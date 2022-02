Österreich: Die schönsten Romantik Hotels für den Valentinstag

Ob es nun ein ganz­jäh­rig be­heiz­tes See­bad am Ufer des Wolf­gang­sees ist, der Mill­stät­ter See als küh­len­des Tauch­be­cken nach der See­sauna oder Schwim­men im In­fi­nity Pool mit Blick auf die Salz­bur­ger Berg­welt: Die Ro­man­tik Ho­tels in Ös­ter­reich ha­ben zum Va­len­tins­tag au­ßer­ge­wöhn­li­che Well­ness-Über­ra­schun­gen zu bie­ten.

Wolfgangsee: Ganzjährig beheiztes Seebad

Wer kennt es nicht – das le­gen­däre Haus am Platz in St. Wolf­gang mit dem klin­gen­den Na­men „Ro­man­tik Ho­tel Im Weis­sen Rössl”, in dem die Gäste ein Stück ös­ter­reich­sche Tra­di­tion er­le­ben. Von Gud­run Pe­ter in fünf­ter Ge­nera­tion ge­führt, be­sticht es durch ei­nen Hauch von Nost­al­gie und bie­tet gleich­zei­tig alle An­nehm­lich­kei­ten, die man sich von ei­nem Vier-Sterne-Su­pe­rior Ho­tel wünscht.

Mehr als ge­wöhn­lich ist die oft­mals aus­ge­zeich­nete Drei-Hau­ben-Kü­che des jun­gen Kü­chen­chefs Her­mann Poll. Über­rascht wer­den die Rössl-Gäste aber auch im Spa- und Well­ness­be­reich mit dem ganz­jäh­rig auf 30 Grad be­heiz­ten See­bad und ei­nem 37 Grad war­men schwim­men­den Whirl­pool im tür­kis­blauen Wolf­gang­see. Wohl­tu­ende Mas­sa­gen und Be­auty-Be­hand­lun­gen run­den den ro­man­ti­schen See-Ur­laub ab.

Millstätter See: Yachthafen und Seesauna

Das Ro­man­tik SPA Ho­tel See­fi­scher ist mit sei­ner per­fek­ten Lage in ei­ner Bucht eine ein­zig­ar­tige Ruhe-Oase di­rekt am Mill­stät­ter See. Der Er­ho­lung ist hier so­gar ein ei­ge­nes Haus ge­wid­met – das „See­fi­scher SPA Haus”. Hier kann man in kla­rem See­was­ser des 30 Grad war­men Au­ßen­pools schwim­men, der mit dem In­nen­pool per Schie­be­türe ver­bun­den ist – See­blick selbst­ver­ständ­lich in­klu­sive.

Den Mill­stät­ter See nut­zen die See­fi­scher-Gäste aber nicht nur zum Schwim­men, son­dern auch als per­fekte Ab­küh­lung nach ei­nem Sau­na­gang in der ein­zig­ar­ti­gen See­sauna, die auf Pfäh­len in­mit­ten des Sees er­rich­tet wurde. Zum Re­la­xen gibt es groß­zü­gige Ru­he­räume.

Elixhausen: Spa-Hotel mit Infinity-Pool

Nur fünf Ki­lo­me­ter von der Fest­spiel­stadt Salz­burg ent­fernt, fin­det sich mit dem Ro­man­tik Spa Ho­tel Elix­hau­ser Wirt schon seit 685 Jah­ren ein idyl­li­sches Re­fu­gium mit krea­ti­vem Flair. Be­reits in der 23. Ge­nera­tion von der Fa­mi­lie Gmachl ge­führt, prä­sen­tiert sich Ös­ter­reichs äl­tes­ter Fa­mi­li­en­be­trieb tra­di­ti­ons­be­wusst und mit in­no­va­ti­vem Zeit­geist be­seelt.

Der Spa-Ho­ri­zont er­streckt sich auf etwa 1.500 Qua­drat­me­tern über zwei Stock­werke des Neu­baus. Vom hier ge­nie­ßen die Gäste ei­nen atem­be­rau­ben­den Blick auf die Fes­tung Ho­hen­salz­burg und die um­lie­gende Berg­welt. Ein be­son­de­res High­light ist der In­fi­nity-Pool des Well­ness­be­reichs – und wer gerne mit sei­nem Liebs­ten ro­man­ti­sche Stun­den ver­bringt, bucht das „Pri­vate Spa” für eine Paar­be­hand­lung.

