Anantara Ubud Bali: Luxus zwischen Reisfeldern und Regenwald

Im Zen­trum von Bali – nur we­nige Au­to­mi­nu­ten von Ubud ent­fernt – emp­fängt das An­ant­ara Ubud Bali Re­sort seit Ok­to­ber 2024 seine Gäste in der Nähe des Berg­dorfs Ban­jar Puhu. Für An­ant­ara Ho­tels & Re­sorts ist es be­reits das zweite spek­ta­ku­läre Hidea­way der Marke auf der in­do­ne­si­schen In­sel nach dem An­ant­ara Ulu­watu Bali.

Weit­läu­fige Reis­fel­der und der satt-grüne Re­gen­wald bil­den die Ku­lisse für 85 Sui­ten und Pool-Vil­len, die sich über ei­nen dicht be­wal­de­ten Hü­gel ver­tei­len. Die Gäste be­tre­ten das Fünf-Sterne-Re­sort über ei­nen im­po­san­ten Ein­gangs­be­reich mit Pan­ora­ma­blick über den Dschun­gel und den Mount Agung.

Luxus-Villen mit privatem Infinity-Pool

Jede der Sui­ten bie­tet auf weit­läu­fi­gen 53 Qua­drat­me­tern ein au­then­tisch-ba­li­ne­si­sches De­sign, eine groß­zü­gige Ter­rasse und zahl­rei­che An­nehm­lich­kei­ten zum Wohl­füh­len. Die Vil­len ver­fü­gen über ein oder zwei Schlaf­zim­mer, ei­nen ele­gan­ten Wohn­be­reich, eine frei ste­hende Ba­de­wanne und ei­nen ei­ge­nen In­fi­nity-Pool.

Um das ku­li­na­ri­sche Wohl der Gäste küm­mert sich Chef­koch Ja­mes Wil­lis in zwei stim­mi­gen Re­stau­rants. Das „Amerta” of­fe­riert da­bei aus­ge­suchte Köst­lich­kei­ten, die in ei­ner of­fe­nen Kü­che über Holz­kohle-Feuer zu­be­rei­tet wer­den, wäh­rend im „Ki­rana” au­then­ti­sche in­do­ne­si­sche Aro­men, ein in­ter­na­tio­na­les Früh­stücks­buf­fet und Pan­ora­ma­bli­cke auf die Baum­wip­fel des Re­gen­wal­des war­ten.

Romantisches Dinner am Wasserfall

An­ant­ara Ubud Bali Re­sort (c) Anatara Ho­tels & Re­sorts

Die Open-Air-Bar „Su­lang” am Adults-only-Pool lockt mit krea­ti­ven Cock­tails und Snacks. In der Lobby Lounge ge­nie­ßen die Gäste ne­ben ih­rem mor­gend­li­chen Kaf­fee auch ei­nen stil­vol­len Af­ter­noon-Tea Blick auf die um­lie­gende Berg­land­schaft, der von me­lo­di­schen Ga­me­lan- Klän­gen be­glei­tet wird. Für ro­man­ti­sche Stun­den zu zweit emp­fiehlt sich wie­derum das ex­klu­sive „Di­ning by De­sign” – bei­spiels­weise di­rekt an ei­nem Was­ser­fall.

Im An­ant­ara Spa wird nach­hal­tige Ent­span­nung groß­ge­schrie­ben. Zu­rück­hal­tende Erd­töne und in­di­rekte Be­leuch­tung schaf­fen in den sie­ben Be­hand­lungs­räu­men und al­len an­de­ren Be­rei­chen ein ed­les Am­bi­ente. Das Spa-Menü um­fasst ne­ben tra­di­tio­nel­len thai­län­di­schen An­wen­dun­gen aus der Hei­mat der Ho­tel­gruppe auch ei­gens für das neue Re­sort kon­zi­pierte Be­hand­lun­gen mit lo­ka­len Pro­duk­ten wie Vul­kan­stein.

Eröffnungsangebot ab 393 Euro pro Nacht

An­ant­ara Ubud Bali Re­sort (c) Anatara Ho­tels & Re­sorts

Ein Yoga-Deck im Re­gen­wald, ein mo­der­nes Fit­ness­stu­dio und ein Kids Club run­den das An­ge­bot des Dschun­gel-Do­mi­zils ab. Vom in­ter­na­tio­na­len Flug­ha­fen Den­pasar ist das An­ant­ara Ubud Bali Re­sort in rund zwei­ein­halb Fahr­stun­den er­reich­bar. Das Er­öff­nungs­an­ge­bot „Ubud In­dul­gence Awaits“ ist bis 31. März 2025 ab 393 Euro pro Nacht für zwei Per­so­nen in ei­ner Suite in­klu­sive Früh­stück buch­bar.

www.anantara.com/en/ubud-bali

