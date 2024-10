Florida Keys: Diese Hotels schafften es in den Guide Michelin 2024

Gleich drei Ho­tels auf den Flo­rida Keys und Key West wur­den in die ex­klu­sive Liste des „Guide Mi­che­lin 2024” auf­ge­nom­men und dür­fen sich über neue Aus­zeich­nun­gen in der Ka­te­go­rie der „Mi­che­lin Keys” freuen.

Mit den „Mi­che­lin Keys” wer­den Ho­tels her­vor­ge­ho­ben, die weit über die ge­wöhn­li­chen Stan­dards hin­aus­ge­hen. Die Un­ter­künfte wer­den da­bei auf ihre ar­chi­tek­to­ni­schen Merk­male, den Ser­vice, den un­ver­wech­sel­ba­ren Cha­rak­ter, das Preis-Leis­tungs­ver­hält­nis und den Er­leb­nis­wert für den Gast ge­prüft. So re­prä­sen­tie­ren sie das Beste, was die Re­gion zu bie­ten hat.

Luxus auf einer privaten Insel

Little Palm Is­land Re­sort & Spa (c) Little Palm Is­land Re­sort & Spa

Ei­nen ein­zig­ar­ti­gen Rück­zugs­ort vom All­tag bie­tet das Little Palm Is­land Re­sort & Spa auf Little Torch Key, das gleich mit der Höchst­wer­tung von drei „Mi­che­lin Keys” aus­ge­zeich­net wurde. Das ein­zige pri­vate In­sel­re­sort Nord­ame­ri­kas er­rei­chen die Gäste nur per Boot oder Was­ser­flug­zeug.

Mit le­dig­lich 30 Sui­ten, die in Bun­ga­lows mit Stroh­dach un­ter­ge­bracht sind, und ei­nem Adults-only-Kon­zept lässt die­ser ex­klu­sive Ort den Tru­bel der Au­ßen­welt kom­plett ver­ges­sen. Das her­aus­ra­gende Gas­tro­no­mie­an­ge­bot, eine Aus­wahl an pri­va­ten Ak­ti­vi­tä­ten, der ex­zel­lente Ser­vice, der keine Wün­sche of­fen­lässt, so­wie die na­tür­li­che Schön­heit der Re­gion run­den ei­nen per­fek­ten Ur­laub ab.

Historischer Charme in Key West

Mit­ten im Her­zen der Alt­stadt von Key West liegt das char­mante Mar­quesa Ho­tel als ein be­son­ders stim­mi­ges Stück le­ben­dige Ge­schichte. Nur ei­nen Block von der be­leb­ten Du­val Street ent­fernt bie­tet es eine Oase der Ruhe, die zu­gleich den ko­lo­nia­len Geist ver­gan­ge­ner Tage be­wahrt.

Dies prä­mierte der „Guide Mi­che­lin” mit zwei „Mi­che­lin Keys”. In vier Ge­bäu­den ver­ei­nen sich rus­ti­ka­ler Charme und mo­derne Ele­ganz zu ei­nem stil­vol­len Am­bi­ente. Das macht das Mar­quesa Ho­tel zum idea­len Zu­fluchts­ort für Rei­sende, die so­wohl Ent­span­nung als auch Kul­tur su­chen.

Modernes Flair direkt am Wasser

The Perry Ho­tel Ma­rina /​ Zim­mer (c) The Perry Ho­tel Ma­rina

Das Perry Ho­tel & Ma­rina mit sei­nen 100 ge­räu­mi­gen Zim­mern und Sui­ten auf Stock Is­land wurde mit ei­nem „Mi­che­lin Key” be­dacht. Es über­zeugt vor al­lem mit sei­ner Lage di­rekt am le­ben­di­gen Yacht­ha­fen. Da­mit fin­den die Ur­lau­ber eine Viel­zahl an Ak­ti­vi­tä­ten di­rekt vor der Haus­türe vor. Wem das noch nicht ge­nug ist, der ge­langt in­ner­halb von 15 Mi­nu­ten in die In­nen­stadt von Key West. Ein kos­ten­lo­ser ho­tel­ei­ge­ner Shut­tle bringt die Gäste täg­lich von 9 bis 23 Uhr in das pul­sie­rende Zen­trum.

