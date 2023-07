Geheimtipp in Irland: Ein Besuch im Oscar Wilde House in Dublin

Die iri­sche Haupt­stadt Dub­lin hat eine neue At­trak­tion: Nach ei­ner um­fang­rei­chen Re­no­vie­rung ist das Os­car Wilde House wie­der für Be­su­cher zu­gäng­lich. Das El­tern­haus von Os­car Wilde be­her­bergt heute das Ame­ri­can Col­lege Dub­lin mit ei­ner Reihe kunst­be­zo­ge­ner Stu­di­en­gänge, zu de­nen auch krea­ti­ves Schrei­ben ge­hört.

Der große Poet und Dra­ma­turg wäre wohl be­geis­tert, dass der Ort sei­ner Ju­gend am Mer­rion Square nun ein krea­ti­ves aka­de­mi­sches Zen­trum ist. In die­sen Mau­ern machte der kleine Os­car seine ers­ten Schritte und hier wurde er wäh­rend der ers­ten zehn Jahre sei­nes Le­bens er­zo­gen. Als Teen­ager be­suchte Os­car Wilde das na­he­ge­le­gene Tri­nity Col­lege Dub­lin und lebte wäh­rend des ers­ten Jah­res am Col­lege noch zu Hause.

(c) Os­car Wilde House

Os­cars El­tern – die als Dich­te­rin „Spe­ranza” be­kannte Lady Jane Wilde und Sir Wil­liam Wilde – wa­ren beide selbst be­rühmte Per­sön­lich­kei­ten der Dub­li­ner Ge­sell­schaft, lange be­vor ihr Sohn Os­car die li­te­ra­ri­sche Welt prägte. Ihr Haus war im vik­to­ria­ni­schen Dub­lin über 21 Jahre hin­weg be­rühmt we­gen sei­ner sams­täg­li­chen Sa­lons und sei­ner in­tel­lek­tu­el­len Zir­kel. Nun ist es für Be­su­cher im­mer sonn­tags ge­öff­net.

Im Herbst und Win­ter kann das Os­car Wilde House zwar nur mit ge­führ­ten Tou­ren am Wo­chen­ende be­sucht wer­den. Doch Mar­tin, der die Tou­ren lei­tet, ist ein gro­ßer En­thu­si­ast und Sto­rytel­ler. Er er­klärt hin­ge­bungs­voll die span­nen­den De­tails der gro­ßen Tage der Bo­hème, als die Adresse „One Mer­rion Square” zu Os­cars Kin­der­ta­gen ei­ner der be­rühm­tes­ten Haus­halte in Dub­lin war.

(c) Os­car Wilde House

Os­cars El­tern zo­gen 1855 hier­her – nur we­nige Mo­nate, nach­dem Os­car ge­bo­ren wurde. Über zwei Jahr­zehnte war ihr Haus ein kul­tu­rel­les Zen­trum in Dub­lin. Die Kin­der des Ehe­paa­res – Wil­lie, Os­car und Isola – er­leb­ten hier und im Mer­rion Square Park ge­gen­über eine idyl­li­sche Kind­heit. Sie wur­den zu Hause von zwei Gou­ver­nan­ten un­ter­rich­tet und wa­ren – un­üb­lich für vik­to­ria­ni­sche Zei­ten – auch bei vie­len ge­sell­schaft­li­chen Ver­an­stal­tun­gen da­bei.

Die ori­gi­na­len, 250 Jahre al­ten iri­schen Ei­chen­die­len, auf de­nen diese Zu­sam­men­künfte statt­fan­den, be­fin­den sich noch in ex­zel­len­tem Zu­stand. Auch die Bi­blio­thek be­her­bergt im­mer noch jene Bü­cher­schränke, die Os­cars Va­ter er­rich­ten ließ.

(c) Os­car Wilde House

Es war auch ge­nau die­ser Raum, in dem der junge Bram Sto­ker – Au­tor und geis­ti­ger Va­ter des Dra­cula – mit Sir Wil­liam zu­sam­men­saß und – ge­hüllt in Ta­bak­schwa­den – die al­ten My­then und Le­gen­den Ir­lands, Zen­tral­eu­ro­pas und Ägyp­tens dis­ku­tierte. Als jun­ger Mann hatte Wil­liam Wilde das Land der Pha­rao­nen be­sucht und die große Py­ra­mide von Gi­zeh er­klom­men.

Das hin­tere Erd­ge­schoss in­des war Teil von Sir Wil­liams me­di­zi­ni­scher Pra­xis. Sein Kon­sul­ta­ti­ons­zim­mer be­fand sich auf der ers­ten Etage und be­her­bergt heute eine Aus­stel­lung vik­to­ria­ni­scher Me­di­zin­schränke, die eine Reihe sei­ner In­stru­mente be­inhal­ten. Die erste Etage war je­doch mehr als das – sie war von 1859 bis 1874 auch die Bühne für „Spe­ranzas” be­rühm­ten Sa­lon.

Os­car Wilde Sta­tue Dub­lin (c) Vi­sit Dub­lin

Je­den Sams­tag-Nach­mit­tag hielt Lady Jane hier ihre mu­sisch-in­tel­lek­tu­el­len Ver­samm­lun­gen ab. Ein­ge­la­den wa­ren die Grö­ßen der Stadt, um an schön­geis­ti­gen Kon­ver­sa­tio­nen, po­li­ti­schen De­bat­ten, Poe­sie und Ge­sang teil­zu­ha­ben. Künst­ler wie Bram Sto­ker, John B. Yeats und Jo­seph Sher­i­dan Le Fanu ge­hör­ten da­bei zu den oft und gern ge­se­he­nen Gäs­ten.

Eine Tour in die­ses Am­bi­ente kos­tet 18 Euro pro Per­son, dau­ert 90 Mi­nu­ten und führt in die er­staun­li­che Ge­schichte der Fa­mi­lie Wilde. Die Ein­nah­men aus Tou­ren und Events flie­ßen in den Re­stau­rie­rungs­fond. Das Os­car Wilde House in Dub­lin fir­miert als Non-Pro­fit-Or­ga­ni­sa­tion und re­gis­trierte ge­mein­nüt­zige Ein­rich­tung.

oscarwildehouse.com /​ www.visitdublin.com