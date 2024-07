Seevilla Wolfgangsee: Wiedereröffnung nach großem Make-over

Völ­lig neu und doch wei­ter­hin mit fa­mi­liä­rem Charme – so ist die See­villa Wolf­gang­see nach ei­ner acht­mo­na­ti­gen Make-over-Phase in die Som­mer­sai­son gestar­tet. Das Bou­ti­que­ho­tel in St. Wolf­gang am ober­ös­ter­rei­chi­schen Ufer des Wolf­gang­sees hat von Ok­to­ber 2023 bis Mai 2024 eine be­ein­dru­ckende Trans­for­ma­tion durch­lau­fen.

Neu in der See­villa sind un­ter an­de­rem die Pan­orama-Zim­mer und Sui­ten mit Sau­nen und Ter­ras­sen in den obe­ren Stock­wer­ken, ein Ro­of­top-Fit­ness- und Yoga-Be­reich und ein Mas­sa­ge­raum mit See­blick. Zu­dem wurde der Ru­he­raum mit Ka­min und Bi­blio­thek re­no­viert und die Ter­rasse des Re­stau­rants „Le­der­erhaus” neu über­dacht.

Ein visionäres Projekt

Die Vi­sion für das auf meh­rere Pha­sen ver­teilte Um­bau­pro­jekt ent­stand be­reits 2018 in ei­ner Zu­sam­men­ar­beit zwi­schen Gast­ge­be­rin Fran­ziska Gast­ber­ger und Kirch­mayr Pla­nung. Ziel wa­ren ein Stilum­bruch, um im Ho­tel eine ge­müt­li­che und hei­me­lige At­mo­sphäre zu schaf­fen, die den Charme des Salz­kam­mer­guts mit der na­tür­li­chen Ele­ganz und dem Har­mo­nie­ge­fühl der ba­li­ne­si­schen Äs­the­tik ver­bin­det.

In der letz­ten Make-Over-Phase von Ok­to­ber 2023 bis Mai 2024 wur­den nun der dritte und vierte Stock kom­plett ab­ge­tra­gen und in mo­der­ner Holz­bau­weise neu auf­ge­baut. Zu­sätz­lich wurde der Dach­raum im Ost­teil an­ge­ho­ben. Die obe­ren Stock­werke wur­den da­bei an das De­sign und Am­bi­ente der vor­han­de­nen Zim­mer und öf­fent­li­chen Be­rei­che an­ge­passt und bie­ten nun mehr Raum so­wie grö­ßere Ter­ras­sen.

Stets im Fo­kus stan­den In­ves­ti­tio­nen in Qua­li­tät und Kom­fort, aber auch in die In­fra­struk­tur des mitt­ler­weile 100-jäh­ri­gen Fa­mi­li­en­be­triebs – un­ter an­de­rem in eine neue nach­hal­tige Wär­me­ge­win­nung durch See­was­ser-Wär­me­pum­pen und Pho­to­vol­taik. Über­ge­ord­ne­tes Ziel war es, die See­villa Wolf­gang­see in ei­nen Ganz­jah­res­be­trieb zu ver­wan­deln.

„Das ganze See­villa-Team und ich freuen uns sehr, nach der Wie­der­eröff­nung nun das ganze Jahr über un­sere Gäste zu ver­wöh­nen und ih­nen ei­nen fei­nen, ge­müt­li­chen und fa­mi­liä­ren Auf­ent­halt er­mög­li­chen zu dür­fen, bei dem sie sich wie zu Hause füh­len.“ Fran­ziska Gast­ber­ger, Gast­ge­be­rin in der See­villa Wolf­gang­see

Tradition und Moderne

See­villa Wolf­gang­see /​ See Loft Suite (c) See­villa Wolf­gang­see /​ Mi­chael Grös­sin­ger

So­wohl die Fas­sade als auch das In­te­rior-De­sign ver­bin­den mo­derne Ele­mente mit dem ge­schichts­träch­ti­gen Stil des Salz­kam­mer­guts. Die­ser rote Fa­den zeigt sich bei­spiels­weise in den tra­di­tio­nel­len Bal­kon­mus­tern, die als ar­chi­tek­to­ni­sche Raum­tren­ner auf den Glas­bal­ko­nen an der See­seite so­wie in Form von Or­na­men­ten als Blick­fang auf der Stra­ßen­seite die­nen.

Viel zeit­lo­ses Holz in ver­schie­de­nen Struk­tu­ren, warme Far­ben und wei­che Stoffe sor­gen im In­nen­be­reich für ein wohn­li­ches Ge­fühl – als ob das ge­samte Ho­tel ein gro­ßes Wohn­zim­mer wäre. In­di­vi­dua­li­tät lau­tet das Credo bei den 29 Wohl­fühl­zim­mern, die sich auf 15 Ka­te­go­rien ver­tei­len. Acht da­von wur­den neu ge­stal­tet und die wei­te­ren sie­ben re­no­viert. Hier sollte je­der Gast sein ganz per­sön­li­ches Lieb­lings­zim­mer fin­den.

So sind die Holz­ver­tä­fe­lun­gen in je­dem Zim­mer an­ders. Im neuen Be­reich spie­geln sie bei­spiels­weise ge­rif­felt den Wel­len­gang im Wolf­gang­see wi­der. Auch die blaue Farbe des Was­sers spielt in den neuen Zim­mern „Azur Traum” und „Azur Suite” mit wei­ßen Him­mel­bet­ten eine große Rolle.

Au­ßer­dem hin­zu­ge­fügt wur­den die zwei­stö­ckige Ka­te­go­rie „See Nest Suite” mit ei­nem ge­pols­ter­ten Schlaf­be­reich und zwei Me­ter gro­ßen Bet­ten so­wie die „See Loft Sui­ten” mit gro­ßen Sau­nen, ei­ge­nem Ka­min und weit­läu­fi­gen Ter­ras­sen. Als be­son­de­res High­light er­öff­nen alle neu ge­stal­te­ten Zim­mer ei­nen traum­haf­ten Blick auf den See – so­wohl vom Bett als auch von Wasch­be­cken, Du­sche oder Sauna.

Wohlfühlfaktor und Seeblick

See­villa Wolf­gang­see /​ Yoga auf der Ter­rasse (c) Mi­chael Grös­sin­ger

Ne­ben dem Make-Over der Zim­mer lag ein Fo­kus des Um­baus auf dem Well­ness­an­ge­bot der See­villa. Im Os­ten der obe­ren zwei Stock­werke ent­stand ein Ro­of­top-Fit­ness- und Yoga-Be­reich mit Pan­ora­ma­blick. Der Fit­ness­raum wurde da­bei er­wei­tert und mit Tech­no­gym-Ge­rä­ten aus­ge­stat­tet, wäh­rend der neue Yoga-Be­reich so­gar über eine ei­gene Ter­rasse mit Ru­he­lie­gen ver­fügt. Im west­li­chen Teil wurde ein Mas­sa­ge­raum mit See­blick in­te­griert.

Im Erd­ge­schoss mit di­rek­tem See­zu­gang gab es eben­falls Neue­run­gen. Für Spa-Mo­mente das ganze Jahr über wurde der Ru­he­raum mit neuen Lie­gen, ei­nem Ka­min und ei­ner Bi­blio­thek aus­ge­stat­tet. Auch ku­li­na­risch läu­te­tet die See­villa eine neue Ära ein: Im haus­ei­ge­nen Gour­met­re­stau­rant „Le­der­erhaus” kön­nen die Gäste nun auf der neu über­dach­ten See­ter­rasse bei Son­nen­schein das ganze Jahr über den traum­haf­ten Blick auf den Wolf­gang­see ge­nie­ßen.

www.seevilla-wolfgangsee.at