Lesachtal: Erfrischende Abenteuer mit dem Kajak auf der Gail

Die Gail im Kärnt­ner Le­sach­tal – dem na­tur­be­las­sens­ten Tal in Eu­ropa – ist ein be­son­de­rer Tipp für aben­teu­er­lus­tige und er­fah­rene Ka­jak-Sport­ler, die nach ei­nem ech­ten Ad­re­na­lin­kick vor ei­ner Bil­der­buch­ku­lisse su­chen.

Die Gail prä­sen­tiert sich den Was­ser­sport­lern mit dem Ka­jak nicht nur mit bes­ter Was­ser­qua­li­tät und ver­schie­de­nen Schwie­rig­keits­gra­den, son­dern ist auch ein Na­tur­schau­spiel. Im Le­sach­tal darf die Gail noch das sein, was „ur­sprüng­lich“ be­deu­tet – ein ech­ter Wild­was­ser­fluss. Kein Wun­der, dass die Kel­ten den Fluss „Gai­lias“ nann­ten, was über­setzt so viel wie „die Über­schäu­mende“ be­deu­tet.

Ka­jak (c) Mar­tin Lug­ger Pho­to­gra­phy /​ TVB Le­sach­tal

Zwei­ein­halb­tau­send Jahre spä­ter er­freuen sich die Ka­jak­fah­rer daran. Der Fluss ist für Padd­ler ein ab­so­lu­tes Pa­ra­dies – auch dank ei­ner neuen, lü­cken­lo­sen Be­schil­de­rung samt Ge­fah­ren­hin­wei­sen und Live-Blick auf den Was­ser­stand.

Au­ßer­dem gilt die Gail we­gen ih­rer Na­tur­be­las­sen­heit als ei­ner der reiz­volls­ten Flüsse im Al­pen­raum. In ih­rem Ober­lauf hat sie eine enge, bis zu 200 Me­ter tiefe Schlucht ge­gra­ben und be­hei­ma­tet hier Vo­gel­ar­ten wie den Fluss­ufer­läu­fer, die Was­ser­am­seln und die Ge­birgs­stelze.

Ka­jak auf der Gail (c) Mar­tin Lug­ger Pho­to­gra­phy /​ TVB Le­sach­tal

Ge­führte Tou­ren und eine Be­ra­tung für alle, die sich in­di­vi­du­ell auf den Weg ma­chen wol­len, bie­ten die Out­door-Ex­per­ten der Ka­jak­schule Fit & Fun rund um Can­yo­ning- und Raf­ting-Guide Pe­dro Un­ter­lug­gauer an.

Die Tou­ren star­ten in Ma­ria Lug­gau. Von hier aus geht es auf un­ter­schied­lich schwe­ren Ab­schnit­ten bis nach Kötschach. Ein- und Aus­stei­gen kön­nen die Ka­jak­fah­rer un­ter­wegs an sie­ben Stel­len. Ge­kenn­zeich­nete Ab­fahr­ten an der Bun­des­straße zu den Ein­stiegs­stel­len so­wie Part­ner­be­triebe, die beim Trans­port hel­fen oder Mög­lich­kei­ten zur Ma­te­ri­al­t­rock­nung zur Ver­fü­gung stel­len, ma­chen das Wild­was­ser­erleb­nis per­fekt.

Ka­jak auf der Gail (c) Mar­tin Lug­ger Pho­to­gra­phy /​ TVB Le­sach­tal

www.lesachtal.com/kajak