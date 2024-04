Kanada: Bis zu 55 Prozent Ersparnis mit den Pässen für den Niagara Park

Ein Aus­flug in die Re­gion Nia­gara ge­hört zum Ur­laub in On­ta­rio wie der Elch in den Al­gon­quin Park oder der Ahorn­si­rup auf die Pfann­ku­chen. Den bes­ten Deal ma­chen die Gäste mit ei­nem der drei Nia­gara Park Pässe, die bis zu 60 Pro­zent Er­spar­nis ga­ran­tie­ren.

Egal, ob Ka­nada-Rei­sende ei­nen Ta­ges­aus­flug ma­chen oder sich län­ger in der Re­gion auf­hal­ten, die rund 90 Mi­nu­ten süd­öst­lich von To­ron­tos Zen­trum ent­fernt ist: Ne­ben der „Jour­ney Be­hind the Falls“ mit Blick auf die welt­be­kann­ten Nia­ga­ra­fälle soll­ten un­be­dingt wei­tere At­trak­tio­nen be­sucht wer­den.

Niagara Falls Pass

Da­für bie­tet sich je nach In­ter­esse ei­ner der drei Nia­gara Parks Pässe an. Der „Nia­gara Falls Pass” mit 37 Pro­zent Kos­ten­er­spar­nis wird bei­spiels­weise das ganze Jahr über an­ge­bo­ten. Er schließt fünf Se­hens­wür­dig­kei­ten ein: „Jour­ney Be­hind the Falls”, „But­ter­fly Con­ser­va­tory”, „Whirl­pool Aero Car”, „White Wa­ter Walk” und „Flo­ral Show­house”.

Eben­falls in­klu­diert sind der Zu­tritt zur „Falls In­cline Rail­way” und die Nut­zung der WEGO-Busse an zwei vol­len Ta­gen ein. Der Pass kos­tet rund 57 Euro plus Steuer und ist on­line un­ter www.niagaraparks.com oder bei den deut­schen Ka­nada-Spe­zia­lis­ten Ame­rica Un­li­mi­ted, Ca­nusa und CRD er­hält­lich.

Niagara Falls Adventure Pass Classic

Whirl­pool Aero Car (c) Nia­gara Parks

Für jene Gäste, die ent­we­der auf der Durch­reise sind oder die Zeit haupt­säch­lich im na­he­ge­le­ge­nen Nia­gara-on-the-Lake ver­brin­gen möch­ten, ist der „Nia­gara Falls Ad­ven­ture Pass Clas­sic” die ideale Op­tion. Das Pa­ket in­klu­diert die „Jour­ney Be­hind the Falls”, „Niagara’s Fury”, den „White Wa­ter Walk” und 48 Stun­den WEGO. Der Preis be­trägt rund 44 Euro plus Steuer. Da­bei spart man 9 Pro­zent im Ver­gleich zu den Ein­zel­prei­sen.

Niagara Falls Adventure Pass Plus

But­ter­fly Con­ser­va­tory (c) Nia­gara Parks

Wer alle At­trak­tio­nen in ei­nem Package ver­eint ha­ben möchte, wählt den „Nia­gara Falls Ad­ven­ture Pass Plus” zu ei­nem Preis von rund 71 Euro plus Steuer und spart da­mit satte 55 Pro­zent im Ver­gleich zu den ein­zel­nen Ti­ckets. In­klu­diert sind die „Jour­ney Be­hind the Falls„

die „Nia­gara Parks Power Sta­tion + The Tun­nel”, „Niagara’s Fury”, der „White Wa­ter Walk”, das „Whirl­pool Aero Car”, die „But­ter­fly Con­ser­va­tory”, das „Flo­ral Show­house”, der „Nia­gara-on-the-Lake Shut­tle” so­wie je­weils drei Tage „Falls In­cline Rail­way” und WEGO.



Die Niagara-Region

NPPS Tun­nel (c) Nia­gara Parks

Die Nia­gara-Re­gion hat zu je­der Jah­res­zeit ih­ren ganz be­son­de­ren Reiz. Im Win­ter ver­wan­delt sich die Land­schaft in ein ro­man­ti­sches Wun­der­land und der Eis­wein schmeckt be­son­ders gut. Im Früh­ling blüht nicht nur die be­rühmte Blu­me­n­uhr im Park blüht, im Som­mer wird das Spritz­was­ser der Nia­ga­ra­fälle zur an­ge­neh­men Ab­küh­lung und im Herbst taucht das bunte Laub die Ku­lisse in „50 Shades of Herbst­far­ben“.

Da­mit sich Be­su­cher voll­ends auf die Stim­mung ein­las­sen kön­nen und den­noch keine der At­trak­tio­nen der Nia­gara Falls Pässe ver­pas­sen, lohnt sich eine Über­nach­tung in ei­nem der vie­len Ho­tels und idyl­li­schen B&Bs. Pas­sende Un­ter­künfte fin­den sich di­rekt in Nia­gara Falls, im na­he­ge­le­ge­nen Nia­gara-on-the-Lake oder in ei­nem der Wein­güte der Re­gion.

Anreise

Whirl­pool Aero Car (c) Nia­gara Parks

Die Au­to­fahrt von To­ronto nach Nia­gara Falls, die teils ent­lang des On­ta­rio­sees führt, dau­ert le­dig­lich 90 Mi­nu­ten. Wer an ei­nem Wein­gut hal­ten möchte oder ohne Auto un­ter­wegs ist, sollte ein Ti­cket mit dem GO-Train bu­chen. Die Fahrt­zeit be­trägt rund zwei Stun­den. Züge ver­keh­ren bis zu drei­mal täg­lich zwi­schen der Union Sta­tion in To­ronto und Nia­gara Falls. Vor Ort ver­bin­det das WEGO-Bus­sys­tem die Ho­tels und At­trak­tio­nen.

Infos zu den Attraktionen

Jour­ney Be­hind the Falls: Im­po­sante Per­spek­tive auf die spek­ta­ku­lä­ren Was­ser­fälle

Im­po­sante Per­spek­tive auf die spek­ta­ku­lä­ren Was­ser­fälle Nia­gara Parks Power Sta­tion + Tun­nel: Über 100 Jahre al­tes Was­ser­kraft­werk mit Aus­sicht

Über 100 Jahre al­tes Was­ser­kraft­werk mit Aus­sicht But­ter­fly Con­ser­va­tory: Mehr als 2.000 frei flie­gende tro­pi­sche Schmet­ter­linge

Mehr als 2.000 frei flie­gende tro­pi­sche Schmet­ter­linge Whirl­pool Aero Car: Fahrt mit his­to­ri­schem Aero Car über den Nia­gara-Whirl­pool

Fahrt mit his­to­ri­schem Aero Car über den Nia­gara-Whirl­pool White Wa­ter Walk: Spa­zier­gang am Rande des Wild­was­sers mit Blick auf die Great Gorge

Spa­zier­gang am Rande des Wild­was­sers mit Blick auf die Great Gorge Flo­ral Show­house: Drei Aus­stel­lungs­hal­len ver­wan­deln das Areal in eine bunte Gar­ten­oase

Drei Aus­stel­lungs­hal­len ver­wan­deln das Areal in eine bunte Gar­ten­oase Niagara’s Fury: Das 4D-Thea­ter für die Sinne er­zählt die 10.000 Jahre alte Nia­gara-Ge­schichte

Das 4D-Thea­ter für die Sinne er­zählt die 10.000 Jahre alte Nia­gara-Ge­schichte Falls In­cline Rail­way: Zug­ver­bin­dung zwi­schen Falls­view und Ta­ble Rock Centre

Zug­ver­bin­dung zwi­schen Falls­view und Ta­ble Rock Centre WEGO: Bus­sys­tem, das die Nia­gara Parks Lo­ca­ti­ons mit Ho­tels und Nia­gara Falls-At­trak­tio­nen ver­bin­det

www.destinationontario.com /​ www.niagaraparks.com