Südtirol: Romantik für zwei im neu gestalteten Gartenhotel Moser

Seit Ende April be­grüßt das Gar­ten­ho­tel Mo­ser seine Gäste mit mo­der­nem De­sign, schi­cken Sui­ten und at­trak­ti­ven Packa­ges rund 15 Ki­lo­me­ter süd­lich von Bo­zen in Süd­ti­rol. Paare er­le­ben das Ho­tel bis 5. Jän­ner 2025 im Rah­men des Ar­ran­ge­ments „Just the two of us“ bei­spiels­weise mit viel Ro­man­tik.

Das Ar­ran­ge­ment für eine ro­man­ti­sche Aus­zeit um­fasst min­des­tens vier Über­nach­tun­gen in den ex­klu­si­ven Adults-Only Sui­ten „Astrum“ oder „Ni­dus“. Ne­ben ei­ner Fla­sche Pro­secco bei der An­kunft er­war­tet die Ver­lieb­ten auch eine halb­tä­gige Tour mit der haus­ei­ge­nen Vespa oder dem elek­tri­schen Ca­brio.

Gar­ten­ho­tel Mo­ser /​ Ter­rasse mit Pool (c) Al­fred Tsch­ager

Die in­takte Na­tur, die das Gar­ten­ho­tel Mo­ser um­gibt, bie­tet jede Menge Raum für ro­man­ti­sche Mo­mente zu zweit. So er­weist sich das ho­tel­ei­gene See­haus mit Lie­ge­wiese am Mon­tiggler See als ideale Ba­sis für eine Ab­küh­lung in­mit­ten ei­ner Idylle oder als Ge­nuss­mo­ment mit ei­nem Gläs­chen Wein zum Son­nen­un­ter­gang am Ufer des Sees.

Ent­span­nung ver­spricht das um­fang­rei­che Yoga- und Me­di­ta­ti­ons­an­ge­bot. Wei­tere Wohl­fühl­mo­mente er­le­ben die Gäste im neuen Spa­be­reich auf dem Dach oder in der weit­läu­fi­gen Sau­na­land­schaft. Für schweiß­trei­bende Ab­wechs­lung sor­gen hier täg­li­che Event-Sau­na­auf­güsse.

Ein bun­tes Wo­chen­pro­gramm mit ge­führ­ten Wan­de­run­gen und Bike-Tou­ren er­gän­zen das An­ge­bot für Ro­man­ti­ker. Das Pa­ket mit vier Über­nach­tun­gen ist ab 712 Euro pro Per­son in­klu­sive Drei­vier­tel­pen­sion buch­bar.

Haupt­au­gen­merk beim Um­bau legte die Fa­mi­lie Mo­ser auf die üp­pige Na­tur, die das Gar­ten­ho­tel um­gibt. Be­zeich­nend für den neuen Be­reich sind große Fens­ter­fron­ten, die den Blick in die Um­ge­bung frei­ge­ben, und be­grünte Holz­stre­ben an der Fas­sade, die das Haus mit der Na­tur ver­schmel­zen las­sen. Neues High­light ist der Ro­of­top-In­fi­nity-Pool mit Blick über das um­lie­gende Na­tur­schutz­ge­biet.

In­mit­ten ei­ner üp­pi­gen Gar­ten­an­lage mit ver­schlun­ge­nen We­gen und ei­nem Na­tur­ba­de­teich – nur we­nige Geh­mi­nu­ten vom Mon­tiggler See ent­fernt – bie­tet das fa­mi­li­en­ge­führte Ho­tel viele Mög­lich­kei­ten für ak­tive Aus­zei­ten. Auch Fa­mi­lien ge­nie­ßen hier ihre Fe­rien und die Kids sind im Kin­der­club bes­tens um­sorgt.

Wäh­rend der be­nach­barte Kal­te­rer See das ganze Jahr über gut be­sucht ist, gel­ten der große und kleine Mon­tiggler See mit ih­rem glas­kla­ren Was­ser als Ge­heim­tipp für alle, die Ruhe su­chen. Ob Schwim­men, SUP, Ka­nu­fah­ren, Fahr­rad­tou­ren oder Wan­der­aus­flüge: In der ma­le­ri­schen, von grü­nen Wäl­dern und Wein­ber­gen ge­präg­ten Re­gion sind zahl­rei­che Ak­ti­vi­tä­ten mög­lich.

www.gartenhotelmoser.com