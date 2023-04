Adults only: Drei edle Genießerhotels nur für Erwachsene

Die Mit­glied­schaft in der Ko­ope­ra­tion der „Ge­nie­ßer­ho­tels & Re­stau­rants” ver­spricht ein be­son­de­res Ku­li­na­rik-Pro­gramm in fa­mi­liär ge­führ­ten Spit­zen­häu­sern. Diese drei ed­len Adults-only-Ge­nie­ßer­ho­tels in Vor­arl­berg, Ti­rol und Ober­ös­ter­reich kön­nen aber noch mehr.

Genießerhotel Gams

Wenn es um eine Aus­zeit zu zweit geht, setzt die „Gams“ im Bre­gen­zer­wald in Vor­arl­berg im­mer wie­der ein­drucks­volle Ak­zente. Spek­ta­ku­läre Ar­chi­tek­tur und ex­tra­va­gan­tes In­te­ri­eur las­sen sich wohl kaum ge­lun­ge­ner mit ed­ler Well­ness und Gour­met­kü­che ver­bin­den als in die­sem wie­der ein­mal völ­lig neu ge­stal­te­ten Vier-Sterne-Su­pe­rior-Hidea­way für Ver­liebte, das sich auch selbst als „Ku­schel­ho­tel” be­zeich­net.

„Blü­ten­schloss” und „Blü­ten­ko­kon” ber­gen ro­man­ti­sche Ku­schel­sui­ten mit Him­mel­bett, Whirl­pool und Ka­min, die „Top-of-Sui­ten” ei­nen sa­gen­haf­ten 360-Grad-Rund­blick. Das neu kon­zi­pierte „Paara­dies-Spa“ über­zeugt mit fei­nen Paar-Tre­at­ments, ei­nem Sky-Pool und ei­ner gro­ßen Event-Erd­sauna. Ku­li­na­ri­sche Köst­lich­kei­ten wer­den von Sa­scha Hoss in der Schau­kü­che zu­be­rei­tet. Das neu ge­stal­tete Re­stau­rant „Eden“ bil­det mit sei­nen in­ti­men „Lieb­lings­plät­zen“ da­für die per­fekte Bühne.

Genießerhotel Bergergut

Ein Hidea­way für Paare mit nur 36 in­di­vi­du­el­len Sui­ten und Zim­mern ist das Vier-Sterne-Su­pe­rior-Ho­tel Ber­ger­gut im nörd­lichs­ten Ober­ös­ter­reich. Mit sei­ner Al­lein­lage im na­tur­be­las­se­nen Drei­län­der­eck zu Bay­ern und Tsche­chien ist das Kleinod ein Ru­he­pol ex­klu­siv für Paare und ein lie­be­voll ge­führ­ter Rück­zugs­ort für Ge­nie­ßer.

Zwei-Hau­ben-Koch Tho­mas Ho­fer bringt das Mühl­vier­tel im Rah­men des täg­li­chen Gour­met­me­nüs „Mund.Art“ ku­li­na­risch auf den Tisch. Brot und Ge­bäck wer­den im ho­tel­ei­ge­nen Back­haus im Holz­ofen frisch zu­be­rei­tet und das Früh­stück wird à la carte ser­viert.

In­di­vi­du­elle Dop­pel­zim­mer und Sui­ten so­wie ein fei­ner Well­ness­be­reich mit idyl­li­schem Gar­ten samt Au­ßen­pool bie­ten die bes­ten Vor­aus­set­zun­gen, um zur Ruhe zu kom­men. E‑Bikes, Ves­pas und Har­ley Da­vid­son ste­hen für Aus­flüge in Ober­ös­ter­reich oder zum tsche­chi­schen Mol­dau-Stau­see be­reit.

Genießerhotel Unterlechner

Un­ter­lech­ner (c) Un­ter­lech­ner /​ Pe­ter Kühnl

In der na­tur­be­las­se­nen dörf­li­chen Idylle der Kitz­bü­he­ler Al­pen wird das in­time Vier-Sterne-Ho­tel Un­ter­lech­ner im Cha­let-Stil sei­ner Bei­fü­gung „Ge­nie­ßer­ho­tel” voll­auf ge­recht. Für die ma­xi­mal 46 Gäste hat die Small Well­ness mit Pan­orama-Hal­len­bad, Au­ßen-Pool, Gar­ten-Zir­bens­auna, Fel­sen-Kräu­ter­bad und Bio-Sauna fast schon Pri­vat­cha­rak­ter.

„Echt – ehr­lich – hei­mat­ver­bun­den“, lau­tet dazu die viel­ver­spre­chende De­vise der Ess­kul­tur made by Un­ter­lech­ner, für die Kü­chen­chef Se­bas­tian Jöchl ein in­no­va­ti­ves Ku­li­na­rik­kon­zept ent­wi­ckelt hat. Hei­mi­sche Pro­dukte aus bio­lo­gi­schem An­bau und ge­fühl­voll ein­ge­setzte Kräu­ter und Ge­würze aus dem ei­ge­nen Gar­ten bil­den da­für die Ba­sis. Bei­spiel­los in ganz Ös­ter­reich ist die Aus­wahl an Edel­brän­den der Ti­ro­ler Kult­bren­ne­rei Ro­chelt.

