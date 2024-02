Südtirol: Neue Sky Suiten im Seehof Nature Retreat im Eisacktal

Das See­hof Na­ture Retreat in Süd­ti­rol be­geis­tert seine Gäste zu al­len vier Jah­res­zei­ten mit sei­ner ein­zig­ar­ti­gen Lage an ei­nem pri­va­ten See – und ab so­fort auch mit sei­nen neuen Sky Sui­ten. Hier fühlt sich wohl, wer die Un­ab­hän­gig­keit liebt und Wert auf das Be­son­dere legt.

Das See­hof Na­ture Retreat ist ein Vier-Sterne-Su­pe­rior-Fe­ri­en­re­sort. Mit sei­nem me­di­ter­ra­nen Ur­laubs­flair mit­ten in den Al­pen – im Her­zen des Ei­sack­tals und nur we­nige Ki­lo­me­ter von Bri­xen ent­fernt – zieht diese au­ßer­ge­wöhn­li­che De­sti­na­tion seit vie­len Jah­ren ein in­ter­na­tio­na­les Pu­bli­kum an. Nun star­tet das ge­rade er­wei­terte See­hof Na­ture Retreat im neuen Look ins Früh­jahr 2024.

Sehnsuchtsort – neu erfunden

Helle, warme Far­ben und na­tür­li­che Ma­te­ria­lien be­stim­men das mo­derne und ge­müt­li­che In­te­ri­eur. Hier hat sich ein Ur­laubs-Co­coon und Sehn­suchts­ort neu er­fun­den, der per­sön­li­chen Frei­raum und Rück­zug ver­spricht. Das See­hof Na­ture Retreat ist da­bei spe­zi­ell auf die Be­dürf­nisse von Er­wach­se­nen aus­ge­rich­tet. Den Be­sit­zern ist es ein gro­ßes An­lie­gen, ih­ren Gäs­ten eine echte Aus­zeit zu bie­ten.

Zwi­schen al­pi­ner Bo­den­stän­dig­keit und un­kom­pli­zier­ter Leich­tig­keit mit­ten in der Na­tur steht das stil­volle Ho­tel für ganz per­sön­li­che Mo­mente in ab­so­lu­ter Ruhe. Da­bei macht seine me­di­ter­rane Leich­tig­keit das See­hof Na­ture Retreat zu ei­nem ech­ten Kraft­ort, an den man im­mer wie­der gerne zu­rück­kehrt, um die phy­si­schen und psy­chi­schen Ak­kus auf­zu­la­den.

Sky Suite (c) See­hof Na­ture Retreat

Die neuen Sui­ten des See­hof Na­ture Retreat er­zäh­len die Ge­schichte die­ses ein­ma­li­gen Or­tes wei­ter. Jede für sich, in im­mer neuen Nu­an­cen. Das reicht von der „Sky Ju­ni­or­suite Terra” mit ei­ner be­grün­ten Bal­kon­ter­rasse, Wald­blick und Abend­sonne bis zur rund 50 Qua­drat­me­ter gro­ßen „Sky Suite Lago” mit rie­si­gem Bal­kon in Rich­tung Mor­gen­sonne, Blick auf den See, frei ste­hen­der De­si­gner-Out­door-Ba­de­wanne und ge­müt­li­cher Le­se­ecke im Wohn­be­reich.

Die re­du­ziert ge­hal­tene, stim­mige Ar­chi­tek­tur er­zeugt eine un­ver­wech­sel­bare Ge­müt­lich­keit, die im­mer ge­nü­gend Raum für in­di­vi­du­elle Ur­laubs­mo­mente lässt. Sie geht Hand in Hand mit den na­tür­li­chen und ex­klu­si­ven Ma­te­ria­lien wie Na­tur­holz, Lei­nen und Kup­fer, die sich über­all wie­der­fin­den.

Sky Suite (c) See­hof Na­ture Retreat

Auch im „La Pri­ma­Vera Spa” des See­hof Na­ture Retre­ats kommt die Er­ho­lung aus den Hän­den der Na­tur – Pan­ora­ma­blick auf die ein­drucks­volle Al­pen­ku­lisse in­klu­sive. Für Wohl­be­fin­den sor­gen die fin­ni­sche Sauna mit Di­rekt­zu­gang zum pri­va­ten Na­tur­see, ein rö­mi­sches Dampf­bad, eine Bio-Sauna, der groß­zü­gige Ru­he­raum und der In­fi­nity-Pool.

Die Kü­che ist ein Spie­gel­bild der Süd­ti­ro­ler Jah­res­zei­ten und be­kannt da­für, die Tra­di­tio­nen der Re­gion mit der Le­bens­freude und Leich­tig­keit Ita­li­ens zu ver­schmel­zen. Frisch, leicht, raf­fi­niert und im­mer köst­lich. Der Ge­nuss­markt „il borgo dei sa­pori” wird zum Treff­punkt für ku­li­na­ri­sche High­lights, re­gio­nale Köst­lich­kei­ten und in­ter­es­sante Be­geg­nun­gen.

www.seehof.it