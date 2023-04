Nova Scotia: Die besten Resorts in der „Top-Destination 2023“

Nova Sco­tia wurde vom Ver­lag „Lo­nely Pla­net” zu ei­ner der Top 30 De­sti­na­tio­nen die­ses Jah­res ge­kürt. Trotz­dem ist die ka­na­di­sche Pro­vinz am At­lan­tik noch im­mer ein Ge­heim­tipp weit ab­seits des Mas­sen­tou­ris­mus. Wir ken­nen die bes­ten Re­sorts für die Er­kun­dung die­ser ma­ri­ti­men Re­gion voll rauer Schön­heit.

Ab Deutsch­land ist Ha­li­fax die kür­zeste Non­stop-Ver­bin­dung nach Nord­ame­rika mit meh­re­ren Flü­gen pro Wo­che von Mai bis Ok­to­ber. Die Haupt­stadt von No­via Sco­tia ist so­mit der per­fekte Aus­gangs­punkt für Rund­rei­sen durch den ka­na­di­schen Os­ten, in dem vor al­lem die auf­re­gen­den Küs­ten­stra­ßen vor­bei an Fi­scher­dör­fern, Leucht­tür­men und be­wal­de­ten Steil­klip­pen je­den Be­su­cher be­geis­tern.

Summerville Beach und Oak Island

Ha­li­fax Sky­line (c) Vi­sit Nova Sco­tia

Bei ei­ner Miet­wa­gen­rund­reise ste­chen vor al­lem die aus­ge­zeich­ne­ten Re­sorts ent­lang der 13.000 Ki­lo­me­ter lan­ger Küs­ten­li­nie von Nova Sco­tia her­aus. Etwa ein­ein­halb Stun­den Fahrt­zeit von Ha­li­fax ent­fernt be­fin­det sich bei­spiels­weise das Quar­ter­deck Beach­ville Re­sort am Sum­mer­ville Beach. Seit 85 Jah­ren kom­men die Ur­lau­ber nun schon an die­sen Ort mit sei­nem meh­rere Ki­lo­me­ter lan­gen wei­ßen Sand­strand.

The Quar­ter­deck Re­sort /​ Sum­mer­ville Beach (c) Tou­rism Nova Sco­tia /​ Pa­trick Rojo

Ein be­son­de­rer Tipp für ei­nen kur­zen Stopp im Re­sort ist der „Quar­ter­deck Grill”, der als ei­nes der bes­ten Re­stau­rants in Nova Sco­tia gilt und di­rekt am Strand liegt. Der ge­schmack­voll ein­ge­rich­tete Spei­se­saal bie­tet den Be­su­chern ei­nen 180-Grad-Blick auf den Sum­mer­ville Beach.

Welt­weite me­diale Auf­merk­sam­keit zog in der Ver­gan­gen­heit be­son­ders das Oak Is­land Re­sort auf sich, denn der My­thos vom Schatz von Oak Is­land war be­reits In­halt meh­re­rer TV-Do­ku­men­ta­tio­nen. Die Ge­schichte wird in der TV-Se­rie „The Curse of Oak Is­land“ im De­tail er­forscht. Fans der Se­rie kön­nen Oak Is­land mit dem Boot von Salty Dog Sea Tours be­sich­ti­gen, das wäh­rend der Sai­son täg­lich von der haus­ei­ge­nen Ma­rina ab­fährt.

Northumberland Shore und Cape Breton

Fox Harb’r /​ Nor­th­um­ber­land Shore (c) Tou­rism Nova Sco­tia

Am Nor­th­um­ber­land Shore von Nova Sco­tia liegt ei­nes der we­ni­gen Fünf-Sterne-Re­sorts in Ka­nada: Das Fox Harb’r ver­spricht Ele­ganz im gro­ßen Stil, ge­mischt mit bo­den­stän­di­ger Gast­freund­schaft. Ne­ben den lu­xu­riö­sen Sui­ten und meh­re­ren Re­stau­rants kön­nen die Gäste eine Viel­zahl an Ak­ti­vi­tä­ten un­ter­neh­men.

True North De­sti­na­ti­ons /​ Cape Bre­ton (c) Tou­rism Nova Sco­tia

Gol­fen auf dem haus­ei­ge­nen Cham­pi­on­ship-Kurs ist ebenso mög­lich wie See­ka­jak­fah­ren, Ten­nis spie­len, Flie­gen­fi­schen, Ton­tau­ben­schie­ßen, Rei­ten und der Ge­nuss von wohl­tu­en­den Be­hand­lun­gen im Dol-άs Spa. Der Nor­th­um­ber­land Shore lockt die Som­mer­ur­lau­ber zu­dem mit dem wärms­ten Was­ser der Re­gion: An­ge­nehme 22 Grad Was­ser­tem­pe­ra­tur la­den zu aus­gie­bi­gen Strand­auf­ent­hal­ten ein.

An der be­rühm­ten Küs­ten­straße „Ca­bot Trail” prä­sen­tiert sich ei­nes der neu­es­ten Re­sorts in Nova Sco­tia: Das Fünf-Sterne Öko-Re­sort True North De­sti­na­ti­ons ist um­ge­ben vom Cape Bre­ton High­lands Na­tio­nal Park und da­mit der per­fekte Ort, um die Na­tur auf Cape Bre­ton in vol­len Zü­gen zu ge­nie­ßen. Das Re­sort bie­tet Zu­gang zu den vie­len Wan­der­we­gen des Na­tio­nal­parks und die Gäste ge­nie­ßen von den voll aus­ge­stat­te­ten Lu­xus-Do­mes mit ei­ge­nem Whirl­pool beste Aus­bli­cke auf die Küste.

