Cora Hotel & Spa: Neuer Glanz für ein Fünf-Sterne-Haus in Chalkidiki

Nach ei­ner um­fas­sen­den Re­no­vie­rung ist das Cora Ho­tel & Spa in Chal­ki­diki in neuem Glanz in die Som­mer­sai­son im Nor­den von Grie­chen­land ge­star­tet. Das Fünf-Sterne-Ho­tel liegt auf ei­nem Hü­gel in der Nähe des Dor­fes Afi­tos und bie­tet nicht nur ei­nen atem­be­rau­ben­den Blick auf den Golf von Kas­san­dra, son­dern auch ei­nen Pri­vat­strand und zwei Pools.

Die Ar­chi­tek­tur des Ho­tels mit ih­ren schma­len Fens­tern und er­di­gen Farb­tö­nen wurde von den by­zan­ti­ni­schen Klös­tern der Re­gion in­spi­riert. Die 181 Zim­mer und Sui­ten zeich­nen sich hin­ge­gen durch eine zeit­ge­nös­si­sche Äs­the­tik aus. Sie ver­fü­gen alle über ei­nen Bal­kon oder eine Ter­rasse und sind in zwei Be­rei­che un­ter­teilt – ei­nen für Er­wach­sene und ei­nen für Fa­mi­lien mit Kin­dern ab zwölf Jah­ren. 34 Zim­mer bie­ten ei­nen ei­ge­nen Pool und wei­tere 14 den di­rek­ten Zu­gang zu ei­nem Ge­mein­schafts­pool.

Küche aus Griechenland, Italien und Japan

Das Haupt­re­stau­rant „Er­tha” ser­viert eine me­di­ter­rane und grie­chi­sche Kü­che als Buf­fet – vom Früh­stück über den Lunch bis zum Din­ner. Wer lie­ber à la carte isst, wählt das „Apiro”. Chef­koch Ge­orge Sty­lia­nou­da­kis be­rei­tet hier mit­tags mo­derne grie­chi­sche Ta­ver­nen­ge­richte und zum Abend­essen eine ja­pa­nisch in­spi­rierte Kü­che zu, wäh­rend im „De­liza” köst­li­che Pizza, Pasta und an­dere ita­lie­ni­sche Spe­zia­li­tä­ten lo­cken – kom­bi­niert mit sorg­fäl­tig aus­ge­wähl­ten Wei­nen und Ape­ri­tifs.

Für den klei­nen Hun­ger zwi­schen­durch ver­sorgt ein Food­truck die Gäste mit raf­fi­nier­tem Fast Food wie Cheese­bur­gern, Hot Dogs oder Gy­ros. Die drei Bars eig­nen sich per­fekt für ei­nen Sun­dow­ner mit Blick auf das Meer – von der „Kas­san­dra Lobby Bar” über die „Phi­los Pool Bar” bis zur „Rasto­nee La­goon Bar” am In­fi­nity-Pool, wo Cock­tails, Mock­tails und Snacks auf Wunsch auf ei­nem schwim­men­den Ta­blett ser­viert wer­den.

Zimmerpreise ab 303 Euro im Hochsommer

Cora Ho­tel & Spa /​ Chal­ki­diki (c) Cora Ho­tel

Dar­über hin­aus bie­tet das Ho­tel re­gel­mä­ßig Wein- und Oli­venöl-Ver­kos­tun­gen, Cock­tail-Mas­ter­clas­ses und Koch­kurse, in de­nen die Ge­heim­nisse der grie­chi­schen Kü­che ent­hüllt wer­den. Zwei Out­door-Pools, ein Pri­vat­strand, ein hoch­ka­rä­ti­ges Spa, eine breite Viel­falt an sport­li­chen Ak­ti­vi­tä­ten, ein Fit­ness­stu­dio und ein Teens Club für Ju­gend­li­che run­den das An­ge­bot ab.

Das Cora Ho­tel & Spa ist rund 40 Mi­nu­ten mit dem Auto vom Flug­ha­fen Thes­sa­lo­niki ent­fernt. Die Zim­mer­preise mit Früh­stück für zwei Per­so­nen be­gin­nen im Juni bei 199 Euro pro Nacht, im Juli und Au­gust bei 303 Euro und im Sep­tem­ber bei 245 Euro. Der Auf­preis für die Halb­pen­sion be­trägt 53 Euro pro Zim­mer und Nacht. Eine Un­ter­kunft mit pri­va­tem Pool ist ab 291 bis 360 Euro buch­bar. Die Sai­son 2024 en­det am 15. Ok­to­ber.

www.coraresort.com