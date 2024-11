Mallorca: Das sind die sieben schönsten Wanderwege zum Wein

Ge­rade im spä­ten Herbst lässt sich die ru­hige und ku­li­na­ri­sche Seite von Mal­lorca mit Wein, Wan­dern und Wohl­füh­len am bes­ten ent­de­cken. An­ge­nehm milde Tem­pe­ra­tu­ren la­den zu aus­gie­bi­gen Aus­flü­gen in die Bo­de­gas der In­sel ein.

Ob ent­lang der Küste, durch das In­sel­in­nere oder hoch ins Ge­birge: Da Mal­lorca zahl­rei­che Wein­gü­ter – die so­ge­nann­ten „Bo­de­gas” – be­hei­ma­tet, bie­tet sich die Mög­lich­keit, viele Wan­de­run­gen mit Wein zu kom­bi­nie­ren. Meh­rere Wein­her­stel­ler bie­ten da­bei Tou­ren durch das Wein­gut oder Ver­kos­tun­gen an. Der Mal­lorca-Ex­perte und Fin­ca­ver­mitt­ler fincallorca.de hat für uns die sie­ben schöns­ten Wein­wan­der­wege der In­sel zu­sam­men­ge­stellt.

Mallorcas Weinstraße

Die wohl be­rühm­teste Wein­route der In­sel ist die mal­lor­qui­ni­sche Wein­straße mit Start in Santa Ma­ria del Cami, denn sie ver­bin­det zahl­rei­che re­nom­mierte Wein­gü­ter. Als Rund­tour ste­hen knapp 60 Ki­lo­me­ter auf dem Pro­gramm. Wer die ge­samte Runde be­strei­ten möchte, or­ga­ni­siert da­her am bes­ten ei­nen Chauf­feur. Die Wein­straße be­inhal­tet aber auch ein­zelne Ab­schnitte, die sich ideal zum Wan­dern an­bie­ten.

Ge­rade das be­kannte Wein­bau­ge­biet rund um Bi­nis­sa­lem lässt sich gut zu Fuß er­kun­den. Egal, für wel­che Tour sich Wein- und Wan­der-Fans ent­schei­den: Sie ge­nie­ßen stets wun­der­schöne Aus­bli­cke auf das Tra­m­un­tana-Ge­birge und ler­nen das au­then­ti­sche In­sel­in­nere mit sei­ner hü­ge­li­gen Land­schaft ken­nen. Durch die Fülle an hier an­säs­si­gen Wein­gü­tern be­steht an vie­len Or­ten die Mög­lich­keit für Wein­pro­ben.

Weinberge mit Meerblick

Ein kur­zer Weg führt durch Ban­y­al­bu­far in die di­rekt am Orts­rand ge­le­gene Bo­dega Son Vi­ves. Das fa­mi­li­en­ge­führte Wein­gut bie­tet ge­führte Spa­zier­gänge durch seine Wein­berge an, wo die Be­su­cher mehr über den An­bau der Trau­ben er­fah­ren. Auf­grund der Hang­lage ste­hen die Wein­re­ben auf ver­schie­de­nen Pla­teaus. Die meis­ten Ar­beits­schritte er­fol­gen hier da­her ma­nu­ell.

Nach der Be­we­gung war­tet mit der Wein­ver­kos­tung ein wei­te­res High­light. Doch nicht nur der Ge­schmack der er­le­se­nen Weine über­zeugt – auch der wun­der­schöne Aus­blick auf das Meer, den die Ter­rasse bie­tet. Be­son­ders zum Son­nen­un­ter­gang ist das ein ein­ma­li­ges Er­leb­nis, das die Bo­dega nach An­mel­dung im­mer frei­tags und sams­tags an­bie­tet.

Willkommen im Bergweingut

Mit­ten im UNESCO-Welt­kul­tur­erbe der Serra de Tra­m­un­tana – dem Tra­m­un­tana-Ge­birge – liegt im Valle de Su­perna das Wein­gut Son Vic de Su­perna. Die Kel­le­rei be­steht erst seit 2006 und baut so­wohl ein­hei­mi­sche als auch aus­län­di­sche Reb­sor­ten an. Hier las­sen sich gleich zwei ver­schie­dene Wein­wan­de­run­gen mit an­schlie­ßen­der Ver­kos­tung bu­chen – je nach­dem, wie viel Zeit zur Ver­fü­gung steht.

In zwei bzw. drei Stun­den geht es durch die Wein­berge der Bo­dega mit den ty­pi­schen Tro­cken­stein­mau­ern und an­schlie­ßend zur Wein­probe. Die hier pro­du­zier­ten Weine las­sen sich di­rekt aus dem Fass ver­kos­ten – be­glei­tet von re­gio­na­len Köst­lich­kei­ten. Im Ver­kos­tungs­saal fol­gen auch Er­klä­run­gen zu Ge­win­nung, Her­stel­lung und Ab­fül­lung.

Küstenwanderung mit Weinblick

Wer sich nicht zwi­schen Wein­ber­gen und Meer­blick ent­schei­den kann, fin­det zwi­schen Port d’And­ratx und Sant Elm ei­nen Küs­ten­wan­der­weg mit spek­ta­ku­lä­ren Aus­bli­cken auf das Mit­tel­meer so­wie eine Viel­zahl an Wein­re­ben. Vom Ha­fen in Port d’And­ratx führt der Weg in luf­tige Hö­hen, von de­nen sich im­mer wie­der Pan­ora­ma­bli­cke über die In­sel und das Meer er­ge­ben.

Für Ver­kos­tungs­mög­lich­kei­ten des Pro­dukts der ed­len Trau­ben wäh­rend der Tour sor­gen re­nom­mierte Wein­kel­le­reien wie die Bo­dega Santa Ca­ta­rina, die sich auf re­gio­nale Weine wie den „Pren­sal Blanc” spe­zia­li­siert hat. Be­wal­dete Ge­biete, fel­sige Pfade und ein atem­be­rau­ben­der Meer­blick prä­gen die et­was mehr als zwei Stun­den lange Route bis zum Ziel – dem char­mante Küs­ten­dorf Sant Elm.

Natur, Kultur und Wein

Die Wein­wan­de­rung bei Pol­lença führt durch die ma­le­ri­sche Land­schaft des Nor­dens von Mal­lorca ent­lang von Wein­ber­gen und Oli­ven­hai­nen – und im­mer um­rahmt vom Tra­m­un­tana-Ge­birge. Die Tour star­ten die Be­su­cher in der his­to­ri­schen Stadt Pol­lença, de­ren enge Gas­sen und Se­hens­wür­dig­kei­ten – wie der Kal­va­ri­en­berg – zur Er­kun­dung ein­la­den.

Auf der Stre­cke emp­fängt das lo­kale Wein­gut Can Vi­da­let die Fans ed­ler Trop­fen mit mal­lor­qui­ni­schen Reb­sor­ten wie „Manto Ne­gro” und „Pren­sal Blanc”. Bei ei­ner Tour über das Wein­gut mit an­schlie­ßen­der Ver­kos­tung ge­nie­ßen die Wein­lieb­ha­ber re­gio­nale Spe­zia­li­tä­ten und Ein­bli­cke in den Wein­bau. Die Kom­bi­na­tion aus Na­tur, Kul­tur und Ge­nuss­erleb­nis macht die Route zu ei­ner be­son­de­ren Tour im Nor­den der In­sel.

Die Weinregion Pla i Llevant

Die et­was ab­ge­le­ge­nere Wein­route im Pla i Lle­vant führt durch die ma­le­ri­sche Re­gion im zen­tra­len und öst­li­chen Teil der In­sel – be­kannt für ihre frucht­ba­ren Bö­den und das me­di­ter­rane Klima. Hier er­stre­cken sich Wein­berge über char­mante Dör­fer wie Fe­la­nitx, Ma­na­cor und Lluc­ma­jor.

Ent­lang der Route la­den fa­mi­li­en­ge­führte Wein­gü­ter wie die Bo­dega Mi­quel Oli­ver oder die Bo­dega Vi Rei zu Füh­run­gen und Wein­pro­ben ein. Die Be­su­cher ha­ben hier die Mög­lich­keit zur Ver­kos­tung lo­ka­ler Reb­sor­ten wie „Cal­let” und „Pren­sal Blanc”. Be­glei­tet von tra­di­tio­nel­len Ta­pas und vie­len In­for­ma­tio­nen, bie­tet sich ein idea­ler Ein­blick in die me­di­ter­rane Wein­kul­tur.

Traditionelle Weinkultur erleben

Im Her­zen von Mal­lorca ver­steckt sich ein wah­res Ju­wel für Wein­lieb­ha­ber: In der Re­gion um Por­re­res er­stre­cken sich ma­le­ri­sche Wein­re­ben über sanfte Hü­gel. Zahl­rei­che Rou­ten durch die Wein­berge la­den zu ei­ner Er­kun­dung des länd­li­chen Mal­lorca zu Fuß ein.

Wein­gü­ter vor Ort wie die Bo­dega Sa Ca­bana oder die Finca Son Roig las­sen die Be­su­cher da­bei in die Welt des mal­lor­qui­ni­schen Weins und die da­mit ver­bun­dene Tra­di­tion der Re­gion ein­tau­chen. Von kräf­ti­gen Rot­wei­nen bis zu er­fri­schen­den Weiß­weine gibt es hier jede Menge Reb­sor­ten zu pro­bie­ren. Bei ei­ner Tour er­fah­ten die Gäste auch mehr über die Jahr­hun­derte al­ten Tech­ni­ken der Wein­her­stel­lung und die da­mit ver­bun­dene Kul­tur.

