Seychellen: Alles neu im Kempinski Seychelles Resort Baie Lazare

In ei­ner al­ten Ko­kos­nuss­plan­tage mit Blick auf die azur­blaue Küste ge­le­gen, gilt das Kem­pinski Sey­chel­les Re­sort Baie La­zare seit sei­ner Er­öff­nung im Jahr 2012 als Ju­wel der Sey­chel­len. Nach ei­ner zwei­jäh­ri­gen Um­ge­stal­tung geht das In­sel­re­fu­gium nun noch mehr auf die Be­dürf­nisse an­spruchs­vol­ler Lu­xus­rei­sen­der ein.

Alle Zim­mer und Sui­ten im Kem­pinski Sey­chel­les Re­sort Baie La­zare wur­den sorg­fäl­tig auf­ge­frischt und prä­sen­tie­ren sich nun noch ele­gan­ter, hel­ler und luf­ti­ger. Ganz neu sind die 80 Qua­drat­me­ter gro­ßen Fa­mi­li­en­zim­mer mit di­rek­tem Strand­zu­gang. Sie be­stehen aus zwei an­ein­an­der gren­zen­den Zim­mern mit Him­mel­bet­ten und ei­ge­nem Bad so­wie ei­nem Wohn­be­reich und ei­ner Ter­rasse.

Traditioneller Tanz und kreolische Kochkurse

Eine Reihe neuer An­ge­bote und Work­shops soll die le­ben­dige lo­kale Kul­tur in das Re­sort-Er­leb­nis ein­flie­ßen las­sen und die Gäste in den Mit­tel­punkt des Ge­sche­hens stel­len. Da­bei ist an jede Al­ters­gruppe ge­dacht – von tra­di­tio­nel­len, in­ter­ak­ti­ven Mou­tya-Tanz­vor­füh­run­gen über kreo­li­sche Koch­kurse bis zum Er­ler­nen der Her­stel­lung des per­fek­ten Cock­tails mit auf der In­sel de­stil­lier­tem Rum.

Das im Stil ei­ner Plan­tage ge­stal­tete „Café La­zare” mit sei­nen leuch­ten­den tro­pi­schen Früch­ten und ei­ner Kin­der­ecke für die klei­nen Gäste hat neue The­men­abende ein­ge­führt, die zu ei­ner ku­li­na­ri­schen Reise um die Welt ein­la­den. Eben­falls neu ist das thea­tra­li­sche Spei­se­er­leb­nis „Le Pe­tit Chef”. Ein vir­tu­el­ler, sechs Zen­ti­me­ter gro­ßer Koch, der mit 3D-Map­ping-Tech­no­lo­gie auf der Tisch­platte ge­r­en­dert wird, be­glei­tet da­bei durch ein De­gus­ta­ti­ons­menü.

Das beste Hotelrestaurant auf den Seychellen

In der „Plan­ters Bar & Lounge” wer­den krea­tive Cock­tails zu lo­ka­ler Live-Un­ter­hal­tung ge­bo­ten. Das Strand-Re­stau­rant „Wind­song”, das bei den „World Cu­linary Awards 2023” zum bes­ten Ho­tel­re­stau­rant der Sey­chel­len ge­kürt wurde, ser­viert köst­li­che Mee­res­früchte und kreo­li­sche Spe­zia­li­tä­ten wie „Kari Zou­rit” vor der spek­ta­ku­lä­ren Ku­lisse des In­di­schen Oze­ans, wäh­rend die neue Bar­fuβ­bar „Ka­lou” am Strand ent­spann­tes In­sel­fe­e­ling ver­brei­tet.

Eben­falls neu sind die Be­hand­lungs­me­nüs im „Kem­pinski The Spa”, die jetzt auch Bio-Pro­dukte aus der Re­gion ent­hal­ten, und das neu ge­stal­tete Fit­ness­cen­ter bie­tet Ten­nis- und Pa­del-Plätze mit Flut­licht für Tur­niere am Abend. Nicht zu­letzt hal­fen die kürz­lich hin­zu­ge­füg­ten So­lar­pa­neele dem Kem­pinski Sey­chel­les Re­sort Baie La­zare be­reits im letz­ten No­vem­ber, die Earth­Check Gold-Zer­ti­fi­zie­rung zu er­hal­ten.

Zimmerpreise ab 444 bis 541 Euro pro Nacht

Dazu kom­men In­itia­ti­ven zur Re­du­zie­rung des Was­ser­ver­brauchs, zum Schutz der be­rühm­ten Rie­sen­schild­krö­ten und zur Wie­der­her­stel­lung des Riffs, das in Zu­sam­men­ar­beit mit dem Spe­zia­lis­ten für Mee­res­er­hal­tung „Wi­seO­ce­ans” ins Le­ben ge­ru­fen wurde. Die Zim­mer­preise im Kem­pinski Sey­chel­les Re­sort Baie La­zare be­gin­nen je nach Sai­son bei 444 bis 541 Euro mit Früh­stück für zwei Per­so­nen. Nur im Ok­to­ber ist das Re­sort erst ab 629 Euro buch­bar.

