Salzkammergut: Neuer Kulinarik-Hotspot im Hotel Post am See

Schritt für Schritt ver­wan­deln Mo­nika und Wolf­gang Gröl­ler Schritt ihr Ho­tel Post am See in Traun­kir­chen im ober­ös­ter­rei­chi­schen Salz­kam­mer­gut. Das Er­geb­nis: 21 zu­sätz­li­che Zim­mer, ein ei­ge­nes Stock­werk für die Ku­li­na­rik, ein Con­tem­po­rary Bar, das Ro­of­top Berg SPA und ein In­fi­nity-Pool be­wei­sen ih­ren Mut, Dinge an­ders zu ma­chen.

Gault-Mil­lau-Koch des Jah­res 2023, vier Fal­staff-Ga­beln mit 99 Punk­ten und eine Top-Be­wer­tung von fünf Ster­nen im neuen A la Carte: Lu­kas Nagl und die Fa­mi­lie Gröl­ler ha­ben in den letz­ten zwölf Jah­ren das Salz­kam­mer­gut als Gour­met-Hot­spot ge­prägt. Ne­ben dem Vier-Hau­ben-Re­stau­rant „Boots­haus” und dem Wirts­haus „Post­stube 1327” gibt es nun ab Juni eine wei­tere Adresse für Foo­dies – die „Bel­etage” im völ­lig um­ge­bau­ten Ho­tel Post am See.

Die „Beletage” als Wohnzimmer für Genießer

Exe­cu­tive Chef Lu­kas Nagl ist auch in der „Bel­etage” für die Kü­chen­li­nie ver­ant­wort­lich. So­mit dür­fen sich die Gäste auf eine vi­sio­näre Ge­nuss­reise freuen. Im Au­gust wer­den dann noch 21 zu­sätz­li­che Sui­ten und Zim­mer fer­tig­ge­stellt, in de­nen gute Aus­sich­ten ga­ran­tiert sind. Die Gäste ent­schei­den, ob sie den Traun­see beim Schwim­men, Ka­nu­fah­ren oder Se­geln er­obern oder – ebenso ab Au­gust – lie­ber im Berg SPA samt In­fi­nity-Pool plant­schen.

In der „Bel­etage” wer­den Food Sha­ring in ent­spann­ter At­mo­sphäre, eine be­son­dere Wein­kul­tur und das Beste aus al­len gas­tro­no­mi­schen Wel­ten ge­bo­ten – ein ge­mein­sa­mes Wohn­zim­mer, in dem ge­lacht, ge­nos­sen und ge­plau­dert wird. Tra­di­tion trifft fran­zö­si­schen Chic, der Fisch-Lieb­ha­ber auf die Ve­ge­ta­rie­rin und 700 Jahre Tra­di­tion auf fre­chen Life­style. Po­ten­zial für ei­nen Lieb­lings­platz hat die of­fene Kü­che, in der die Gäste den Kö­chen über die Schul­ter schauen, wie sie am Holz­feu­er­ofen ihre Köst­lich­kei­ten zu­be­rei­ten.

Mo­nika und Wolf­gang Gröl­ler mit 4‑Hau­ben-Koch Lu­kas Nagl (c) www.groellerhospitality.com /​ Chris­tof Wag­ner

Bei Events wie „Der Fi­scher und der Koch“, „Meat the chef“ (wo­bei Fleisch in gan­zen Stü­cken ver­ar­bei­tet wird), „Slow Wine & Dine“ und dem ve­ge­ta­ri­schen Sha­ring-Menü „Tier(Frei)Tag” er­hal­ten die Gäste sie­ben Tage lang köst­li­che Ein­bli­cke in die Welt der Ku­li­na­rik. Die „Tea Time“ lädt ein, das Wo­chen­ende et­was ru­hi­ger an­zu­ge­hen und den Blick auf den glas­kla­ren See zu ge­nie­ßen. Er­leb­bar sind die ku­li­na­ri­schen Ge­nüsse auch bei Ver­an­stal­tun­gen im his­to­ri­schen Klos­ter Traun­kir­chen – ob Hoch­zeit oder Busi­ness-Mee­ting.

Das Salz­kam­mer­gut ist für Nagl seine Hei­mat und In­spi­ra­ti­ons­quelle zu­gleich. Chris­toph Ra­net­bauer (Kü­chen­chef im Das Traun­see), Dar­ina Pa­str­na­kova (Sous Che­fin im „Boots­haus”), Ste­fan Griess­ler (Kü­chen­chef in der „Post­stube 1327”) und Max Deu­ker (Kü­chen­chef in der „Bel­etage”) ha­ben alle von ihm ge­lernt und durch ihr Wir­ken in in­ter­na­tio­na­len Spit­zen­be­trie­ben ih­ren ei­ge­nen Stil ent­wi­ckelt. Die er­fah­rene Top-Som­me­lière Ka­tha­rina Gnig­ler sorgt für die pas­sende Wein­be­glei­tung.

Ho­tel Post am See /​ Wirt­haus Post­stube 1327 (c) www.traunseehotels.at /​ Chris­tof Wag­ner

Die Kon­zen­tra­tion auf das Na­he­lie­gende mit ei­nem of­fe­nen Blick in die weite Welt prä­gen die Ge­richte von al­len fünf Chefs. Alt­be­kann­tes über­rascht mit ei­nem völ­lig neuen Ge­schmacks­er­leb­nis und Frem­des wird auf ein­zig­ar­tige Weise mit re­gio­na­len Zu­ta­ten in­ter­pre­tiert. Das ist Ko­chen mit Hirn, Herz und Hand. Heute Ca­sual Di­ning oder Soul Kit­chen, mor­gen Wirts­haus­kü­che und da­zwi­schen läs­sige Show­kü­che: In Traun­kir­chen wird al­les ge­bo­ten.

www.hotel-post-traunkirchen.at

