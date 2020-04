Traum-Suiten im Alpenraum – Teil 1: Coco Chanel in Mittersill

Die Ver­ei­ni­gung der „Schloss­ho­tels & Her­ren­häu­ser” war­tet mit ei­ner Viel­zahl an Ho­­tel-Ju­we­­len auf. Wir ha­ben uns auf die Su­che nach den schöns­ten Sui­ten der mehr als 100 Mit­glieds­be­triebe ge­macht und prä­sen­tie­ren sie Ih­nen in ei­ner sie­ben­tei­li­gen Se­rie. Teil 1 wid­met sich „Coco Cha­nels Lie­be­lei in den Salz­bur­ger Ber­gen”.

Kaum zu glau­ben, aber wahr: Das mär­chen­haft über dem Tal thro­nende Vier-Sterne-Su­pe­­rior-Ho­­tel Schloss Mit­ter­sill im Salz­bur­ger Land war einst In­spi­ra­ti­ons­quelle der le­gen­dä­ren Cha­­nel-Ja­­cke, die in der Da­men­mode bald welt­weit un­ver­zicht­bar wurde. An die groß­ar­tige Mo­de­schöp­fe­rin Coco Cha­nel, die hier ei­nige der schöns­ten Mo­mente ih­res Le­bens ver­brachte, er­in­nert eine nach ihr be­nannte Suite.

„Ich schaffe keine Mode. Ich bin die Mode.” Man­geln­des Selbst­be­wusst­sein war Coco Cha­nel si­cher fremd. Schon zu Leb­zei­ten eine Ikone, ist sie bis heute In­be­griff für High So­ciety. Diese traf sich der­einst auf Schloss Mit­ter­sill, wo der Be­sit­zer – Ba­ron Hu­bert von Pantz – mit dem „Sport & Shoo­ting Club“ den da­mals ex­klu­sivs­ten Club der Welt grün­dete und Mit­ter­sill zum Treff­punkt des Jet Set machte.

Der Schah von Per­sien, der Her­zog von Wind­sor, der Aga Khan und Kö­nig Fa­ruk von Ägyp­ten, aber auch Clark Gable, Bob Hope, Bill Crosby und Rita Hay­worth wa­ren un­ter den vie­len pro­mi­nen­ten Gäs­ten des Schlos­ses – und na­tür­lich auch Coco Cha­nel. Sie war be­zau­bert vom Charme des Gast­ge­bers, ver­liebte sich und ver­brachte im­mer wie­der ro­man­ti­sche Tage im Schloss Mit­ter­sill.

Die nach ihr be­nannte Lu­xus­suite ist zwar „nur” rund 60 Qua­drat­me­ter groß, spie­gelt aber in Groß­zü­gig­keit, Hel­lig­keit und Ele­ganz die Stil­si­cher­heit des eins­ti­gen Gas­tes per­fekt wie­der. Holz­bö­den, ein his­to­ri­sches Bett­haupt, die ori­gi­nal er­hal­tene Holz­de­cke und das in­te­grierte Ba­de­zim­mer mit frei ste­hen­der Ba­de­wanne sor­gen für ei­nen ganz be­son­de­ren Charme – Pan­ora­ma­blick beim Ba­den in­be­grif­fen.

Ach ja, und dann war da noch das Ge­heim­nis um die In­spi­ra­tion für die Cha­­nel-Ja­­cke. Es war die Klei­dung des Lift­boys auf Schloss Mit­ter­sill: Ein al­pen­län­di­scher Trach­ten­jan­ker mit cha­rak­te­ris­ti­schen Ta­schen und ge­floch­te­ner Borte stand Pate für die wohl be­rühm­teste Mo­de­krea­tion von Coco Cha­nel. Suite-Preis im Jahr 2019: ab 189 Euro pro Per­son und Nacht inkl. Früh­stück.

www.schloss-mittersill.at