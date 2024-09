Mandarin Oriental Qianmen: Einzigartiges Luxushotel in Peking

Ein neues Ho­tel in China ist nur sel­ten ein Thema auf travel4news. Über das so­eben er­öff­nete Man­da­rin Ori­en­tal Qian­men, Bei­jing müs­sen wir aber schrei­ben. Denn es ist ein wahr­haft au­ßer­ge­wöhn­li­ches Re­fu­gium, das so in der chi­ne­si­schen Haupt­stadt – und weit dar­über hin­aus – kein zwei­tes Mal zu fin­den ist.

Schon die Lage des Lu­xus­ho­tels in ei­nem tra­di­tio­nel­len Hut­ong-Vier­tel von Pe­king ist ein­zig­ar­tig. Das gilt aber auch für die le­dig­lich 42 Un­ter­künfte mit ei­ner Wohn­flä­che von 110 bis 260 Qua­drat­me­tern, die in 42 wun­der­schön ge­stal­te­ten Häu­sern mit pri­va­ten In­nen­hö­fen un­ter­ge­bracht sind und mo­der­nen Lu­xus per­fekt mit lo­ka­ler Kul­tur ver­bin­den.

Kantonesische und italienische Küche

Das ku­li­na­ri­sche High­light des Man­da­rin Ori­en­tal Qian­men ist das Re­stau­rant „Yan Gar­den”, in dem Ster­ne­koch Fei und sein Team feinste kan­to­ne­si­sche Kü­che ser­vie­ren. Die mo­derne Cock­tail­bar „TIAO” lockt mit in­no­va­ti­ven Drinks und raf­fi­nier­ten, von Pe­king in­spi­rier­ten Bar­ge­rich­ten, im „Vicini” war­ten au­then­ti­sche ita­lie­ni­sche Spei­sen und in der „Ma­ple Lounge” kön­nen die Gäste er­le­sene Tee-Spe­zia­li­tä­ten in der in­ti­men At­mo­sphäre ei­nes ru­hi­gen In­nen­hofs ge­nie­ßen.

„The Spa at Man­da­rin Ori­en­tal“ bie­tet den Gäs­ten ein trans­for­mie­ren­des Er­leb­nis, das weit über Ent­span­nung hin­aus­geht. Hier ste­hen un­ter an­de­rem pri­vate Be­hand­lungs­sui­ten, ein Tee­haus, ein He­al­ing Space und ein Fit­ness­cen­ter be­reit. Zu­dem liegt das neue Man­da­rin Ori­en­tal an der „Bei­jing Cen­tral Axis“ – der kul­tu­rel­len Haupt­schlag­ader der chi­ne­si­schen Haupt­stadt – und er­mög­licht da­mit ei­nen re­la­tiv be­que­men Zu­gang zu den wich­tigs­ten Se­hens­wür­dig­kei­ten.

Eröffnungsangebot ab 1.640 Euro pro Nacht

An­läss­lich der Er­öff­nung lockt das Man­da­rin Ori­en­tal Qian­men, Bei­jing bis 28. Fe­bruar 2025 mit ei­nem spe­zi­el­len An­ge­bot, das bei um­ge­rech­net rund 1.640 Euro pro Haus und Nacht be­ginnt – plus Steu­ern und Ge­büh­ren in der Höhe von 16,6 Pro­zent. Das Pa­ket be­inhal­tet ei­nen 24-stün­di­gen Auf­ent­halt, ein täg­li­ches Ho­tel­gut­ha­ben von rund 240 Euro, das Früh­stück, ei­nen 24-Stun­den-But­ler-Ser­vice und den Li­mou­si­nen-Trans­fer von den Flug­hä­fen und Bahn­hö­fen in Bei­jing.

www.mandarinoriental.com/de/beijing/qianmen

Autor: Wolfgang Tropf Wolf­gang ist seit 26 Jah­ren als Rei­se­jour­na­list tä­tig. In die­ser Zeit hat er ins­ge­samt 2.700 Tage auf Rei­sen im Aus­land ver­bracht und da­bei 118 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – die meis­ten da­von mehr­fach. Wor­über er hier auf travel4news schreibt, kennt er da­her fast im­mer aus ei­ge­nen Er­fah­run­gen.