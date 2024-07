Gmunden: Neues Gourmet-Lokal im Goldenen Hirschen

An­fang Juli hat der Zwei-Hau­ben-Koch Chris­toph Par­zer im Bou­tique Ho­tel Zum Gol­de­nen Hir­schen in Gmun­den im ober­ös­ter­rei­chi­schen Salz­kam­mer­gut mit dem „Au­rum” eine neue Ge­nuss­adresse er­öff­net.

Chris­toph Par­zer bie­tet da­mit Ein­hei­mi­schen und Ur­lau­bern ein ge­ho­be­nes Pen­dant zur klas­si­schen „Hir­schen­stube” und ent­führt sie in eine neue Welt der Ku­li­na­rik. Er ist seit An­fang des Jah­res so­wohl Kü­chen­chef als auch Gast­ge­ber des Bou­tique Ho­tels Zum Gol­de­nen Hir­schen in Gmun­den.

Zwei-Hau­ben-Koch Chris­toph Par­zer (c) www.hirschengmunden.at /​ Karl Stein­eg­ger

Das „Au­rum” ist ein Platz zum lust­vol­len Ge­nie­ßen. Wäh­rend in der „Hir­schen­stube” auch wei­ter­hin mo­dern in­ter­pre­tierte Wirts­haus­klas­si­ker und die be­lieb­ten Steaks ser­viert wer­den, kon­zen­triert sich Chris­toph Par­zer im „Au­rum” auf Ge­richte ab­seits der ty­pisch ös­ter­rei­chi­schen Kü­che und wagt in­ter­na­tio­nale In­ter­pre­ta­tio­nen.

„Der Spaß am ge­mein­sa­men Es­sen auf Top-Ni­veau ist für mich per­sön­lich wich­tig und dies wün­sche ich mir auch für meine Gäste. Das Kon­zept des Au­rum ist so, wie ich auch selbst gerne Ku­li­na­rik ge­nieße.“ Chris­toph Par­zer, Kü­chen­chef im Au­rum

Da­bei sind aber nicht nur die Ge­richte ein­zig­ar­tig: Ob es nun die hand­ge­fer­tigte Ke­ra­mik ist, Kunst aus der na­he­ge­le­ge­nen Ga­le­rie oder die per­fekte Kom­bi­na­tion aus alt und neu: Ku­li­na­rik und De­sign bil­den im „Hir­schen” eine be­mer­kens­werte Ein­heit.

Zum Gol­de­nen Hir­schen /​ Au­rum (c) www.hirschengmunden.at /​ Gerd Kressl

Dar­über hin­aus wird im „Au­rum” der Fo­kus ganz be­wusst auf die ein­zel­nen Le­bens­mit­tel ge­legt und de­ren Ei­gen­ge­schmack ze­le­briert. Köst­lich­kei­ten wer­den teils im Sha­ring-Stil ser­viert und der Spaß am ge­mein­sa­men Ge­nuss­erleb­nis steht im Mit­tel­punkt. In der war­men Jah­res­zeit ver­län­gert sich der Ess­tisch in ei­nen der schöns­ten Gast­gär­ten Ober­ös­ter­reichs. Das „Au­rum” hat von Mitt­woch bis Sams­tag von 18 bis 21 Uhr ge­öff­net.

hirschengmunden.at