte Ver­gan­gen­heit der Stadt er­in­nert.

Wer gerne die Aus­sicht ge­nießt, er­klimmt den Berg Tor­jud­heia, der auch als „Ura­ni­en­borg” be­kannt ist. Auf 62 Me­tern Höhe über dem Mee­res­spie­gel er­öff­net sich von dort ein ma­le­ri­scher Blick auf die um­lie­gen­den Dör­fer und fel­si­gen In­seln – die so­ge­nann­ten „Schä­ren”.

Holen Sie sich unseren Newsletter! News und Tipps – bis zu zwei­mal pro Wo­che kos­ten­los in Ih­rem Post­fach Wir ha­ben Ih­nen ein E‑Mail ge­schickt. Bitte be­stä­ti­gen Sie darin Ihre An­mel­dung! Ei­nige Fel­der sind feh­ler­haft oder wur­den nicht aus­ge­füllt! E‑Mail Ich ak­zep­tiere die Da­ten­schutz-Be­stim­mun­gen Fol­gen Sie uns auf So­cial Me­dia: Facebook Instagram Threads

Charmante Kleinstadt und moderne Street Art

Flek­kefjord City (c) Ad­o­be­Stock

Ent­lang der rund 70 Ki­lo­me­ter lan­gen Straße geht die Reise wei­ter nach Flek­kefjord. Um­ge­ben von atem­be­rau­ben­der Na­tur und aus­ge­stat­tet mit gu­ter In­fra­struk­tur, zeigt sich die Re­gion als Pa­ra­dies für Road­trip-Fans. Die Kom­mune lädt mit ge­müt­li­chen Ca­fés und Ge­schäf­ten so­wie mehr als 30 Street Art Kunst­wer­ken zum Bum­meln ein.

Der ma­le­ri­sche Stadt­teil Hol­len­der­byen über­zeugt durch sein hol­län­di­sches Flair, das aus dem in­ten­si­ven Han­del im 17. Jahr­hun­dert re­sul­tiert. Im Som­mer lädt Flek­kefjord mit sei­nen sau­be­ren Strän­den und Pad­del­tou­ren ent­lang der Küste zum Ba­de­stopp ein. Wer lie­ber an Land bleibt, er­kun­det auf ei­ner Drai­sine die „Flek­kefjord­ba­nen” – eine still­ge­legte, 17 Ki­lo­me­ter lange Bahn­stre­cke.

Abenteuer in unberührter Natur

Far­sund (c) Linda Pe­der­sen via Un­s­plash

Der Road­trip führt schließ­lich zum letz­ten Stopp in Far­sund. Hier er­öff­net sich eine ein­drucks­volle Land­schaft, die Na­tur­freunde und Out­door-En­thu­si­as­ten glei­cher­ma­ßen be­geis­tert. Die Re­gion bie­tet Na­tur­schutz­ge­biete wie Lis­tal­an­det, die über gut aus­ge­schil­derte Wan­der­wege ver­fü­gen und post­kar­ten­ähn­li­che Aus­bli­cke auf die Küs­ten­li­nie er­mög­li­chen.

Ne­ben der un­be­rühr­ten Na­tur lädt auch die char­mante Alt­stadt von Far­sund mit ih­ren his­to­ri­schen Ge­bäu­den und ma­le­ri­schen Ha­fen­sze­nen zum Fla­nie­ren ein. Wer sich für lo­kale Ge­schichte in­ter­es­siert, fin­det im Stadt­mu­seum von Far­sund span­nende Ein­bli­cke in die ma­ri­time Ver­gan­gen­heit der Re­gion. Für Was­ser­sport­ler gibt es zahl­rei­che Mög­lich­kei­ten zum Se­geln, Ka­jak­fah­ren und An­geln in den kla­ren Ge­wäs­sern.

www.sunnycars.at