Oberösterreich: SUP Safari auf fünf Seen im schönen Salzkammergut

At­ter­see, Fuschl­see, Hall­stät­ter­see, Mond­see und Wolf­gang­see: Die „SUP Sa­fari Salz­kam­mer­gut” ist eine Reise auf dem Stand Up Paddle Board zu den schöns­ten Plät­zen der Re­gion in Ober­ös­ter­reich – ge­eig­net für be­geis­terte Stand Up Padd­ler und für alle, die es noch wer­den wol­len.

Das neue Ur­laubs­an­ge­bot wurde von den Pro­fis der SUP BOX ent­wi­ckelt, die mit drei Stand­or­ten im Salz­kam­mer­gut ver­tre­ten sind. An­ge­lei­tet von er­fah­re­nen Gui­des, rei­sen die Teil­neh­mer bei der „SUP Sa­fari Salz­kam­mer­gut” fünf Tage lang von See zu See, ent­de­cken bei den ge­führ­ten SUP-Tou­ren die schöns­ten Plätze vom Was­ser aus und neh­men auch noch tech­ni­sche Tricks und Kniffe aus ers­ter Hand mit nach Hause.

Tägliche Tour mit Top-Equipment

SUP am Mond­see (c) Ober­ös­ter­reich Tou­ris­mus /​ Mi­chael Grös­sin­ger

Die täg­li­chen SUP-Tou­ren sind zwi­schen acht und zehn Ki­lo­me­ter lang. Da­bei kön­nen die Gäste ak­tu­el­les Top-Equip­ment aus­pro­bie­ren und zum Bei­spiel un­ter­schied­lich ge­formte Boards und Padd­les aus­gie­big tes­ten.

Die Gui­des ken­nen die be­rühm­ten Seen im Salz­kam­mer­gut wie ihre Wes­ten­ta­sche und steu­ern mit der Gruppe die schöns­ten Fo­to­stopps an. Gleich­zei­tig ver­mit­teln sie wert­vol­les Wis­sen rund um den SUP-Sport – etwa den rich­ti­gen Um­gang mit Wind und Wel­len, wie Padd­ler sich bei Boots­ver­kehr rich­tig ver­hal­ten und wie die in­di­vi­du­elle Paddle-Tech­nik ver­bes­sert wer­den kann.

Die SUP Safari

SUP am At­ter­see (c) TVB At­ter­see-At­ter­gau /​ Mo­ritz Ab­lin­ger

Nach dem Ein­pad­deln am ers­ten Tag auf dem ma­le­ri­schen Fuschl­see sind wei­tere High­lights die Vor­bei­fahrt am UNESCO-Welt­kul­tur­erbe Hall­statt, eine Que­rung des At­ter­sees, die Fahrt am Süd­ufer des Mond­sees und die Fo­to­stopps am wild­ro­man­ti­schen Nord­ufer des Wolf­gang­sees.

Die Gäste der SUP-Sa­fari sind in Vier-Sterne Ho­tels in Fuschl, St. Wolf­gang, Ober­traun und Nuß­dorf am At­ter­see un­ter­ge­bracht. Der Preis ab 1.380 Euro pro Per­son um­fasst ne­ben den fünf ge­führ­ten SUP-Tou­ren auch die Über­nach­tun­gen mit Halb­pen­sion, das Leih-Equip­ment und den Ge­päck­trans­fer von Un­ter­kunft zu Un­ter­kunft.

www.oberoesterreich.at /​ www.sup-box.at