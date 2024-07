Finnland: Mit dem Zug durch den nordischen Sommer

Der Som­mer in Finn­land lockt mit end­lo­sen Wäl­dern, kla­ren Seen und un­be­rühr­ter Na­tur. Eine der bes­ten Mög­lich­kei­ten, die­ses wun­der­bare Land zu er­kun­den, ist mit dem Zug durch die atem­be­rau­bende Land­schaft zu rei­sen.

Fin­ni­sche Züge sind be­kannt für ihre Pünkt­lich­keit, un­ter­halt­same Spiel­zim­mer für Kin­der und die Mög­lich­keit, so­wohl Au­tos als auch Fahr­rä­der an Bord zu brin­gen – ganz zu schwei­gen von den wun­der­schö­nen Bahn­hö­fen im gan­zen Land. Von Hel­sinki aus geht es täg­lich mit Di­rekt­ver­bin­dun­gen nach Ro­va­niemi – dem Tor zur ark­ti­schen Re­gion.

Rovaniemi im Sommer

Trust the wil­der­ness (c) Vi­sit Fin­land /​ Miikka Niemi

Der Nacht­zug nach Ro­va­niemi mit sei­nen kom­for­ta­blen Schlaf­ab­tei­len gilt als Ge­heim­tipp. Auf der obe­ren Etage ha­ben die Gäste so­gar eine ei­gene Du­sche und Toi­lette. Die Schlaf­wa­gen bie­ten Platz für ein bis zwei Per­so­nen in Eta­gen­bet­ten. Wer tags­über reist, kann da­für den An­blick der ark­ti­schen Land­schaf­ten ge­nie­ßen, die vor dem Fens­ter vor­bei­zie­hen.

Fans tra­di­tio­nel­ler Holz­ar­chi­tek­tur soll­ten aber auch in Kau­hava, Kok­kola und Kemi ei­nen Blick aus dem Fens­ter wer­fen, um ei­nen tra­di­tio­nel­len fin­ni­schen Bahn­hof aus dem frü­hen 20. Jahr­hun­dert zu se­hen. In Ro­va­niemi selbst gibt es viele Mög­lich­kei­ten. So kön­nen die Be­su­cher auf dem Fluss Ounas­joki pad­deln oder an­geln, die Wäl­der auf Wan­der­we­gen er­kun­den, durch die Land­schaft rei­ten oder eine som­mer­li­che Schlit­ten­hun­de­fahrt auf Rä­dern un­ter­neh­men.

Arc­tic Tree­House Ho­tel /​ Suite (c) Vi­sit Fin­land

Auch für Ent­span­nung ist in Lapp­land ge­sorgt. Eine wun­der­bare Un­ter­kunft ist das Arc­tic Tree­House Ho­tel mit ein­zig­ar­ti­gen Hüt­ten in­mit­ten ei­nes Kie­fern­wal­des. In der Ol­lero Eco Lodge in der Nähe von Ro­va­niemi müs­sen die Gäste nicht ein­mal das Zim­mer ver­las­sen, um die Na­tur Lapp­lands zu er­le­ben – dank des Pan­ora­ma­blicks auf den Wald, den See und den Him­mel.

Die Ol­lero Eco Lodge ist zu­dem mit dem Nach­hal­tig­keits­la­bel „Sus­tainable Tra­vel Fin­land” aus­ge­zeich­net – ei­ner In­itia­tive von Vi­sit Fin­land, um die nach­hal­tige Ent­wick­lung der Tou­ris­mus­bran­che zu för­dern und ihre Zu­kunft zu si­chern. Rei­se­ziele und Un­ter­neh­men, die das ge­samte Pro­gramm durch­lau­fen und die Kri­te­rien er­fül­len, wer­den mit dem La­bel be­lohnt.

Reise nach Nordkarelien

Fin­land /​ Tar­vai­nen Koli (c) Vi­sit Fin­land

Nord­ka­re­lien ist der Ort, an den die Fin­nen selbst fah­ren, wenn sie sich ent­span­nen und die Na­tur ge­nie­ßen wol­len. Seit Jahr­hun­der­ten kom­men Künst­ler und Fo­to­gra­fen hier­her, um sich in­spi­rie­ren zu las­sen. Die di­rekte Zug­ver­bin­dung von Hel­sinki ins Herz von Nord­ka­re­lien – die Stadt Joen­suu - dau­ert etwa fünf Stun­den.

Nach der An­kunft ist ein Be­such des schöns­ten Na­tio­nal­parks Finn­lands ein Muss. Der Koli-Na­tio­nal­park liegt eine Au­to­stunde nörd­lich von Joen­suu. Eine auf­re­gende Tour durch Sümpfe und über Hü­gel so­wie zahl­rei­che Out­door-Ak­ti­vi­tä­ten wie Ka­nu­fah­ren, Ru­dern, Rei­ten oder Rad­fah­ren er­war­tet die Aben­teu­rer.

Wer ein wirk­lich un­ver­gess­li­ches Über­nach­tungs­er­leb­nis in die­ser Re­gion sucht, sollte das Bomba by So­kos Ho­tel in Nur­mes be­su­chen. Am Ufer des Pie­li­nen-Sees er­war­tet die Gäste ein er­fri­schen­des Er­leb­nis für alle Sinne in atem­be­rau­ben­der At­mo­sphäre. Erst kürz­lich wur­den neue Zim­mer er­öff­net. Das Ho­tel ist zu­sätz­lich mit den Zer­ti­fi­zie­run­gen „Green Key” und „Sus­tainable Tra­vel Fin­land” aus­ge­zeich­net.

Ab in die Sauna in Tampere

Sauna (c) Vi­sit Tam­pere /​ Laura Vanzo

Ein Be­such von Tam­pere – der Sauna-Haupt­stadt der Welt – ist bei ei­nem Finn­land-Be­such fast schon ob­li­ga­to­risch. Die Zug­fahrt von Hel­sinki nach Tam­pere ist mit nur zwei Stun­den sehr kurz. Es gibt täg­lich Dut­zende von Di­rekt­ver­bin­dun­gen von den frü­hen Mor­gen­stun­den bis Mit­ter­nacht.

Wer sich nicht zwi­schen ei­nem ent­span­nen­den Sau­na­gang und ei­nem un­ter­halt­sa­men Abend in Tam­pere ent­schei­den kann, hat im Sauna-Re­stau­rant „Ku­uma” die Mög­lich­keit, zwei Flie­gen mit ei­ner Klappe zu schla­gen.

Dort gibt es so­wohl eine tra­di­tio­nelle holz­be­heizte Sauna für An­fän­ger als auch eine Rauch­sauna für die­je­ni­gen, die es et­was an­spruchs­vol­ler an­ge­hen wol­len. Die Be­su­cher kön­nen zwi­schen Sauna und Bars hin und her wech­seln, be­vor sie in das Käl­te­be­cken ein­tau­chen – oder di­rekt in den Py­hä­järvi-See.

Trust the wil­der­ness (c) Vi­sit Fin­land /​ Miikka Niemi

Im Ser­lachius Mu­seum wer­den zwei der größ­ten fin­ni­schen Lei­den­schaf­ten mit­ein­an­der ver­eint – Sauna und Kunst. Wo­bei die Sauna selbst schon Kunst ist. Von ei­nem Ar­chi­tek­ten-Trio ent­wor­fen und mit Kunst­wer­ken von Laura Könö­nen, Anni Ra­pi­noja und Jussi Go­man so­wie De­sign-In­te­ri­eur von Pa­tri­cia Ur­quolla aus­ge­stat­tet, ver­eint diese Sauna al­les, was das Kunst­herz be­gehrt. Das per­fekte Sau­na­er­leb­nis wird durch Köst­lich­kei­ten vom Grill, er­fri­schende Ge­tränke und ei­nen Whirl­pool ab­ge­run­det.

Aber Tam­pere be­sitzt noch mehr Qua­li­tä­ten. Im „Ber­tha” kön­nen die Be­su­cher auf Welt­klas­se­n­i­veau spei­sen, im „Pyy­nikki” ei­nen der be­rühm­ten Do­nuts (fnnisch „munkki“) es­sen, im Re­stau­rant „Nä­sin­neula” die tolle Aus­sicht ge­nie­ßen oder im Lil­lan Ho­tel & Kit­chen wie die Royals schla­fen. Auch die Markt­halle von Tam­pere sollte man er­kun­den. Sie ist der größte über­dachte Markt in den nor­di­schen Län­dern.

Das Feinschmecker-Paradies Turku

Turku – die äl­teste Stadt Finn­lands – ist Pflicht für alle Fein­schme­cker. Sie ist auch mit dem Zug leicht zu er­rei­chen, da es täg­lich meh­rere Di­rekt­ver­bin­dun­gen gibt. Die Zug­fahrt zwi­schen Hel­sinki und Turku ist auch bei Pend­lern in Finn­land sehr be­liebt.

In Turku fin­den Gour­mets eine be­ein­dru­ckende Aus­wahl der bes­ten Re­stau­rants der nor­di­schen Re­gion – wie das „Kaskis”, das „Smör” und das in ei­nem al­ten Ge­fäng­nis be­hei­ma­tete „Ka­ko­lan­ru­usu”. Turku hat auch in puncto Nacht­le­ben viel zu bie­ten. Das Bis­tro „Ros­ter Turku”, die Wein­bar „Tintå”, die Mi­kro­braue­rei „Ka­kola Bre­wing”, die tren­dige „Rica Bar” und die „Walo Ro­of­top Bar” sind nur ei­nige der vie­len Top-An­lauf­stel­len.

www.visitfinland.com