BERGlässig Hotel: Einzigartiges Konzept im Bayerischen Wald

Ein re­spekt­vol­ler Um­gang mit den be­stehen­den Struk­tu­ren und Res­sour­cen steht für das neue BERGläs­sig Ho­tel in Bo­den­mais im Baye­ri­schen Wald im Vor­der­grund. Des­halb wurde auch ei­nem Um­bau des al­ten Hau­ses der Vor­zug ge­gen­über ei­nem Neu­bau ge­ge­ben.

Das BERGläs­sig Ho­tel in Bo­den­mais be­rei­chert den be­lieb­ten Fe­ri­en­ort im Baye­ri­schen Wald seit Sep­tem­ber mit ei­nem ein­zig­ar­ti­gen Kon­zept: Ne­ben den 88 Zim­mern glänzt das Ho­tel vor al­lem mit der „360-Grad-Ge­nusspen­sion” in­klu­sive Ge­tränke. Zu­dem ver­netzt es das ei­gene An­ge­bot mit dem kos­ten­lo­sen Be­such von bis zu 130 Frei­zeit­ein­rich­tun­gen und der Nut­zung des öf­fent­li­chen Bus- und Bahn­ver­kehrs im ge­sam­ten Baye­ri­schen Wald.

Was die Hard­ware be­trifft, ist das Ho­tel das Er­geb­nis ei­ner um­fas­sen­den Re­no­vie­rung, die bin­nen zehn Mo­na­ten er­folg­reich ab­ge­schlos­sen wer­den konnte. Ob­wohl die Ei­gen­tü­mer ei­nen zwei­stel­li­gen Mil­lio­nen­be­trag in das Pro­jekt in­ves­tier­ten, zo­gen sie den Um­bau ei­nem Neu­bau vor. Die Mo­ti­va­tion von Bernd Schadl wur­zelt da­bei tief in sei­nen Prin­zi­pien des nach­hal­ti­gen Tou­ris­mus.

„Der Um­bau des BERGläs­sig Ho­tels ist aus un­se­rer Sicht ein ge­leb­ter Bei­trag zu nach­hal­ti­gem Tou­ris­mus. Schließ­lich muss man nicht im­mer gleich al­les ab­rei­ßen. Nach­hal­tig­keit be­deu­tet für uns nicht nur Um­welt­schutz, son­dern auch den re­spekt­vol­len Um­gang mit be­stehen­den Struk­tu­ren und Res­sour­cen.“ Bernd Schadl

Alle Fens­ter wur­den er­neu­ert und der An­schluss an das kli­ma­freund­li­che Nah­wär­me­netz in Bo­den­mais und eine Pho­to­vol­taik-An­lage ist vor­be­rei­tet. Zu­dem wur­den um­welt­freund­li­che Ma­te­ria­lien wie hei­mi­sche Lär­che, Si­li­kat­far­ben und mi­ne­ra­li­sche Dämm­stoffe ver­wen­det. Die Zim­mer sind jetzt hell und mit zeit­lo­ser Ele­ganz aus­ge­stat­tet. Der mo­der­ni­sierte Spa-Be­reich lädt mit In­door-Pool, zwei Sau­nen und Zir­ben­holz-Farb­licht-Re­fu­gium zur Ent­span­nung ein.

Auch der Be­trieb des Ho­tels ist mög­lichst nach­hal­tig aus­ge­rich­tet. Re­gio­na­ler Ein­kauf, bio­lo­gi­sche Rei­ni­gungs­mit­tel, was­ser­spa­rende Ar­ma­tu­ren und LED-Be­leuch­tung sind nur ei­nige der Maß­nah­men. Dar­über hin­aus wer­den die Gäste zur Re­du­zie­rung des Wä­sche­wech­sels mo­ti­viert und ein ho­her Di­gi­ta­li­sie­rungs­grad hilft, Pa­pier zu ver­mei­den.

Im Ho­tel selbst sorgt ein lo­ka­les Team für re­gio­nale Au­then­ti­zi­tät. Die Ho­tel­di­rek­to­rin und der Kü­chen­chef stam­men beide aus der Re­gion und brin­gen lang­jäh­rige Er­fah­rung und lo­kale Au­then­ti­zi­tät ins Haus. Sie ste­hen für ex­zel­len­ten Ser­vice und eine hoch­wer­tige Kü­che.

Das um­fas­sende 360-Grad-Kon­zept ent­hält eine Fülle an Frei­zeit­mög­lich­kei­ten in der gan­zen Re­gion. Die in­klu­dierte „ak­tiv­Card Baye­ri­scher Wald” ge­hört dazu und si­chert den kos­ten­freien Zu­tritt zu Frei- und Hal­len­bä­dern, Ski­lif­ten, Frei­zeit­parks und Mu­seen. Für den Trans­fer mit Bus und Bahn sorgt das eben­falls in­klu­dierte „GUTI-Ti­cket”.

Gut für die Gäste des BERGläs­sig Ho­tels in Bo­den­mais ist, dass im Ur­laub keine wei­te­ren Kos­ten ent­ste­hen. Ein un­schätz­ba­rer Vor­teil bei der Kal­ku­la­tion des Rei­se­bud­gets – ge­rade in den ak­tu­el­len Zei­ten stei­gen­der Preise.

www.berglaessig-bodenmais.de