Adults only in Palma: Die besten Hotels und Erlebnisse für Erwachsene

Seine Mi­schung aus Ge­schichte, Lu­xus und me­di­ter­ra­ner Schön­heit macht Palma zum per­fek­ten Rei­se­ziel für Paare, die ei­nen ro­man­ti­schen und ex­klu­si­ven Ur­laub su­chen. Mit un­se­ren Tipps zu be­son­de­ren Ho­tels und Er­leb­nis­sen, die spe­zi­ell für Er­wach­sene kon­zi­piert wur­den, ga­ran­tiert die Haupt­stadt von Mal­lorca un­ver­gess­li­che Mo­mente.

Hotels – Adults only

Ho­tel Can Cera in Palma de Mal­lorca (c) Can Cera

Im Her­zen der Alt­stadt von Palma wurde ein Pa­last aus dem 17. Jahr­hun­dert in ein lu­xu­riö­ses Bou­ti­que­ho­tel ver­wan­delt. Das Can Cera Ho­tel ver­fügt über le­dig­lich 14 Zim­mer und ga­ran­tiert da­mit ei­nen ru­hi­gen Auf­ent­halt – nur fünf Geh­mi­nu­ten von der Ka­the­drale Santa Ma­ria und der Plaza Ma­yor ent­fernt. Das ab­so­lute High­light des Hau­ses ist die Dach­ter­rasse.

Das Spa ist mit ei­ner Sauna, ei­nem Whirl­pool und ei­nem Ham­mam aus­ge­stat­tet. Hier wer­den un­ter an­de­rem Aro­ma­the­ra­pien, ayur­ve­di­sche Be­hand­lun­gen und Re­flex­zo­nen­mas­sa­gen an­ge­bo­ten. Paare kön­nen aber auch ihr ei­ge­nes pri­va­tes Spa mit per­so­na­li­sier­ten Be­hand­lun­gen in ei­nem his­to­ri­schen und ele­gan­ten Rah­men ge­nie­ßen. Das An­ge­bot um­fasst Sport­mas­sa­gen, Ge­sichts­be­hand­lun­gen und Kör­per­pee­lings.

Re­stau­rant Ka­tagi Blau /​ Ro­of­top (c) Ibe­r­o­star Sel­ec­tion Llaut Palma

Das Ibe­r­o­star Sel­ec­tion Llaut Palma ist ein mo­der­nes Fünf-Sterne-Ho­tel an der Playa de Palma und zeich­net sich vor al­lem durch sein mo­der­nes De­sign und sei­nen Fo­kus auf Well­ness aus. Das Spa prä­sen­tiert sich als eine Oase der Ent­span­nung mit ei­nem brei­ten An­ge­bot an Be­hand­lun­gen und Mas­sa­gen für Paare.

Das Ro­of­top-Re­stau­rant „Ka­tagi Blau” bie­tet ein au­ßer­ge­wöhn­li­ches ku­li­na­ri­sches Er­leb­nis, das von der avant­gar­dis­ti­schen asia­ti­schen Kü­che in­spi­riert ist, und emp­fiehlt sich als idea­ler Ort für Paare, die ein ro­man­ti­sches Abend­essen in ei­nem ex­klu­si­ven und an­spruchs­vol­len Rah­men mit ei­nem atem­be­rau­ben­den Pan­ora­ma­blick ge­nie­ßen möch­ten.

Ho­tel Pure Salt Ga­ronda /​ O Spa (c) Pure Salt Ga­ronda

Auch das Pure Salt Ga­ronda liegt an der Playa de Palma. Mit sei­nem mo­der­nen De­sign und der Liebe zum De­tail ist die­ses Adults-only-Ho­tel ideal für Paare, die ei­nen ex­klu­si­ven Auf­ent­halt su­chen. Ein­zig­ar­tig ist das Spa-Cen­ter ei­nem nur we­nige Me­ter vom Strand ent­fern­ten Out­door-Pool und ei­nem Hy­dro­the­ra­pie-In­nen­pool, der mit Was­ser­fäl­len und ver­schie­de­nen Mas­sa­gen auf­war­tet. Eine Sauna, ein Dampf­bad, ein Hy­dro­the­ra­pie-Whirl­pool, ein Kalt­was­ser­be­cken und ein Eis­brun­nen ma­chen die Aus­stat­tung per­fekt.

Ho­tel Calat­rava Palma (c) Calat­rava Ho­tels /​ it Ho­tels

In ei­nem his­to­ri­schen Ge­bäude in der Alt­stadt, das sorg­fäl­tig re­stau­riert wurde, ver­bin­det das Ho­tel Calat­rava ei­nen herr­li­chen Blick auf die Bucht von Palma mit Lu­xus und Kom­fort in je­dem De­tail. Das De­sign der ele­gant ein­ge­rich­te­ten Zim­mer prä­gen hohe De­cken, Stein­wände und Holz­bö­den – er­gänzt durch De­si­gner­mö­bel und mo­derne Tech­nik.

Ei­ner der Hö­he­punkte des Fünf-Sterne-Ho­tels ist die Dach­ter­rasse, die ei­nen Pan­ora­ma­blick auf die Bucht von Palma und die Ka­the­drale bie­tet. Sie ist der per­fekte Ort, um ein Früh­stück im Freien zu ge­nie­ßen, ein Glas Wein zum Son­nen­un­ter­gang zu trin­ken und ein­fach nur zu ent­span­nen. Die Bar auf der Ter­rasse ser­viert aber auch Cock­tails und Snacks.

Exklusive Erlebnisse – Adults only

The Su­per­yacht Cup Palma 2023 (c) Real Club Náu­tico de Palma /​ Sai­ling En­ergy /​ The Su­peryatch Cup

Se­geln im Real Club Náu­tico de Palma: Die Küste von Palma auf ei­nem pri­va­ten Se­gel­boot zu er­kun­den, ist ein Er­leb­nis, das sich kein Paar ent­ge­hen las­sen sollte. Der Real Club Náu­tico de Palma bie­tet Boots­ver­mie­tun­gen und in­di­vi­du­elle Aus­flüge an, bei de­nen man das kris­tall­klare Was­ser des Mit­tel­meers in ab­so­lu­ter Pri­vat­sphäre ge­nie­ßen kann.

Be­su­che in Kunst­ga­le­rien: Palma ist ein le­ben­di­ges Kul­tur­zen­trum mit zahl­rei­chen Ga­le­rien und Mu­seen für zeit­ge­nös­si­sche Kunst. Paare kön­nen Se­hens­wür­dig­kei­ten wie Es Ba­luard und die Miró-Stif­tung ent­de­cken und mo­derne Kunst­samm­lun­gen in ei­ner ein­zig­ar­ti­gen Um­ge­bung ge­nie­ßen.

Re­stau­rant Marc Fosh, Palma (c) Marc Fosh

Re­stau­rants mit Mi­che­lin-Stern: Pal­mas Gas­tro­no­mie-Szene ist welt­be­rühmt und ein Es­sen in ei­nem Sterne-Re­stau­rant si­cher­lich ein un­ver­gess­li­ches ku­li­na­ri­sches Er­leb­nis. Das Re­stau­rant „Aro­mata” von An­d­reu Ge­nes­tra, das sich auf lo­kale Zu­ta­ten und in­no­va­tive Tech­ni­ken kon­zen­triert, ist ein Muss. Wei­tere High­lights sind das „Adrián Quet­glas” und das „Marc Fosh”. Beide bie­ten De­gus­ta­ti­ons­me­nüs, die die Sinne er­freuen.

