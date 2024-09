Four Seasons eröffnet Luxusresort mit der besten Lage auf Mallorca

Das 1929 er­öff­nete Ho­tel For­men­tor gilt als das be­rühm­teste Ho­tel auf Mal­lorca mit der wohl bes­ten Lage der In­sel. Nach ei­ner auf­wän­di­gen Re­stau­rie­rung und Mo­der­ni­sie­rung ist das ehe­ma­lige Lu­xus-Re­fu­gium nun als „Four Sea­sons Re­sort Mal­lorca at For­men­tor“ in eine neue Ära ge­star­tet.

Win­s­ton Chur­chill, Au­drey Hepb­urn, Char­lie Chap­lin, Grace Kelly und Fürst Rai­nier III wa­ren nur ei­nige von vie­len be­rühm­ten Per­sön­lich­kei­ten, die das le­gen­däre Ho­tel im Laufe sei­ner lan­gen Ge­schichte be­grü­ßen konnte. In den letz­ten Jahr­zehn­ten war der eins­tige Gla­mour aber zu­neh­men ver­blasst, bis die Ho­tel­gruppe Bar­celó das An­we­sen im Jahr 2020 um 165 Mil­lio­nen Euro an den In­vest­ment­fonds Emin Ca­pi­tal ver­kaufte. Schon da­mals stand fest, dass Four Sea­sons der neue Be­trei­ber sein wird.

110 Zimmer und Suiten – teilweise mit Pool

Das Lu­xus­re­sort be­fin­det sich auf ei­nem 40 Hektar gro­ßen Areal in­mit­ten un­be­rühr­ter Na­tur auf der Halb­in­sel For­men­tor in der Ge­meinde Pol­lença – di­rekt an der Playa For­men­tor. Sorg­fäl­tig re­stau­rierte Gär­ten, grüne Wäl­der, steile Klip­pen und ver­steckte Strände ge­hö­ren ebenso zum An­we­sen wie ein ei­ge­ner Wein­berg. Die 110 Zim­mer und Sui­ten ver­fü­gen alle über Ter­ras­sen mit Blick auf das Meer und ei­nige auch über pri­vate Pools.

Die ku­li­na­ri­schen Er­leb­nisse wer­den von Chef­koch Fran­cesco Man­nelli ge­lei­tet. Das Re­stau­rant „Mel” ser­viert me­di­ter­rane Ge­richte mit fri­schen Zu­ta­ten, das „Quiosc” bie­tet eine of­fene Kü­che und eine von Pi­nien be­schat­tete Ter­rasse am Pool und im „Xi­rin­guito” am Strand war­ten er­fri­schende Ge­tränke und leichte Spei­sen. Am Abend lädt die runde Bar des „Cer­cle” zu Cock­tails ein. Das Re­stau­rant „Shima” im Nik­kei-Stil und ein Eis­café sol­len in der nächs­ten Sai­son fol­gen.

Halbinsel Formentor – ein Ziel für Entdecker

Four Sea­sons Re­sort Mal­lorca at For­men­tor (c) Four Sea­sons

Das Four Sea­sons Re­sort Mal­lorca at For­men­tor ist der ideale Aus­gangs­punkt für Rei­sende, die die Halb­in­sel er­kun­den möch­ten – sei es zu Land oder zu Was­ser. Das Con­cierge-Team des Re­sorts hat da­für eine Viel­zahl ein­zig­ar­ti­ger Er­leb­nisse und Ex­kur­sio­nen zu­sam­men­ge­stellt. So führt zum Bei­spiel eine ganz­tä­gige Tour durch das Tra­m­un­tana-Ge­birge nach Vall­de­mo­ssa und Deia.

Al­ter­na­tiv kann die Re­gion auch auf halb- oder ganz­tä­gi­gen Se­gel­tou­ren ent­deckt wer­den, die ab­ge­le­gene Strände und ver­steckte Höh­len zum Ziel ha­ben. Das Con­cierge-Team or­ga­ni­siert auch be­son­dere ku­li­na­ri­sche Er­leb­nisse, wie den Be­such ei­nes Bau­ern­mark­tes oder ei­nen Koch­kurs auf ei­ner pri­va­ten Finca. Dar­über hin­aus bie­tet das Ho­tel ver­schie­dene Wan­de­run­gen, Ten­nis­plätze, Was­ser­ski, Wa­ke­boar­ding und E‑Foiling un­ter fach­kun­di­ger An­lei­tung an.

Stilvolle Anreise mit Limousine und Yacht

Four Sea­sons Re­sort Mal­lorca at For­men­tor (c) Four Sea­sons

Rad­tou­ren mit ei­nem lo­ka­len Guide oder ei­gen­stän­dige Er­kun­dun­gen mit den Fahr­rä­dern des Re­sorts sind eben­falls mög­lich. Das Well­ness-An­ge­bot be­schränkt sich vor­erst auf ein Fit­ness­stu­dio und ein Pop-up-Spa mit zwei Be­hand­lungs­räu­men. Ein neues Lu­xus-Spa soll 2025 er­öff­net wer­den. Für jün­gere Gäste bie­tet das Re­sort das kos­ten­lose Pro­gramm „Kids For All Sea­sons“. Im nächs­ten Jahr wird ein spe­zi­el­les Zen­trum für Teen­ager er­öff­net.

Für eine stil­volle An­reise bie­tet sich der Li­mou­si­nen-Ser­vice vom Flug­ha­fen nach Port de Pol­lensa an. Dort set­zen die Gäste ihre Reise an Bord ei­ner lu­xu­riö­sen Yacht fort und ge­nie­ßen die ma­le­ri­sche letzte Etappe auf dem See­weg bis zur pri­va­ten An­le­ge­stelle des Ho­tels. Das Four Sea­sons Re­sort Mal­lorca at For­men­tor ist noch bis 31. Ok­to­ber 2024 und dann wie­der ab März 2025 ge­öff­net. Die Zim­mer­preise mit Früh­stück für zwei Per­so­nen be­gin­nen im Ok­to­ber bei 1.054 bis 1.527 Euro pro Nacht in­klu­sive Steu­ern und Ge­büh­ren.

www.fourseasons.com/mallorca