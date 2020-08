Spektakuläre Attraktion eröffnet in den norwegischen Fjorden

In der Re­gion Har­d­ang­erfjord in Nor­we­gen – ganz in der Nähe von Ber­gen – hat so­eben eine neue, höchst spek­ta­ku­läre At­trak­tion der Nor­we­gian Sce­nic Rou­tes er­öff­net: Eine Trep­pen­brü­cke führt ab so­fort über den Was­ser­fall Vø­rings­fos­sen – 47 Me­ter lang und mit 99 Stu­fen aus­ge­stat­tet.

Der Vø­rings­fos­sen in Eidfjord ist ei­ner der be­kann­tes­ten Was­ser­fälle in den nor­we­gi­schen Fjor­den: Gi­gan­ti­sche Was­ser­men­gen, die zur Schnee­schmelze im Früh­jahr mehr als 150 Ku­bik­me­ter pro Se­kunde er­rei­chen kön­nen, er­gie­ßen sich hier über 182 Me­ter vom Har­d­an­ger­vidda-Pla­teau ins Må­bø­da­len-Tal – un­weit der Haupt­straße 7, die Oslo mit Ber­gen ver­bin­det.

Die Brü­cke wurde vom Ar­chi­tek­ten Carl-Viggo Høl­me­bakk ent­wor­fen. „Ver­schie­dene Be­din­gun­gen ha­ben die Form be­ein­flusst. Die Kon­struk­tion musste si­cher und so­lide sein. Die Brü­cke musste mit der al­ten, his­to­ri­schen Straße und der Land­schaft ver­bun­den sein. Und na­tür­lich muss sie die Aus­sicht be­to­nen“, er­klärt er die Ent­ste­hung sei­nes Werks.

Um den Vø­rings­fos­sen als tou­ris­ti­sche Ikone Nor­we­gens zu eta­blie­ren, wurde be­reits vor ei­ni­gen Jah­ren ein groß an­ge­leg­tes Pro­jekt ge­star­tet. Die erste Etappe mit Aus­sichts­punk­ten, We­gen, Park­plät­zen und Ser­vice­ein­rich­tun­gen in der Nähe des Fossli Ho­tels konnte 2018 ab­ge­schlos­sen wer­den. Nun folgte die Brü­cke – und bis 2021 sol­len noch wei­tere Aus­sichts­punkte und Pfade da­zu­kom­men.

