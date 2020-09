El Palace Barcelona eröffnet Dachgarten mit exklusiven Pop-ups

Das Fünf-Sterne-Ho­tel El Pa­lace Bar­ce­lona hat sei­nen wun­der­schö­nen Dach­gar­ten wie­der er­öff­net und wan­delt diese ein­zig­ar­tige Lo­ca­tion im Her­zen der ka­ta­la­ni­schen Me­tro­pole in ex­klu­sive Pop-ups um – vom ro­man­ti­schen Open Air Kino über Yoga-Ses­si­ons bis zum Wein-Din­ner über den Dä­chern der Stadt.

In­spi­riert vom ro­man­ti­schen Gar­ten des Pa­las­tes von Fran­cesc Cambó und den Ge­mäl­den von Ra­mon Ca­sas, ist der Dach­gar­ten des El Pa­lace Bar­ce­lona eine wahre Oase der Ruhe. Auf 1.500 Qua­drat­me­tern ge­nie­ßen die Gäste ei­nen spek­ta­ku­lä­ren Blick über die fas­zi­nie­rende Mil­lio­nen­stadt – und wer die kleine Treppe hoch zur Son­nen­ter­rasse nimmt, kann vom höchs­ten Punkt des Ho­tels auch den Son­nen­un­ter­gang bei Ta­pas und Cock­tails er­le­ben.

Das Ju­wel der Son­nen­ter­rasse ist al­ler­dings der Out­door-Pool, der nach dem Vor­bild der ehe­ma­li­gen rö­mi­schen Bä­der des Ho­tels ge­stal­tet wurde. Be­su­cher kön­nen ihn ab so­fort im­mer von Mitt­woch bis Sonn­tag mit Ta­ges­kar­ten nut­zen. Im Preis von 30 Euro pro Per­son sind eine Hän­ge­matte, ein Hand­tuch, eine Fla­sche Was­ser und ein Glas Cava in­klu­diert. Um wei­tere 30 Euro ist auch noch ein Lunch da­bei.

Bis zum 1. No­vem­ber 2020 bie­tet das El Pa­lace Bar­ce­lona hier ein Open-Air-Kino für alle Film­fans, die Hol­ly­wood-Klas­si­ker wie „E.T.”, „For­rest Gump”, „Ja­mes Bond” oder „Pretty Wo­man” auf ei­nem Lie­ge­stuhl im Freien se­hen und da­bei vor ei­ner Traum-Ku­lisse auch noch die Sterne be­ob­ach­ten möch­ten. Die Filme wer­den in eng­li­scher Spra­che mit spa­ni­schen Un­ter­ti­teln im­mer von Mitt­woch bis Sonn­tag ab 20.30 Uhr ge­zeigt.

Wer Yoga und Pi­la­tes liebt, ist im El Pa­lace Bar­ce­lona eben­falls will­kom­men: Pi­la­tes steht im­mer am Don­ners­tag von 9 bis 10 Uhr und Yoga im­mer am Sonn­tag von 10 bis 11 Uhr auf dem Pro­gramm. Die Ses­si­ons fin­den da­bei im Win­ter­gar­ten des Ho­tels statt – ei­ner In­door-Lo­ca­tion mit gro­ßen Fens­tern und Blick auf den Pool und die Dä­cher von Bar­ce­lona.

Als wei­te­res Pop-up-Event plant das El Pa­lace Bar­ce­lona ein Din­ner mit Wein­be­glei­tung im Zuge des be­kann­ten Fes­ti­vals „Ven­di­mias“. Für das Abend­essen auf dem Dach­gar­ten, das von 16. Sep­tem­ber bis 11. Ok­to­ber an­ge­bo­ten wird, hat der Kü­chen­chef ein spe­zi­el­les Menü zu­sam­men­ge­stellt. Von 19 bis 23 Uhr kön­nen die Gäste dazu die lauen Spät­som­mer­nächte mit Blick auf die Sagrada Fa­mi­lia ge­nie­ßen.

Für sämt­li­che Pop-ups auf dem Dach­gar­ten bie­tet das El Pa­lace Bar­ce­lona üb­ri­gens ei­nen pri­va­ten Chauf­feur-Ser­vice an. Er holt die Be­su­cher in Bar­ce­lona ab, um sie si­cher zum Ho­tel zu brin­gen, und fährt sie am Ende ih­res Abends auf Wunsch auch wie­der nach Hause. Der Ser­vice ist täg­lich von 20 bis 24 Uhr ver­füg­bar. Bis zu vier Per­so­nen kön­nen im Auto mit­fah­ren.

Das El Pa­lace Bar­ce­lona wurde als „Ritz von Bar­ce­lona” ge­bo­ren, das 1919 als ers­tes Fünf-Sterne-Ho­tel in der Stadt er­öff­nete – und bis heute ver­bin­det das Mit­glied der „The Lea­ding Ho­tels of the World” zeit­lo­sen Gla­mour mit ta­del­lo­sem Ser­vice. Durch die ideale Lage im Her­zen der Mil­lio­nen­stadt sind die wich­tigs­ten kul­tu­rel­len und tou­ris­ti­schen At­trak­tio­nen – wie die Pro­me­nade „Las Ram­blas” – nur we­nige Mi­nu­ten ent­fernt.

Alle 120 Zim­mer und Sui­ten sind im neo­klas­si­zis­tisch in­spi­rier­ten Stil des Ho­tels ge­stal­tet. Au­ßer­ge­wöhn­lich sind die sechs „Art Sui­tes”, die je­weils ei­nem be­rühm­ten Künst­ler ge­wid­met sind. Ein be­son­de­res High­light ne­ben dem Dach­gar­ten sind die „Blues­man Cock­tail Bar” mit Ci­gar Lounge und Live-Mu­sik. Das „Ma­yan Lu­xury Spa” sorgt mit tra­di­tio­nel­len Maya-Be­hand­lun­gen für ein un­ver­gess­li­ches Well­ness-Er­leb­nis.

www.hotelpalacebarcelona.com