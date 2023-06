Miami Hotel Months 2023: Exklusive Deals bis Ende September

Ob Strand­ur­laub, Bou­tique-Un­ter­kunft, All-in­clu­sive-Re­sort oder ein ge­müt­li­ches Zim­mer im Her­zen der Stadt Mi­ami: Das vier­mo­na­tige Pro­gramm „Mi­ami Ho­tel Months” des Grea­ter Mi­ami Con­ven­tion & Vi­si­tors Bu­reau bie­tet bis 30. Sep­tem­ber 2023 al­len Rei­sen­den at­trak­tive Er­spar­nisse.

Ins­ge­samt um­fas­sen die „Mi­ami Ho­tel Months” mehr als 80 An­ge­bote für Auf­ent­halte in erst­klas­si­gen Ho­tels und Re­sorts, die von lang­jäh­ri­gen Fa­vo­ri­ten der Gäste bis zu pro­mi­nen­ten Neu­zu­gän­gen rei­chen. So sind zum Bei­spiel das Mr. C Mi­ami Co­co­nut Grove, das Ur­ba­nica Eu­clid Ho­tel und das ci­ti­zenM Mi­ami World Cen­ter erst­mals mit da­bei.

Highlights der Miami Hotel Months

Mr. C Co­co­nut Grove (c) Ja­mes Mc­Do­nald

Die Rei­sen­den pro­fi­tie­ren von be­son­de­ren Ar­ran­ge­ments für Fa­mi­lien und Paare, sam­meln Gut­schrif­ten in Re­sorts und ge­nie­ßen lu­xu­riöse An­nehm­lich­kei­ten oder Gra­tis-Mahl­zei­ten und an­dere Zu­satz­leis­tun­gen. Auch kos­ten­lose Über­nach­tun­gen nach dem BOGO-Prin­zip – „Buy one – get one free” sind Teil des Pro­gramms.

Das Na­tio­nal Ho­tel Mi­ami am Meer, das Be­a­con Ho­tel South Beach am Ocean Drive im Art Déco-Vier­tel von South Beach, das Bilt­more Ho­tel Mi­ami in Co­ral Gab­les und das Ho­tel Grey­stone in Mi­ami Beach bie­ten bei­spiels­weise 20 Pro­zent Ra­batt auf den Über­nach­tungs­preis – im Ra­dis­son Re­sort Mi­ami Beach und im Mar­riott Stan­ton South Beach sind es so­gar 25 Pro­zent.

The Bilt­more Ho­tel Mi­ami (c) Grea­ter Mi­ami Con­ven­tion & Vi­si­tors Bu­reau

Das Caril­lon Mi­ami Well­ness Re­sort, das von „Conde Nast Tra­ve­ler” als ei­nes der 30 bes­ten Spa-Re­sorts in den USA aus­ge­zeich­net wurde, bie­tet wie­derum eine vierte Über­nach­tung gra­tis, was ei­nen Ra­batt von 25 Pro­zent be­deu­tet. Ver­lo­ckend ist aber auch das An­ge­bot für Fein­schme­cker im Loews Mi­ami Beach: Sie er­hal­ten hier pro Nacht eine Gut­schrift in der Höhe von 75 US-Dol­lar für Spei­sen und Ge­tränke.

Bei ei­nem Auf­ent­halt ab zwei Näch­ten im lu­xu­riö­sen SLS South Beach ge­nie­ßen die Gäste ein kos­ten­lo­ses Drei-Gänge-Menü und ei­nen im Preis in­klu­dier­ten Park­platz. Wei­chen Sand und das kris­tall­blaue Was­ser be­stau­nen die Rei­sen­den mit dem Pa­ket „Beach Bliss” des Inter­Con­ti­nen­tal Mi­ami, das zwei Lie­ge­stühle, ei­nen Son­nen­schirm, den ex­klu­si­ven Zu­gang zum Beach Club des South Beach Ho­tels und kos­ten­lose Fahr­rä­der be­inhal­tet.

The Good­time Ho­tel /​ Mi­ami (c) Alice Gao

Die „Mi­ami Ho­tel Months” sind ei­nes von acht Pro­gram­men im Rah­men des vom GMCVB ins Le­ben ge­ru­fe­nen „Mi­ami Tempt­a­ti­ons Pro­gram”. Die The­men­mo­nate sol­len das Be­wusst­sein und die Wert­schät­zung für die vie­len Vor­züge der De­sti­na­tion schär­fen, in­dem sie Be­su­chern und Ein­hei­mi­schen be­son­dere Pro­gramme und Ra­batte zur Ver­fü­gung stel­len.

Dazu ge­hö­ren die „Mi­ami Spa Months”, die „Mi­ami Spice Re­stau­rant Months”, die „Mi­ami He­alth & Well­ness Months”, die „Mi­ami Arts, Cul­ture & He­ri­tage Months”, die „Mi­ami-Dade Far­mers Months”, die „Mi­ami At­trac­tion & Mu­seum Months” und die „Mi­ami En­ter­tain­ment Months”.

www.MiamiandBeaches.de