Business Class: Qatar Airways präsentiert die Qsuite Next Gen

Auf der Farn­bo­rough In­ter­na­tio­nal Air­show 2024 hat Badr Mo­ham­med Al-Meer – Vor­stands­vor­sit­zen­der der Qa­tar Air­ways Group – erst­mals die neue „Qsuite Next Gen“ vor­ge­stellt. Die ge­zielte Wei­ter­ent­wick­lung der preis­ge­krön­ten „Qsuite“, die nun­mehr seit sie­ben Jah­ren im Ein­satz ist, soll die welt­beste Busi­ness Class noch bes­ser ma­chen.

Zu den neuen und ver­bes­ser­ten Funk­tio­nen der be­reits mit viel Span­nung er­war­te­ten „Qsuite Next Gen“ ge­hö­ren voll­stän­dig an­pass­bare Quad-Sui­ten für bis zu vier Pas­sa­giere. Sie ver­spre­chen mehr Platz für ge­mein­same Din­ner – - ein Mar­ken­zei­chen der Qa­tar-Kul­tur – und mehr Pri­vat­sphäre durch hö­here, di­gi­tal ge­steu­erte Trenn­wände. Ne­ben grö­ße­ren Lie­ge­flä­chen und Dop­pel­bet­ten bie­ten sie zu­dem eine spe­zi­elle „Make My Bed“-Funktion.

Bewegliche 4K-Bildschirme als Weltneuheit

Qsuite Next Gen /​ Quad-Suite (c) Qa­tar Air­ways

Die neuen Com­pa­n­ion-Sui­ten wei­sen ähn­li­che Merk­male wie die Quad-Sui­ten auf und er­mög­li­chen künf­tig auch in den Fens­ter­gän­gen ei­nen ge­mein­sa­men Raum für bis zu zwei Pas­sa­giere. Eben­falls neu sind die be­weg­li­chen 4K-OLED-Bild­schirme – eine Welt­neu­heit in der zi­vi­len Luft­fahrt. Sie kön­nen zur Seite ge­scho­ben wer­den, um den größ­ten so­zia­len und pro­duk­ti­ven Raum am Him­mel zu schaf­fen.

Dar­über hin­aus nutzt die „Qsuite Next Gen“ neue Tech­no­lo­gien für mehr Kom­fort und eine bes­sere Ver­net­zung der Pas­sa­giere. Die breite Pa­lette an An­pas­sungs­mög­lich­kei­ten reicht von der Um­ge­bungs­be­leuch­tung bis zur Steue­rung des Sicht­schut­zes über die ver­bes­ser­ten Touch­screen Pas­sen­ger Con­trol Units. Erst­mals zum Ein­satz kom­men wird die „Qsuite Next Gen“ ab 2025 an Bord der Boe­ing 777–9‑Flugzeuge von Qa­tar Air­ways.

Die weltweit erste digitale Flugbegleiterin

Badr Mo­ham­med Al-Meer mit Sama – der ers­ten di­gi­ta­len Flug­be­glei­te­rin mit künst­li­cher In­tel­li­genz (c) Qa­tar Air­ways

Vor­ge­stellt wurde auf der Farn­bo­rough In­ter­na­tio­nal Air­show 2024 auch die Gulfstream G700 von Qa­tar Exe­cu­tive. Der Busi­ness-Jet bie­tet eine ge­räu­mige Pas­sa­gier­ka­bine mit vier in­di­vi­du­el­len Be­rei­chen, zu de­nen auch eine pri­vate Ka­bine im Heck mit ei­nem fes­ten Bett ge­hört. Qa­tar Exe­cu­tive hat die Flotte erst kürz­lich um vier Gulfstream G700 er­wei­tert – und wei­tere sechs sol­len in­ner­halb der nächs­ten 18 Mo­nate in Dienst ge­stellt wer­den.

Für Be­geis­te­rung in der Qa­tar Air­ways Dis­co­ver Lounge auf der Farn­bo­rough In­ter­na­tio­nal Air­show sorgte zu­dem die welt­weit erste di­gi­tale Flug­be­glei­te­rin mit künst­li­cher In­tel­li­genz, die auf den Na­men „Sama“ hört. In ei­nem in­ter­ak­ti­ven Ge­spräch mit Badr Mo­ham­med Al-Meer er­klärte sie dem Pu­bli­kum, wie die beste Flug­ge­sell­schaft der Welt die Stan­dards für Lu­xus und In­no­va­tion neu de­fi­niert und den Maß­stab der Bran­che für Busi­ness-Class-Er­leb­nisse er­höht hat.

