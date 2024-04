Kanada: Neue Unterkünfte, Museen und Hausboot-Touren in Ontario

Rund 110.000 deutsch­spra­chige Ur­lau­ber ha­ben 2023 On­ta­rio be­sucht. Das sind rund fünf Pro­zent al­ler Tou­ris­ten in Ka­nada. Im Jahr 2024 ma­chen neue Un­ter­künfte, eine neue Haus­boot-Tour und ein neues Mu­seum den Ur­laub in die­ser Pro­vinz noch viel­fäl­ti­ger. Dazu kom­men die welt­be­rühm­ten Nia­ga­ra­fälle und die be­lieb­ten ur­ba­nen Zen­tren To­ronto und Ot­tawa.

Neue Unterkünfte in der Stadt und im Wald

Nobu Ho­tel To­ronto (c) Nobu Ho­tels

Auf 45 Stock­werke ver­tei­len sich die 660 Zim­mer und Sui­ten des neuen Nobu Ho­tel To­ronto im En­ter­tain­ment Dis­trict der Me­tro­pole. Die 36 Sui­ten des ur­ba­nen Retre­ats be­fin­den sich da­bei in den obe­ren Eta­gen des West Tower mit Pan­ora­ma­blick über den Lake On­ta­rio und die Stadt. Die aus­ge­zeich­nete Kü­che von Chef Nobu Matsu­hisa, der die Nobu Hos­pi­ta­lity ge­mein­sam mit Ro­bert De Niro und Meir Te­per ge­grün­det hat, wird auf zwei Eta­gen im „Nobu Re­stau­rant” ser­viert.

In der be­lieb­ten Ur­laubs­re­gion Mus­koka sind ab Som­mer 2024 die neuen Ca­b­ins von Ar­cana Mus­koka buch­bar. Mit­ten in der ma­le­ri­schen Na­tur am gleich­na­mi­gen See ge­le­gen, über­nach­ten die Gäste in 23 von au­ßen ver­spie­gel­ten Hüt­ten, die ein be­son­de­res Na­tur­er­leb­nis ver­spre­chen. Das Camp ist zweite Pro­jekt der Ar­cana-Gruppe in On­ta­rio. Die ers­ten Un­ter­künfte wur­den 2021 zwei Stun­den au­ßer­halb von To­ronto er­öff­net.

Nicht zu­letzt ent­ste­hen im Som­mer 2024 auf sechs Hektar Wald drei Baum­häu­ser der Fort Tree­house Com­pany mit dem be­zeich­nen­den Na­men „Hårt­wood”. In Min­den – rund zwei Stun­den nord­öst­lich von To­ronto – bie­ten die auf Stel­zen zwi­schen Baum­wip­feln nach­hal­tig er­rich­te­ten Un­ter­künfte ein re­ge­ne­rie­ren­des Na­tur­er­leb­nis. Zum Pro­jekt ge­hö­ren au­ßer­dem ein Na­tur-Spa und eine Lobby für ku­li­na­ri­sche Events.

Neue Hausboot-Touren mit Le Boat

Le Boat Ho­ri­zon in On­ta­rio (c) Le Boat

Wer die große Weite vom Was­ser aus er­le­ben möchte, hat ab Mai 2024 die Mög­lich­keit, mit Le Boat ne­ben dem Rideau-Ka­nal ein wei­te­res Traum­re­vier in On­ta­rio per Haus­boot zu ent­de­cken. Auf ei­ner Stre­cke von 386 Ki­lo­me­tern bie­ten der Trent-Se­vern Wa­ter­way und die Ka­wartha Lakes eine be­mer­kens­werte Mi­schung aus Na­tur und In­ge­nieurs­kunst.

Nur eine kurze Fahrt au­ßer­halb der Le Boat-Ba­sis in Pe­ter­bo­rough führt der Oton­abee Ri­ver zu Hun­der­ten von Seen und in wei­tere Flüsse, die als Hei­mat von zahl­rei­chen Wild­tier­ar­ten und Pa­ra­dies für Stand-Up-Padd­ler, Ka­nu­ten und Ang­ler gilt. Ab­wechs­lung zu Ruhe und Ent­span­nung bie­ten ma­le­ri­sche Städte, die mit ih­rer Ge­schichte und Kul­tur ver­zau­bern.

Le Boat be­treibt in On­ta­rio be­reits zwei wei­tere Haus­boot-Ba­sen auf dem Rideau-Ka­nal – und zwar in der Haupt­stadt Ot­tawa so­wie in Smiths Falls. In der Sai­son 2024 ste­hen da­mit ins­ge­samt rund 30 schwim­mende Fe­ri­en­woh­nun­gen für zwei bis zwölf Per­so­nen zur Ver­fü­gung. Der Haus­boot-Ur­laub ist da­bei für je­der­mann ohne Füh­rer­schein oder Vor­kennt­nisse er­leb­bar. Am Start­ha­fen gibt es eine um­fas­sende Ein­füh­rung zu den The­men Ma­nö­vrie­ren, Na­vi­gie­ren und Boots­tech­nik.

Neues Museum für das Kanu

Ca­na­dian Ca­noe Mu­seum (c) Lett Ar­chi­tects Inc.

Auch wenn die Na­tur in On­ta­rio noch so ver­lo­ckend ist, kann sich auch ein Be­such in ei­nem Mu­seum durch­aus loh­nen. Ein sehr gu­tes Bei­spiel ist das neue Ca­na­dian Ca­noe Mu­seum in Pe­ter­bo­rough, das dem wohl wich­tigs­ten Trans­port­mit­tel Ka­na­das auf mehr als 1.800 Qua­drat­me­tern Aus­stel­lungs­flä­che mit See­blick ge­wid­met ist.

Die of­fi­zi­elle Er­öff­nung fin­det am Wo­chen­ende um den 11. Mai 2024 statt. Die neue Ex­hi­bi­tion Hall wird mehr als 100 Ka­nus und Ka­jaks be­hei­ma­ten. In­ter­es­sierte kön­nen da­bei nicht nur an­hand von Ar­te­fak­ten in die ur­alte Ge­schichte des Ka­nus ein­tau­chen, son­dern in Zu­kunft auch an Work­shops und 90-mi­nü­ti­gen Voy­a­geur-Ka­nu­tou­ren teil­neh­men.

