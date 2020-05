Genießerhotels am See: Österreichs Sommertrend der Saison

Kar­n­er­hof 1 of 6

Ruhe, Ruhe, Ruhe! Ein­ge­bet­tet in ei­nen mehr als 100.000 Qua­drat­me­ter gro­ßen See­park, punk­tet der Kar­n­er­hof mit Kost­bar­kei­ten, die in der hek­ti­schen All­tags­welt rar ge­wor­den sind.

Etwa mit wohl­tu­en­der Stille, um bei ge­öff­ne­tem Fens­ter wun­der­bar zu schla­fen. Dazu ge­sel­len sich der Duft der Na­tur und der Blick über das Was­ser auf die kar­ni­sche Berg­welt, der für sich al­lein schon un­ge­mein ent­spannt und gut tut. Dass der Faa­ker See zu­gleich der wärmste Ba­de­see in Kärn­ten ist und viel­fäl­tige Was­ser­sport­mög­lich­kei­ten bie­tet, ist ein an­ge­neh­mes Plus.

Das gilt aber auch für den Well­ness­be­reich, die Sauna im Boots­haus di­rekt am See und die Drei-Hau­­ben-Kü­che des Kar­n­er­hofs – samt Pan­ora­ma­ter­ras­sen als Drauf­gabe. Per­fekt ist der See auch als Aus­gangs­punkt für Gol­fer, Wan­de­rer und für ge­nuss­volle Ent­de­ckun­gen, wie Mi­chael Ce­rons „Zi­trus­gar­ten”, die Ga­ra­gen-Bier­brau­­reei „Fein Bre­wery” oder die Fin­ken­stei­ner Nu­del­pro­duk­tion. Un­ser Tipp: Er­kun­di­gen Sie sich un­be­dingt nach der Kar­n­er­hof-Boots­­tour mit Pick­nick an Bord!