Kanada: Erster Nationalpark in Quebec wird zum „Dark Sky Place“

DarkSky In­ter­na­tio­nal hat den Parc na­tio­nal du Mont-Trem­blant in der ost­ka­na­di­schen Pro­vinz Qué­bec so­eben als „In­ter­na­tio­nal Dark Sky Place” zer­ti­fi­ziert. Da­mit wird der Schutz der Dun­kel­heit der Nacht von un­ab­hän­gi­ger Seite do­ku­men­tiert.

Der weit­läu­fige Parc na­tio­nal du Mont-Trem­blant wurde 1895 als ers­ter Na­tio­nal­park in Que­bec ge­grün­det und un­ter­stützte schon da­mals die nach­hal­tige Nut­zung der Wald- und Wild­tier­res­sour­cen. Der­zeit über­wacht Sé­paq – die Ver­ei­ni­gung der Na­tio­nal­parks in Qué­bec – das 1.510 Qua­drat­ki­lo­me­ter große Schutz­ge­biet und stellt dar­über hin­aus Mög­lich­kei­ten für die Frei­zeit­ge­stal­tung in der Na­tur zur Ver­fü­gung.

Parc na­tio­nal du Mont-Trem­blant © SEPAQ /​ Ahm­adreza Moezzi

Sein aus­ge­dehn­tes Netz von Seen, Flüs­sen und Wan­der­we­gen macht den Park, der nur ein­ein­halb Stun­den von Mont­real ent­fernt ist, zu ei­nem Pa­ra­dies für Wan­de­rer, Kanu- und Ka­jak­fah­rer. Wer über­nach­ten möchte, kann auf ver­schie­de­nen Cam­ping­plät­zen und in 87 Hüt­ten die Na­tur un­ter dem Ster­nen­zelt er­le­ben.

„Das En­ga­ge­ment des Parks für den Schutz der Na­tur, die ak­tive Über­wa­chung und Er­hal­tung des Nacht­him­mels und die Zu­sam­men­ar­beit mit den um­lie­gen­den Ge­mein­den ma­chen den Parc na­tio­nal du Mont-Trem­blant zu ei­nem idea­len Ort für den Dark Sky. Er bie­tet den Men­schen eine ein­zig­ar­tige Ge­le­gen­heit, sich mit der Na­tur zu ver­bin­den und die Schön­heit des Nacht­him­mels zu ge­nie­ßen.” Am­ber Har­ri­son, DarkSky’s In­ter­na­tio­nal

„Der Bei­tritt zur Dark-Sky-Be­we­gung war eine lange und auf­re­gende Reise – von der Ent­wick­lung ei­nes Be­ra­tungs­pro­gramms über die Um­rüs­tung von Be­leuch­tungs­kör­pern bis hin zur Sen­si­bi­li­sie­rung der Öf­fent­lich­keit in den um­lie­gen­den Ge­mein­den, be­rich­tet Hu­gues Ten­nier, Park-Ma­na­ger für Bil­dung und Na­tur­schutz.

Parc na­tio­nal du Mont-Trem­blant © SEPAQ /​ Ahm­adreza Moezzi

Am Ende wa­ren die Be­mü­hun­gen aber doch er­folg­reich: Der Parc na­tio­nal du Mont-Trem­blant reiht sich nun in die Liste von mehr als 200 Or­ten welt­weit ein, die sich in ih­ren Ge­mein­den für den Schutz des dunk­len Him­mels ein­set­zen und sich be­mü­hen, die Nacht vor Licht­ver­schmut­zung zu schüt­zen.

Hu­gues Ten­nier bringt das Er­reichte auf den Punkt: „Die Zer­ti­fi­zie­rung als In­ter­na­tio­na­ler Dark Sky Place wird un­sere Mög­lich­kei­ten ver­bes­sern, die Öf­fent­lich­keit für das Thema Licht­ver­schmut­zung zu sen­si­bi­li­sie­ren und ei­nen wich­ti­gen Be­stand­teil un­se­res im­ma­te­ri­el­len Er­bes zu schüt­zen – für heu­tige und künf­tige Ge­ne­ra­tio­nen.“

www.bonjourquebec.com