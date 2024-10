Moxy Barcelona eröffnet mit spektakulärem Pool auf dem Dach

Mit der Er­öff­nung des Moxy Bar­ce­lona ist die Mar­riott-Marke „Moxy Ho­tels” erst­mals auch in Spa­nien ver­tre­ten. Das neue Ho­tel im Vier­tel Sants rich­tet sich an un­ter­neh­mungs­lus­tige Gäste, die be­quem das pul­sie­rende Bar­ce­lona und die Um­ge­bung er­kun­den wol­len.

In­spi­riert vom bun­ten Cha­rak­ter der Stadt, fin­den sich im neuen Moxy Ho­tel ver­schie­dene Ele­mente, die an die sur­rea­lis­ti­schen Ma­ler Sal­va­dor Dalí und Joan Miró so­wie den mo­der­nis­ti­schen Ar­chi­tek­ten An­toni Gaudí er­in­nern. Das De­sign ver­bin­det da­bei tra­di­tio­nelle ka­ta­la­ni­sche Tren­ca­dís-Ke­ra­mik­mo­saike mit dem In­dus­trial Look von Moxy und schafft so ein far­ben­fro­hes, mo­der­nes Um­feld mit Be­zug zur De­sti­na­tion.

Bei der An­kunft geht es di­rekt an die „Moxy Bar” – dem pul­sie­ren­den Herz­stück des Ho­tels und Zen­trum al­ler Ak­ti­vi­tä­ten. Wäh­rend ein Mit­glied der Crew sie ein­checkt, dür­fen die Gäste erst ein­mal ei­nen mit blu­mi­gen No­ten und Tee ver­setz­ten Mock­tail na­mens „Fouxy Moxy“ als kos­ten­lo­sen Will­kom­mens­drink ge­nie­ßen.

„2024 fei­ern wir das zehn­jäh­rige Be­stehen von Moxy Ho­tels und freuen uns, mit dem Moxy Bar­ce­lona ei­nen wich­ti­gen Mei­len­stein bei der Ex­pan­sion der Marke in Eu­ropa zu set­zen. Bar­ce­lona ist mit sei­ner avant­gar­dis­ti­schen Ar­chi­tek­tur, sei­ner flo­rie­ren­den Gas­tro-Szene und sei­nem rei­chen kul­tu­rel­len Erbe das per­fekte Ganz­jah­res­ziel für eine le­bens­frohe Marke wie Moxy. Wir freuen uns dar­auf, un­sere Gäste mit dem ver­spiel­ten, un­be­schwer­ten Ho­tel­er­leb­nis von Moxy zu be­geis­tern.“ San­dra Schulze-Pot­gie­ter, Vice Pre­si­dent, Pre­mium & Sel­ect Brands, Eu­rope, Middle East & Af­rica bei Mar­riott In­ter­na­tio­nal

Gleich ne­ben der „Moxy Bar” be­fin­den sich die „Wel­come Zone” und die mit Leucht­schil­dern und Il­lus­tra­tio­nen von lo­ka­len Orts­plä­nen de­ko­rierte „Moxy Lounge”, die zum neuen Place-to-be der Stadt wer­den soll – ei­nem Treff­punkt für Gäste und Ein­hei­mi­sche, die hier bei Drinks, klei­nen Snacks und köst­li­chen Ta­pas spie­len oder ein­fach nur zu­sam­men­sit­zen kön­nen.

Moxy Bar­ce­lona /​ Queen Room (c) Mar­riott In­ter­na­tio­nal

Das Moxy Bar­ce­lona er­öff­net mit 414 hel­len, ele­gan­ten und cle­ver un­ter­teil­ten Zim­mern in ei­ner per­fek­ten Ba­lance zwi­schen Kom­fort und Funk­tio­na­li­tät. Alle ver­fü­gen über Keyl­ess Entry, be­geh­bare Du­schen, 55-Zoll-HD-Smart-TVs, mo­du­lare Mö­bel und smarte Fea­tures wie be­we­gungs­ge­steu­erte LED-Leuch­ten und Steck­wände, mit de­nen sich der Raum an die in­di­vi­du­el­len Be­dürf­nisse des Gas­tes an­pas­sen lässt.

De­ko­riert sind die Zim­mer mit Wer­ken der lo­ka­len Künst­le­rin Sira Lobo. Je­des der Wand­ge­mälde stellt ein an­de­res Stadt­vier­tel von Bar­ce­lona dar – dar­un­ter Sants, El Ra­val, La Bar­ce­lo­neta und El Borne. Dazu kommt ein ei­ge­ner Bal­kon, von dem die Gäste zu­min­dest schon ein­mal aus der Ferne in die pul­sie­rende At­mo­sphäre der Me­tro­pole ein­tau­chen kön­nen.

Moxy Bar­ce­lona /​ Ground­floor Lobby (c) Mar­riott In­ter­na­tio­nal

Di­gi­tale No­ma­den kön­nen in der „Li­brary & Plug-in-Zone” – ei­nem ge­schmack­voll ge­stal­te­ten Co­wor­king-Be­reich – neue Ideen ent­wi­ckeln, sich ein­fach zu­rück­leh­nen und ent­span­nen oder Freunde und an­dere Gäste zum Aus­tausch tref­fen. Sport­lich Ak­tive kön­nen im rund um die Uhr ge­öff­ne­ten Fit­ness­cen­ter trai­nie­ren.

Der Hö­he­punkt des Moxy Bar­ce­lona ist aber im wah­ren Sinn des Wor­tes die Dach­ter­rasse auf der zehn­ten Etage samt spek­ta­ku­lä­rem Pool und Chill-out Area mit wei­tem Blick über die Stadt. Das an­gren­zende Ro­of­top-Re­stau­rant mit Bar, das An­fang 2025 er­öff­nen soll, ist eine Vi­sion der in Bar­ce­lona be­hei­ma­te­ten Grup Con­fi­tería, die für ihre ein­zig­ar­ti­gen Cock­tail­bars in wie­der­be­leb­ten Tra­di­ti­ons­lo­ka­len be­kannt ist.

Moxy Bar­ce­lona /​ Pool (c) Mar­riott In­ter­na­tio­nal

Ge­plant ha­ben die Grün­der der kul­ti­gen „Bar Pa­radiso” in Bar­ce­lona drei ein­zig­ar­tige Er­leb­nisse – ein me­di­ter­ra­nes Re­stau­rant, eine schi­cke Cock­tail­bar und ei­nen Chill-out-Be­reich, der vom bun­ten New-Mem­phis-Stil in­spi­riert ist.

Das Ro­of­top-Re­stau­rant und die Bar sol­len von mor­gens bis abends als Treff­punkt für welt­of­fene Ein­hei­mi­sche und Rei­sende die­nen, wo­bei das ku­li­na­ri­sche Kon­zept lo­kal­ty­pi­sche kleine Ge­richte vor­sieht. Wer auf die Schnelle et­was es­sen möchte, fin­det im „Moxy Pick-Up” im drit­ten Stock rund um die Uhr Snacks und Ge­tränke zum Mit­neh­men.

Moxy Bar­ce­lona /​ Play­room (c) Mar­riott In­ter­na­tio­nal

Das Moxy Bar­ce­lona ist nur ei­nen Kat­zen­sprung von der Me­tro­sta­tion Sants ent­fernt. Von dort aus ge­langt man in nur zehn Mi­nu­ten zu den be­kann­tes­ten Se­hens­wür­dig­kei­ten der Stadt – wie der Ram­bla oder der Ba­sí­lica de la Sagrada Fa­mi­lia. Zum Sta­dion des FC Bar­ce­lona sind es per U‑Bahn 20 Mi­nu­ten. Gäste, die mehr als nur Bar­ce­lona er­kun­den möch­ten, ge­lan­gen mit den Hoch­ge­schwin­dig­keits­zü­gen am Bahn­hof Sants zu be­lieb­ten Zie­len wie Ma­drid, Se­villa, Ma­laga und Va­len­cia.

www.moxyhotels.com