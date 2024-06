Italien: Sommerfrische in den höchstgelegenen Top-Hotels

Wenn in den Städ­ten der Asphalt zu kö­cheln be­ginnt und die Hitze den Kör­per und den Geist lähmt, ver­spricht eine Som­mer­fri­sche in Süd­ti­rol und den nord­ita­lie­ni­schen Al­pen an­ge­nehme Tem­pe­ra­tu­ren und fri­sche, kühle Luft zum Durch­at­men.

Kein Wun­der, dass die klas­si­sche Som­mer­fri­sche hoch ge­le­gene Re­gio­nen zum Ziel hat, in de­nen es zum Wan­dern, Rad­fah­ren und dem Er­kun­den der Na­tur nie zu heiß wird. Wir stel­len sechs Ho­tels auf mehr als 1.300 Me­tern See­höhe vor, die Ab­küh­lung, Al­pen­bli­cke, Kom­fort und Ak­ti­vi­tä­ten im Freien in schöns­ter Weise mit­ein­an­der ver­bin­den.

Sommerfrische in „Klein Tibet”

Ho­tel Lac Sa­lin Moun­tain & SPA Re­sort © Susy Mez­za­notte

1.816 Me­ter über dem Meer ist Som­mer­hitze nur noch ferne Er­in­ne­rung. Rund um das Vier-Sterne-Su­pe­rior-Ho­tel Lac Sa­lin in Li­vi­gno spen­det eine Berg­brise kühle Hö­hen­luft. „Klein Ti­bet” wird die nahe der Schwei­zer Grenze ge­le­gene Re­gion auf­grund ih­rer Ve­ge­ta­tion und Hö­hen­lage auch ge­nannt. Nicht um­sonst wer­den in dem schnee­si­che­ren Hoch­tal im Nor­den der Lom­bar­dei 2026 die Snow­board- und Freeride-Wett­be­werbe der Olym­pi­schen Spiele aus­ge­tra­gen.

Im Som­mer er­war­ten die Gäste des 62-Zim­mer-Hidea­ways ne­ben 3.200 Ki­lo­me­tern an Rad­we­gen auch zahl­rei­che Wan­der­mög­lich­kei­ten – von der ge­führ­ten Kräu­ter- bis zur an­spruchs­vol­len Gip­fel­tour. Er­ho­lung bie­tet das Spa. Zu­dem ver­fügt das Ho­tel mit dem „Stua da Legn” seit neu­es­tem über das erste ve­gan-ve­ge­ta­ri­sche Re­stau­rant Li­vi­g­nos – eine urige Holz­stube mit Ka­chel­ofen. Hier zau­bert Kü­chen­chef An­drea Fug­na­nesi je­den Abend pflanz­li­che Gour­met-Me­nüs mit über­ra­schen­den Aro­men.

Kühle Luft und zeitlose Eleganz in Gröden

Gran­baita Do­lo­mi­tes /​ Berg­mas­siv bei Son­nen­schein © Gran­baita Do­lo­mi­tes

In fri­schem, ele­gan­tem Look mel­det sich im Juli das fa­mi­li­en­ge­führte Fünf-Sterne-Re­sort Gran­baita Do­lo­mi­tes auf 1.563 Me­tern in Wol­ken­stein nach ei­ner Teil-Re­no­vie­rung zu­rück. Mit Holz­ele­men­ten und elek­tri­schen Feu­er­stel­len ver­bin­den die 56 Zim­mer im Herz der Do­lo­mi­ten ku­sche­li­gen Al­pen­kom­fort mit zeit­ge­nös­si­scher Op­tik. Ne­ben tra­di­tio­nel­len Heu- und Ar­nica-Ri­tua­len im Spa war­ten auch Wan­der- und Moun­tain­bike-Tou­ren durch die som­mer­li­che Berg­welt.

Für ku­li­na­ri­sches Glück sor­gen die bei­den Re­stau­rants des Hau­ses, in de­nen Kü­chen­chef An­drea Moc­cia Ge­nuss­erleb­nisse nach Maß kre­iert. Im Ho­tel-Re­stau­rant stel­len er und sein Team je­den Abend ein Fünf-Gänge-Menü und ein vier­gän­gi­ges Vi­tal-Menü so­wie wei­tere à la carte Ge­richte zur Wahl. Im Gour­met-Re­stau­rant gibt es in­no­va­tive In­ter­pre­ta­tio­nen der klas­si­schen Süd­ti­ro­ler Kü­che mit in­ter­na­tio­na­len Ak­zen­ten.

Panorama, Pools, Ponys und viel Platz

Fa­mi­lia­mus /​ Pfer­de­er­leb­nisse auf der Fa­mi­lia­mus-Farm © Fa­mi­lia­mus

Das Fünf-Sterne-All-In­clu­sive-Ho­tel Fa­mi­lia­mus in der Ski- und Al­men­re­gion Gitsch­berg-Joch­tal bie­tet in küh­ler Berg­luft auf 1.414 Me­tern Höhe al­len Ge­ne­ra­tio­nen Spaß und Er­ho­lung. Der wie eine Glet­scher­zunge in den Hang ge­fügte Bau öff­net Rund­bli­cke ins Ei­sack- und Pus­ter­tal und ver­fügt über 70 ge­räu­mige Fa­mi­li­en­zim­mer mit über­gro­ßen, 2,40 Me­ter brei­ten Ku­schel­bet­ten.

Die Was­ser­welt mit In­nen- und Au­ßen­pools, Rut­schen, ei­nem Na­tur­ba­de­teich und ei­nem Whirl­pool mit Aus­sicht auf dem Dach ist bei je­dem Wet­ter eine Oase. 1.000 Qua­drat­me­ter In­door-Spiel­flä­che, ein Strei­chel­zoo und eine Farm mit Po­nys und Pfer­den las­sen keine Lan­ge­weile zu. Aber auch für die El­tern wird der Ur­laub durch ei­nen Adults-Only-Be­reich mit ver­schie­de­nen Sau­nen im Spa und ein abend­li­ches Fünf-Gänge-Menü samt Wein­be­glei­tung zu ei­nem Ge­nuss.

Lage, Lage, Lage – und eine leichte Brise

Pool­be­reich mit Weit­blick auf das Vinsch­gau /​ Das Gerstl Al­pine Retreat © Flo­rian An­der­gas­sen

Auf 1.540 Me­tern Höhe im neuen Pool schwim­men, ent­spannt ein Buch im Gar­ten le­sen und eine leichte Brise auf der Haut spü­ren, ehe der Tag bei ei­nem Ape­ri­tivo auf der Ter­rasse aus­klingt: Im Das Gerstl Al­pine Retreat – an ei­nem Son­nen­hang in Mals ge­le­gen – ge­nie­ßen die Ur­lau­ber die Vor­züge der war­men Jah­res­zeit in schöns­ter Ku­lisse mit ei­ner ein­ma­li­gen Aus­sicht auf die Tal­sohle des Vinsch­gaus, die Ötz­ta­ler Al­pen und die Ort­ler­gruppe.

Wer diese Oase doch ein­mal ver­las­sen möchte, kann auf al­ten Schmugg­ler­pfa­den an der Grenze zur Schweiz wan­dern, eine der zahl­rei­chen Hüt­ten be­su­chen, am Re­schen­see den be­rühm­ten Kirch­turm be­stau­nen oder ent­lang der Etsch nach Me­ran ra­deln. Das per­fekte Ende ei­nes Hoch­som­mer­ta­ges im Das Gerstl Al­pine Retreat ist nach dem köst­li­chen Abend­essen noch ein Ab­sa­cker an der Bar. Die klare Berg­luft sorgt da­nach für er­hol­sa­men Schlaf.

Sommer mit Schlutzkrapfen und Quellwasser

Gast­haus Bad Si­ess © Gast­haus Bad Si­ess

Die kühle, klare Luft auf dem Rit­ten lockt die Be­woh­ner Bo­zens im Som­mer seit je­her aus der Hitze des Tals auf die Berge hin­auf. Heute sind auch das Wan­der­ge­biet mit 360-Grad-Pan­orama, der Blick auf den Schlern und der Kom­fort des auf 1.450 Me­tern Höhe ge­le­ge­nen Gast­hau­ses Bad Si­ess gute Gründe, hier Er­ho­lung zu su­chen.

Zu er­rei­chen ist der Rit­ten da­bei auch ohne Auto: In zwölf Mi­nu­ten geht es mit der Seil­bahn nach Ober­bo­zen und von dort mit der Schmal­spur­bahn wei­ter nach Bad Si­ess. Die au­then­ti­sche Süd­ti­ro­ler Kü­che stei­gert ebenso das Wohl­be­fin­den wie die Well­ness- und Kur­an­wen­dun­gen auf Ba­sis des Heil­quell­was­sers. Ober­halb des Or­tes ent­springt es rein und klar aus dem Fel­sen, be­sitzt eine ganz­jäh­rig kon­stante Tem­pe­ra­tur von 6,7 Grad Cel­sius und bie­tet da­mit Er­fri­schung pur.

Baden mit Bergblick und Genuss mit allen Sinnen

Hö­hen­luft, weite Bli­cke und Well­ness ver­bin­det das Vier-Sterne-Su­pe­rior-Ho­tel Er­leb­nis­ort Gas­sen­hof bei Ster­zing im Rid­naun­tal. Die Brü­der Manni und Ste­fan Volg­ger be­trei­ben das zer­ti­fi­zierte Wan­d­er­ho­tel auf 1.350 Me­tern Höhe zu­sam­men mit ih­ren Fa­mi­lien. Ne­ben der Er­kun­dung der Berg­welt und dem Ge­nuss re­gio­na­ler, sai­so­na­ler Kü­che steht hier die Er­ho­lung von Kör­per und Seele im Fo­kus.

Im neuen Er­wei­te­rungs­bau „Gas­sen­loge” bie­ten Zim­mer mit raum­ho­hen Glas­fron­ten traum­hafte Aus­sich­ten und im „Lo­gen-Spa” er­mög­licht der 20 Me­ter lange Au­ßen­pool Ba­den mit Berg­blick. Yo­ga­s­tube, Dampf­bad, Sauna und Well­ness-An­wen­dun­gen ga­ran­tie­ren op­ti­male Er­ho­lung. Eben­falls neu ist das Ge­nuss­haus Mount Be­cher, wo die als beste Schnaps­bren­ne­rei Ita­li­ens aus­ge­zeich­nete De­stil­le­rie, die Braue­rei, die Kä­se­rei und die Kaf­fee­rös­te­rei des Hau­ses Platz fin­den.