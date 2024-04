Chesterman Beach: Kanada hat einen der besten Strände der Welt

Der „Ches­ter­man Beach” im Küs­ten­ort To­fino in Bri­tish Co­lum­bia hat sich den sechs­ten Platz in der Aus­wahl der 20 bes­ten Strände der Welt von „Lo­nely Pla­net” ge­si­chert. Da­mit hat er es als ein­zi­ger Strand der ge­mä­ßig­ten Brei­ten in die Top 10 der re­nom­mier­ten Pu­bli­ka­tion ge­schafft.

Die Aus­zeich­nung un­ter­streicht den un­ver­gleich­li­chen Zau­ber des weit­läu­fi­gen Strands mit sei­nem fei­nen wei­ßen Sand vor dem of­fe­nen Pa­zi­fik im Wes­ten von Ka­nada, der von Jahr­hun­derte al­tem Re­gen­wald und Berg­ket­ten ge­säumt wird.

An der Nord­spitze des Ches­ter­man Beach thront das Wi­ckanin­nish Inn als ein­zi­ges Re­sort an die­sem na­tur­be­las­se­nen, rund 2,7 Ki­lo­me­ter lan­gen Küs­ten­strei­fen. Lie­be­voll bis ins kleinste De­tail ge­stal­tet, be­zieht es naht­los die na­tür­li­che Schön­heit, Far­ben und Tex­tu­ren des Ches­ter­man Beach und des um­lie­gen­den Ur­wal­des in seine Äs­the­tik – bis zu den Ein­rich­tungs­stü­cken aus Treib­holz in den In­nen­räu­men.

Je­des Gäs­te­zim­mer im Wi­ckanin­nish Inn bie­tet ei­nen Aus­blick auf den Ozean oder den Ches­ter­man Beach, so­dass je­der Mo­ment ei­nes Auf­ent­hal­tes von den Rhyth­men und Klän­gen des Le­bens an der Küste durch­drun­gen ist. Das reicht vom end­lo­sen Tanz der Wel­len bis zu den Grün­tö­nen des Re­gen­wal­des, die im Licht­spiel aus Sonne und Wol­ken vi­brie­ren.

Sur­fer vor dem Wi­ckanin­nish Inn (c) Mar­cus Pa­la­dino

Der Ches­ter­man Beach gilt als ei­ner der Surf-Hot­spots der West­küste – und zwar zu je­der Jah­res­zeit. Fort­ge­schrit­tene Sur­fer kom­men je­doch ins­be­son­dere in den Herbst- und Win­ter­mo­na­ten hier­her. Al­ter­na­tiv lädt der Strand auch zum Stand-Up-Paddle-Boar­ding oder zur Be­ob­ach­tung der Zug­vö­gel.

Ob es nun die Er­kun­dung der Ge­zei­ten­tüm­pel wäh­rend ei­nes ge­müt­li­chen Spa­zier­gangs ist oder eine er­fri­schende Runde Jog­ging: Mit sei­nem ge­mä­ßig­ten Klima und sei­ner be­son­de­ren Bran­dung schafft der et­was au­ßer­halb des Orts­kerns von To­fino ge­le­gene Strand un­zäh­lige Mög­lich­kei­ten für Out­door- und Sport­lieb­ha­ber.

Car­ving Shed (c) The Wi­ckanin­nish Inn

Das „Car­ving Shed” war einst das Ate­lier von Henry Nolla – ei­nem wah­ren Meis­ter der Holz­schnitz­kunst, der in den 1970er-Jah­ren das Le­ben ei­nes Bo­he­mi­ens in To­fino führte. Es liegt nur we­nige Schritte süd­lich des Wi­ckanin­nish Inn am Ches­ter­man Beach und wird auch heute noch von orts­an­säs­si­gen Künst­lern ge­nutzt.

Spa­zier­gän­ger und Gäste des Ho­tels tau­chen hier in den Duft von Ze­dern­holz und den Zau­ber von Ge­schich­ten aus der Ver­gan­gen­heit ein. Da­bei schauen sie den Holz­schnit­zern bei der Ar­beit über die Schul­ter und er­hal­ten so tiefe Ein­bli­cke in die Kunst und Kul­tur der West Co­ast.

„Wir füh­ren das ein­zige Re­sort am Ches­ter­man Beach und so be­deu­tet es eine Ehre für das Wi­ckanin­nish Inn, ein Teil die­ses au­ßer­ge­wöhn­li­chen Rei­se­ziels zu sein. Ich bin hier in ei­ner Fa­mi­lie auf­ge­wach­sen, die sich seit je­her für den Er­halt des Stran­des en­ga­giert und seine Schön­heit seit der Er­öff­nung des Wi­ckanin­nish Inn im Jahr 1996 kon­ti­nu­ier­lich fei­ert. Der Ches­ter­man Beach und seine Um­ge­bung spie­geln sich in al­len Aspek­ten des Ho­tel­er­leb­nis­ses wi­der.” Charles McDi­ar­mid, Ei­gen­tü­mer und Di­rek­tor des Ho­tels Wi­ckanin­nish Inn

Charles McDi­ar­mid – Ei­gen­tü­mer und Di­rek­tor des Wi­ckanin­nish Inn – macht sich mit sei­nem Team seit je­her stark für den Schutz des ein­zig­ar­ti­gen, bio­di­ver­sen Öko­sys­tems und sei­ner Land­schaf­ten, die die Ku­lisse für sein Ho­tel bil­den. Ein Schwer­punkt ist etwa die Zu­sam­men­ar­beit mit dem Clayo­quot Bio­sphere Trust – ei­ner Or­ga­ni­sa­tion, die sich für Nach­hal­tig­keit und Na­tur­schutz im UNESCO-Bio­sphä­ren­re­ser­vat Clayo­quot Sound ein­setzt.

Ches­ter­man Beach (c) The Wi­ckanin­nish Inn /​ Je­remy Ko­re­ski

Zur An­er­ken­nung die­ses En­ga­ge­ments wurde das Wi­ckanin­nish Inn kürz­lich mit dem Nach­hal­tig­keits­preis für 2024 von Re­lais & Châ­teaux aus­ge­zeich­net. Den­je­ni­gen, die ei­nen ein­zig­ar­ti­gen Rück­zugs­ort am Ozean su­chen, der Ele­ganz und Na­tur ver­bin­det, ver­spricht das Wi­ckanin­nish Inn je­den­falls ei­nen un­ver­gess­li­chen Auf­ent­halt am Ches­ter­man Beach.

www.wickinn.com