Das Genuss-Highlight des Sommers: Tafeln im Weinviertel

Eine lange, weiß ge­deckte Ta­fel un­ter freiem Him­mel, ein Fünf-Gänge-Menü mit Wein­be­glei­tung in­mit­ten von Wein­rie­den, in idyl­li­schen Kel­ler­gas­sen oder his­to­ri­schen Schloss­hö­fen: „Ta­feln im Wein­vier­tel“ ver­spricht auch heuer wie­der blei­bende Ein­drü­cke für alle Sinne.

Wenn Wein­viert­ler Spit­zen­kö­che und Win­zer zum „Ta­feln im Wein­vier­tel“ bit­ten, heißt es schnell sein, denn die ma­le­ri­schen Ge­nuss­plätze in der Na­tur sind sehr be­gehrt. Ins­ge­samt ste­hen in die­sem Som­mer zwi­schen dem 7. Juni und dem 19. Au­gust nur 26 Ter­mine auf dem Pro­gramm.

Ta­feln in Retz (c) Wein­vier­tel Tou­ris­mus /​ Ro­bert Herbst

Neu sind bei­spiels­weise die Ta­feln bei der his­to­ri­schen Ruine in Mark­graf­neu­siedl im March­feld, am idyl­li­schen Kel­ler­berg in Aug­gen­thal, am Siern­dor­fer Kel­ler­berg und vor dem Schloss Mar­chegg.

Ser­viert wird ein fünf­gän­gi­ges Menü aus vor­wie­gend re­gio­na­len Zu­ta­ten. Pro­mi­nent ver­tre­ten sind da­bei Wild, Zwie­bel, Kür­bis und Erd­äp­fel von hei­mi­schen Pro­du­zen­ten. Aus­ge­wählte Wein­viert­ler Top-Win­zer sor­gen für die pas­sende Wein­be­glei­tung.

Ta­feln im Wein­vier­tel (c) Wein­vier­tel Tou­ris­mus /​ Chris­tine Wur­nig

Die Preise für das Abend­essen va­ri­ie­ren zwi­schen 138 und 154 Euro. Zum ent­span­nen­den Aus­klang emp­fiehlt sich eine Über­nach­tung. Packa­ges mit Über­nach­tung kön­nen wahl­weise mit ei­ner (ab 217,20 Euro pro Per­son) oder zwei Näch­ti­gun­gen (ab 264,36 Euro) ge­bucht oder ver­schenkt wer­den. Der Ta­xi­trans­port zwi­schen Ta­fel und Un­ter­kunft ist bei nicht fuß­läu­fi­gen Di­stan­zen in­klu­diert. Schnell­ent­schlos­sene Ge­nie­ßer ha­ben noch gute Chan­cen auf Rest­kar­ten.

www.tafeln-im-weinviertel.at