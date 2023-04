Salzkammergut: ´s Paul Restaurant als neuer Geheimtipp am Traunsee

Ober­ös­ter­reich wird zu­neh­mend zum Bun­des­land der Spit­zen­kö­che – und die Re­gion Traun­see zu des­sen Epi­zen­trum. Der­zeit noch ein Ge­heim­tipp im Ver­bor­ge­nen, eta­bliert sich im Salz­kam­mer­gut Paul Wie­der mit dem „´s Paul Re­stau­rant” im Traun­kir­che­ner Orts­teil Mit­tern­dorf als neuer Hot­spot für Gour­mets.

Der 28-jäh­rige Gmund­ner, der un­ter an­de­rem bei Spit­zen­kö­chen wie Thors­ten Pro­bost in der „Grig­ge­ler Stuba” in Lech und Lu­kas Nagl im „Boots­haus” am Traun­see so­wie drei Jahre als Sous-Chef bei Mat­thias Schütz im See­ho­tel Grundl­see und in der Grig­ge­ler Stuba kochte, gilt mit sei­nem Re­stau­rant „´s Paul” als ab­so­lute Neu­ent­de­ckung in Ober­ös­ter­reich.

Paul Wie­der (c) Mo­nika Löff

Terrasse mit Blick auf den Traunsee

Nicht min­der pro­mi­nente Le­bens­läufe ha­ben seine Sous-Chefs Sieg­fried Bin­der und Mo­ritz Ja­ro­nek, wo­bei letz­te­rer ge­rade erst nach zwei Jah­ren beim Schwei­zer Drei-Sterne-Koch An­dreas Ca­mi­nada an den Traun­see zu­rück­ge­kehrt ist. Mit Di­plom-Som­me­lière Erika Holz­in­ger als Re­stau­rant­lei­te­rin, die mehr als 20 Jahre in Spit­zen­ho­tels in Lech und Ober­lech ihre Wein­kom­pe­tenz be­wies, will das neue Dream­team nun im Salz­kam­mer­gut durch­star­ten.

Das auf ma­xi­mal 50 Gäste aus­ge­legte Re­stau­rant in ei­nem Apart­ment-Ho­tel im Orts­teil Mit­tern­dorf in Traun­kir­chen prä­sen­tiert sich in ei­nem mo­dern-ele­gan­ten Am­bi­ente. Die Ter­rasse er­öff­net den Blick auf den Traun­see und die Berg­welt des Salz­kam­mer­guts mit dem mo­nu­men­ta­len Traun­stein.

s’Paul Re­stau­rant by Paul Wie­der (c) Mo­nika Löff

Sieben-Gänge-Menü am Abend

Die gas­tro­no­mi­sche Band­breite spannt sich vom Früh­stück, das an sie­ben Ta­gen pro Wo­che für ex­terne Gäste und Haus­gäste ver­füg­bar ist, über eine Mit­tags­karte bis zum mo­nat­lich wech­seln­den Sie­ben-Gang-Gour­met­menü am Abend. Mit­tags und abends hat das Re­stau­rant al­ler­dings nur von Don­ners­tag bis Mon­tag ge­öff­net.

Re­gio­nale Pro­dukte prä­gen die Karte – von Traun­see­fi­schen über Ge­müse und Obst von be­nach­bar­ten Bau­ern bis zum Rind­fleisch vom Wa­gy­u­hof Putz in Ohls­dorf. In­ter­na­tio­nale Top-Pro­dukte sor­gen für punk­tu­elle Be­rei­che­run­gen. So stam­men etwa die Es­sige und der Käse von Maître Ber­nard An­thony.

s’Paul Re­stau­rant by Paul Wie­der /​ Ve­ge­ta­ri­sche Vor­speise (c) Mo­nika Löff

Kü­chen­tech­nisch kommt ein brei­tes Spek­trum zur An­wen­dung, aber nie als Selbst­zweck nur der Op­tik we­gen. Wun­der­bar do­mi­nant ist der Grund­ge­schmack des Haupt­pro­duk­tes, der mit pas­sen­den Zu­ta­ten und un­ter­schied­li­chen Tex­tu­ren zu ei­nem höchst at­trak­ti­ven Aro­men­bo­gen va­ri­iert wird. Dazu prä­gen Ös­ter­reich, Deutsch­land und Ita­lien die Wein­karte, die auch eine er­freu­li­che Aus­wahl äl­te­rer Jahr­gänge auf­weist.

www.sPaul-restaurant.at