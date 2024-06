Saudi-Arabien: AlUla ist auch ein Reiseziel für den Sommer

Die Oa­sen-Stadt AlUla in Saudi-Ara­bien war­tet nicht nur mit neuen Aben­teu­ern und zeit­lo­sen At­trak­tio­nen auf, son­dern auch mit span­nen­den Ho­tel­er­öff­nun­gen und zahl­rei­chen Son­der­an­ge­bo­ten für den an­geb­lich gar nicht so hei­ßen Som­mer im Nord­wes­ten des Lan­des.

Mit ei­ner neuen Mar­ken­kam­pa­gne un­ter dem Slo­gan „Sum­mer Un­told“ prä­sen­tiert die Royal Com­mis­sion for AlUla der­zeit die Viel­falt an Ak­ti­vi­tä­ten und ex­klu­si­ven Ho­tel­an­ge­bo­ten wäh­rend der Som­mer­mo­nate. Ziel ist es, Rei­sende aus al­ler Welt für die ein­zig­ar­ti­gen Er­leb­nisse in AlUla zu be­geis­tern und die Oa­sen-Stadt als ganz­jäh­rige De­sti­na­tion zu eta­blie­ren.

Im Nord­wes­ten Saudi-Ara­bi­ens ge­le­gen, ist die Re­gion AlUla be­kannt für ihre Ruhe, ih­ren ein­zig­ar­ti­gen Lu­xus und ihr nach­hal­ti­ges Ethos. Das Som­mer­klima ist son­nig, aber deut­lich küh­ler und we­ni­ger feucht als in den be­nach­bar­ten Städ­ten der Re­gion. Da­mit ist AlUla ein ech­ter Ge­heim­tipp, um dem Tru­bel der Ur­laubs­sai­son zu ent­flie­hen.

„Den gan­zen Som­mer über bie­tet AlUla ein er­fri­schen­des und lu­xu­riö­ses Er­leb­nis – per­fekt für an­spruchs­volle Rei­sende, die eine ein­zig­ar­tige Mög­lich­keit su­chen, sich von den üb­li­chen sai­so­na­len Be­su­cher­strö­men zu er­ho­len. Mit den um­fang­rei­chen An­ge­bo­ten un­se­rer Top-Lu­xus­ho­tel­mar­ken, den er­wei­ter­ten Flug­ver­bin­dun­gen und viel­fäl­ti­gen Ak­ti­vi­tä­ten ist die Oa­sen-Stadt bes­tens ge­rüs­tet, um Rei­sen­den aus al­ler Welt ein un­ver­gleich­li­ches Som­mer­er­leb­nis zu bie­ten.“ Rami Al­mo­al­lim, Vice Pre­si­dent of De­sti­na­tion Ma­nage­ment and Mar­ke­ting bei der Royal Com­mis­sion for AlUla

Hotelangebote für jeden Geldbeutel

Ban­yan Tree AlUla (c) Ban­yan Tree

Dank at­trak­ti­ver Som­mer­ak­tio­nen bie­ten die High-End-Lu­xus­re­sorts in AlUla je­den­falls durch­aus ver­lo­ckende Preise. Das Ban­yan Tree AlUla lockt bei­spiels­weise mit Ra­bat­ten für Vor­aus­bu­chun­gen und län­gere Auf­ent­halte so­wie ro­man­ti­schen Abend­essen und Spa-Be­hand­lun­gen.

Im Som­mer­pa­ket des Ha­bi­tas AlUla sind wie­derum drei Über­nach­tun­gen in­klu­sive Mahl­zei­ten, Spa-Gut­schein und täg­li­chen Ak­ti­vi­tä­ten ent­hal­ten. Wei­tere Re­sorts wie die Cloud7 Re­si­den­ces, das Shaden Re­sort, das Sa­hary AlUla Re­sort und das As­har Ten­ted Re­sort bie­ten güns­tige Preise ab 145 US-Dol­lar pro Nacht so­wie Son­der­kon­di­tio­nen. Der Mit­tags­hitze ent­flieht man dann in den wun­der­schö­nen Pools der Re­sorts.

Neueröffnung des Dar Tantora The House Hotel

Dar Tan­tora The House Ho­tel (c) Royal Com­mis­sion for AlUla

Ganz neu im Her­zen der ma­le­ri­schen Alt­stadt von AlUla ist das Dar Tan­tora The House Ho­tel. Das Eco-Bou­tique-Ho­tel wurde von der ägyp­ti­schen Ar­chi­tek­tin Shahira Fahmy ent­wor­fen und be­fin­det sich in ei­nem ver­win­kel­ten La­by­rinth aus Lehm- und Stein­zie­gel­ge­bäu­den aus dem 12. Jahr­hun­dert – um­ge­ben von ei­ner im­po­san­ten Burg aus dem 10. Jahr­hun­dert.

Das Ho­tel wurde da­bei mit den glei­chen Ma­te­ria­lien und tra­di­tio­nel­len Bau­tech­ni­ken er­rich­tet wie die 900 noch er­hal­te­nen his­to­ri­schen Häu­ser der Alt­stadt. Ei­nige die­ser Ge­bäude wur­den di­rekt zu lu­xu­riö­sen Un­ter­künf­ten um­ge­stal­tet, die 30 Zim­mer und Sui­ten, ei­nen In­fi­nity-Pool und ein Spa um­fas­sen. Die Wände zie­ren his­to­ri­sche Ma­le­reien. Be­leuch­tet wird der Kom­plex mit­tels Ker­zen­lichts.

Im haus­ei­ge­nen Re­stau­rant „Joon­tos” wird auf lo­kale Zu­ta­ten ge­setzt und eine Null-Ab­fall-Phi­lo­so­phie prak­ti­ziert. Bau­ern aus der um­lie­gen­den Oase lie­fern Früchte und Ge­müse für köst­li­che Ge­richte. Das kul­tu­relle Erbe un­ter­stützt das Ho­tel, in­dem es Werke der na­he­ge­le­ge­nen Ma­dra­sat Ad­de­era-Kunst­schule aus­stellt, die tra­di­tio­nelle Kunst in ei­nen mo­der­nen Kon­text über­führt. Auch das Dar Tan­tora The House Ho­tel of­fe­riert in den Som­mer­mo­na­ten at­trak­tive Son­der­kon­di­tio­nen ab 320 US-Dol­lar pro Nacht.

Sommerliche Aktivitäten zu Land und in der Luft

AlUla (c) Royal Com­mis­sion for AlUla (RCU)

Zu den Som­mer-High­lights in AlUla ge­hö­ren un­ter an­de­rem Heiß­luft­bal­lon­fahr­ten, die die un­ver­gleich­li­che Fel­sen­land­schaft aus ei­ner un­ge­wohn­ten Per­spek­tive zei­gen. Der Ad­ven­ture Hub bie­tet eine Viel­zahl von Ak­ti­vi­tä­ten, die in die ent­le­gens­ten Win­kel der Wüs­ten­land­schaft füh­ren und so man­chen Ex­tra-Luft­zug bie­ten – bei­spiels­weise beim Ab­sei­len, beim Zi­pli­ning oder beim Schwin­gen der Rie­sen­schau­kel.

Bei ei­ner Ster­nen­be­ob­ach­tungs­tour in Gha­ra­meel oder im Our Ha­bi­tas Re­sort ler­nen die Be­su­cher das Him­mels­zelt und seine My­then ken­nen, wäh­rend der „Madkhal Wild­life Hike” die Tier­welt des Sha­raan Na­ture Re­ser­ves nä­her­bringt.

Ein be­son­de­res Er­leb­nis ist der nächt­li­che Be­such des Welt­kul­tur­er­bes He­gra, wo er­fah­rene Ge­schich­ten­er­zäh­ler die Ver­gan­gen­heit le­ben­dig wer­den las­sen. Kunst­in­ter­es­sierte kön­nen an krea­ti­ven Work­shops in der Kunst­schule Ma­dra­sat Ad­de­era teil­neh­men oder Filme im Open-Air-Kino im Kunst­vier­tel Al­Ja­di­dah ge­nie­ßen.

AlUla Desert Blaze

AlUla (c) Royal Com­mis­sion for AlUla (RCU)

Trotz der re­la­tiv mil­den Som­mer­tem­pe­ra­tu­ren in AlUla wird die­ser Stra­ßen­lauf mit Si­cher­heit der hei­ßeste Lauf im Kö­nig­reich sein: Am 24. Au­gust mes­sen die Läu­fer ihre Aus­dauer beim „AlUla De­sert Blaze” in ver­schie­de­nen Di­stan­zen, die von fünf und zehn Ki­lo­me­tern bis zum Halb- und Voll­ma­ra­thon rei­chen.

Die erste Aus­gabe 2023 führte durch die be­rühm­tes­ten Stät­ten von AlUla und nahm die Läu­fer mit auf eine Reise durch die Zeit, die das UNESCO-Welt­kul­tur­erbe von He­gra mit dem mo­der­nen Wun­der von „Ma­raya” ver­band. AlUla ist leicht er­reich­bar mit di­rek­ten Flü­gen von Du­bai, Doha, Riad, Dsch­idda und Dam­mam.

www.experiencealula.com