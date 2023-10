Québec: Warum die Insel Anticosti jetzt ein UNESCO-Welterbe ist

Das Welt­erbe-Ko­mi­tee der UNESCO hat auf sei­ner jüngs­ten Jah­res­ta­gung die In­sel An­ti­costi im Sankt-Lo­renz-Golf in der ka­na­di­schen Pro­vinz Qué­bec in die Liste des Welt­erbes auf­ge­nom­men. Warum, ist rasch er­klärt.

Mit ei­ner Ge­samt­flä­che von 9.200 Qua­drat­ki­lo­me­tern und ei­ner Küs­ten­li­nie von mehr als 550 Ki­lo­me­tern stellt An­ti­costi eine der größ­ten stra­ti­gra­fi­schen Ab­fol­gen mit dem voll­stän­digs­ten Fos­sil­nach­weis von Mee­res­le­be­we­sen vor rund 450 Mil­lio­nen Jah­ren dar. Die­ser Ab­schnitt der Erd­ge­schichte war bis­her nicht auf der Liste des UNESCO-Welt­erbes ver­tre­ten.

Was­ser­fall An­ti­costi © Sé­bas­tien St. Jean /​ Tou­risme Cote-Nord

Die au­ßer­ge­wöhn­li­che Pa­lä­on­to­lo­gie der In­sel zieht nach wie vor ka­na­di­sche und in­ter­na­tio­nale For­scher an, die die zahl­rei­chen, gut er­hal­te­nen Fos­si­lien un­ter­su­chen. Der­zeit sind mehr als 1.440 fos­sile Ar­ten be­kannt, durch die man die Ver­än­de­run­gen des glo­ba­len Kli­mas und des Mee­res­spie­gels am Ende des Ordo­vi­zi­ums be­le­gen kann. Diese Ver­än­de­run­gen ver­ur­sach­ten da­mals das Aus­ster­ben fast al­ler Mee­res­be­woh­ner auf dem Pla­ne­ten.

„Die An­ti­costi-In­sel mit ih­rer be­ein­dru­cken­den An­samm­lung von Fos­si­lien er­zählt die Ge­schichte des­sen, was auf un­se­rem Pla­ne­ten vor 447 bis 437 Mil­lio­nen Jah­ren ge­schah. Sie hilft uns bes­ser zu ver­ste­hen, wie der Kli­ma­wan­del und der An­stieg des Mee­res­spie­gels zu die­ser Zeit zu ei­nem ent­schei­den­den Mo­ment in der Ge­schichte bei­tru­gen – dem ers­ten Mas­sen­aus­ster­ben von Le­ben auf der Erde.” Ste­ven Guil­be­ault, Mi­nis­ter für Um­welt und Kli­ma­wan­del

An­ti­costi reiht sich da­mit in die wach­sende Liste des UNESCO-Welt­erbes in Ka­nada ein, zu der auch be­ein­dru­ckende Stät­ten wie die kürz­lich auf­ge­nom­mene Tr’on­dëk-Klon­dike, der Nahanni-Na­tio­nal­park, der Wood Buf­falo-Na­tio­nal­park, der Gros Morne-Na­tio­nal­park, das his­to­ri­sche Vier­tel von Old Qué­bec so­wie die Rideau Ca­nal Na­tio­nal His­to­ric Site ge­hö­ren. Welt­erbe­stät­ten sind ein­zig­ar­tige Orte auf der Welt, de­nen ein au­ßer­ge­wöhn­li­cher uni­ver­sel­ler Wert zu­ge­schrie­ben wird. Als sol­che sind sie Teil des ge­mein­sa­men Er­bes, das die ge­samte Mensch­heit ver­bin­det.

www.bonjourquebec.com