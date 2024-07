Oberösterreich: Zwölf neue Hotels und Gourmet-Hotspots

Der Reiz des Neuen ist ver­füh­re­risch – be­son­ders im Ur­laub. Denn wer aus dem All­tag aus­bre­chen will, sucht Ab­wechs­lung. Diese zehn Ho­tels und zwei Gour­met-Hot­spots in Ober­ös­ter­reich ha­ben kürz­lich er­öff­net – ganz neu oder zu­min­dest neu ge­stal­tet.

Salzkammergut

Ho­tel Schwar­zes Rössl in St. Wolf­gang am Wolf­gang­see (c) Bet­tina Gangl

apollo /​ Mond­see. Das An­fang Mai er­öff­nete Pro­jekt an der See­pro­me­nade in Mond­see ver­bin­det auf raf­fi­nierte Weise Ho­tel, Gas­tro­no­mie und Schiff­fahrt zu ei­nem tou­ris­ti­schen Ge­samt­erleb­nis. Das Ho­tel „Acht­quar­tier“ wird von ei­nem Gas­tro­no­mie­kon­zept aus Re­stau­rant („Aus­sichts­deck“), Wirts­haus („Mond­fle­ckerl“) und Ki­osk („Lan­de­platz“) flan­kiert. In das En­sem­ble in­te­griert ist ein Schiff­fahrts­an­ge­bot mit der „apollo MS Mond­see­land“.

Ho­tel Schwar­zes Rössl /​ St. Wolf­gang. An ei­nem der zen­trals­ten Plätze in St. Wolf­gang er­öff­nete im Mai das Ho­tel Schwar­zes Rössl im neuen Out­fit. Als fri­sches und far­ben­fro­hes Bou­ti­que­ho­tel schlägt das Haus die Brü­cke zwi­schen ur­ba­nem Chic und ver­träum­tem Land­idyll.

Bar in der Post Traun­kir­chen (c) Ar­kan Zey­ti­no­glu Ar­chi­tects

Ho­tel Post am See /​ Traun­kir­chen. Seit dem Soft-Ope­ning im Mai ver­schmilzt in der neuen „Post am See“ das Flair in­ter­na­tio­na­ler Me­tro­po­len mit dem Salz­kam­mer­gut. Herz­stück der Bel­etage mit Wohn­zim­mer-Fee­ling ist der „Li­vin­g­room“. Die Show­kit­chen mit of­fe­nem Grill geht neue ku­li­na­ri­sche Wege. 20 neue Zim­mer und Sui­ten mit Blick auf den Traun­see ste­hen seit Juli zur Ver­fü­gung, das „Berg SPA” mit In­fi­nity-Pool und atem­be­rau­ben­der Aus­sicht ab Au­gust.

Gmund­ner­berg­haus /​ Alt­müns­ter. Das Gmund­ner­berg­haus auf 822 Me­tern See­höhe wurde in die­sem Jahr um­ge­stal­tet und bie­tet sich nun als neue, lu­xu­riöse Lo­ca­tion für Events an. Als Gast­ge­ber un­ter­strei­chen die Spit­zen­kö­che Mike Süs­ser und Da­vid Dax­ner die Aus­rich­tung auf ex­zel­lente Ku­li­na­rik.

Zum Gol­de­nen Hir­schen /​ Au­rum (c) www.hirschengmunden.at /​ Gerd Kressl

Au­rum /​ Gmun­den. An­fang Juli 2024 hat Hau­ben­koch Chris­toph Par­zer sein neues Gour­met-Re­stau­rant „Au­rum” im Bou­ti­que­ho­tel Zum Gol­de­nen Hir­schen in Gmun­den er­öff­net. Es er­gänzt das Ku­li­na­rik-An­ge­bot im Ho­tel um Ge­nuss auf Spit­zen­ni­veau mit in­ter­na­tio­na­len Ein­flüs­sen. In der „Hir­schen­stube” wird hin­ge­gen wie bis­her eine mo­dern in­ter­pre­tierte Wirts­haus­kü­che ser­viert.

See­villa Wolf­gang­see. Der 100-jäh­rige Fa­mi­li­en­be­trieb in St. Wolf­gang star­tete im Mai und Juni mit ei­nem Soft-Ope­ning in die Sai­son. Neu sind acht Zim­mer und Sui­ten, der Mas­sa­ge­raum mit See­blick, der Ro­of­top Fit­ness- und Yo­ga­raum und die Über­da­chung der See­ter­rasse für eine ganz­jäh­rige Nut­zung.

Land­ho­tel Priel­bauer /​ Tief­gra­ben. Der Fa­mi­li­en­be­trieb am Mond­see hat sich mit neuen Zim­mern und ei­nem neuen Well­ness­be­reich samt „chill area” neu er­fun­den. Dar­über hin­aus steht das Ho­tel in der Ku­li­na­rik für re­gio­na­les und sai­so­na­les Ge­nuss-Hand­werk von höchs­ter Qua­li­tät.

Holen Sie sich unseren Newsletter! News und Tipps – bis zu zwei­mal pro Wo­che kos­ten­los in Ih­rem Post­fach Wir ha­ben Ih­nen ein E‑Mail ge­schickt. Bitte be­stä­ti­gen Sie darin Ihre An­mel­dung! Ei­nige Fel­der sind feh­ler­haft oder wur­den nicht aus­ge­füllt! E‑Mail Ich ak­zep­tiere die Da­ten­schutz-Be­stim­mun­gen Fol­gen Sie uns auf So­cial Me­dia: Facebook Instagram Threads

Linz

Linz (c) Ober­ös­ter­reich Tou­ris­mus GmbH /​ Ro­bert May­bach

Zum Schwar­zen Schiff /​ Linz. Das mit vier Hau­ben ge­krönte Duo Marco Barth und Se­bas­tian Ross­bach hat An­fang April 2024 mit dem „Schwar­zen Schiff” be­reits sein drit­tes Lo­kal in Linz über­nom­men. Ser­viert wird wei­ter­hin eine bo­den­stän­dige Haus­manns­kost mit bes­ten Le­bens­mit­teln aus der Re­gion.

Mühlviertel

Die Gast­ge­ber im Ge­nie­ßer­ho­tel Ber­ger­gut (c) Ober­ös­ter­reich Tou­ris­mus GmbH /​ Mar­tin Fi­ckert

Ge­nie­ßer­ho­tel Ber­ger­gut /​ Afiesl. Ab dem Som­mer 2024 steht den Gäs­ten des Ber­ger­guts der neue Well­ness­be­reich mit Well­ness-Gar­ten zur Ver­fü­gung. Der In­door- und Out­door-Pool wer­den mit­ein­an­der ver­bun­den, eine neue Holz-Au­ßen­sauna und ein Sole-Dampf­bad an­ge­legt. Nach­hal­tig­keit steht bei die­sem Pro­jekt an ers­ter Stelle: Re­gio­nale Hand­werks­be­triebe ar­bei­ten weit­ge­hend mit Na­tur­ma­te­ria­lien. Für 2025 ist die Er­rich­tung ex­klu­si­ver Tiny-Hou­ses aus Holz ge­plant – ver­sie­ge­lungs­frei als Pfahl­bau­ten aus­ge­führt.

Innviertel

Das Lam­precht in Schär­ding am Inn, Zim­mer (c) Das Lam­precht

Das Lam­precht /​ Schär­ding. Das Schär­din­ger Stadt­haus aus dem Jahr 1568 wurde lie­be­voll re­stau­riert und bie­tet nun als lu­xu­riö­ses Fe­ri­en­haus viel Platz für bis zu sie­ben Per­so­nen. In Ko­ope­ra­tion mit dem Hau­ben­koch Lu­kas Kien­bauer ste­hen ku­li­na­ri­sche Köst­lich­kei­ten zur Ver­fü­gung. Op­tio­nen wie Pri­vat­koch-Pa­kete las­sen den Auf­ent­halt zu ei­nem ex­klu­si­ven Er­leb­nis wer­den.

Zeit und Raum Ho­tel /​ Eg­gels­berg. Das neue Zeit und Raum Ho­tel, das im März 2024 er­öff­net wurde, bie­tet 24 stil­voll ein­ge­rich­tete Zim­mer und Apart­ments, die mo­derne Ar­chi­tek­tur mit ge­müt­li­cher At­mo­sphäre ver­bin­den. Das Haus mit Self-Check-in und schlüs­sel­lo­sem Zu­gang rund um die Uhr legt be­son­de­ren Wert auf Um­welt­be­wusst­sein und Nach­hal­tig­keit und ver­steht sich als fa­mi­li­en­freund­li­ches Ho­tel.

Schlafraum24 /​ Weng im Inn­kreis. Im Som­mer 2024 er­öff­net, bie­tet das Schlafraum24 in Weng im Inn­kreis eine mo­derne Un­ter­kunft mit 46 Zim­mern. Das Ho­tel ver­fügt auch über ei­nen Se­mi­nar­be­reich, ei­nen Fit­ness­raum und ei­nen 24-Stun­den-Check-In. Ein täg­li­ches Früh­stück ge­hört zum Ser­vice.

www.oberoesterreich.at