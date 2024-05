Hotel Bergeblick: Natur und Wellness in der Nähe von Bad Tölz

Auf der Wa­ckers­ber­ger Höhe ober­halb von Bad Tölz in Bay­ern liegt das Ho­tel Berg­eblick, das durch seine be­son­dere Ar­chi­tek­tur mit der um­lie­gen­den Na­tur ver­schmilzt. Hier er­le­ben die Gäste nicht nur Na­tu­reNess pur, son­dern auch Well­ness im Sen­ses Haus mit baye­ri­scher Gumpe, Me­di­ta­ti­ons­raum und vie­lem mehr.

Mit Blick auf den Blom- und Buch­berg, das Brauneck so­wie in den Bad Töl­zer Wald möchte das Berg­eblick vor al­lem Teil der groß­ar­ti­gen Na­tur sein. Dies ist an der au­ßer­ge­wöhn­li­chen Ar­chi­tek­tur und der nach­hal­ti­gen Bau­weise aus Holz und Na­tur­ma­te­ria­lien zu er­ken­nen. Das Ho­tel ver­fügt über 38 Dop­pel­zim­mer, acht Sui­ten so­wie drei ex­klu­sive Lodges mit ei­ge­nem Pool und viel Pri­vat­sphäre.

Natürlich eins mit der Natur

Da­bei möchte das Berg­eblick aber nicht nur ein Ho­tel sein, son­dern viel­mehr ein Ort, an dem man un­ter Freun­den ist. Die na­tur­ver­bun­de­nen Gäste fin­den hier im Ho­tel, im Wald, in den Ber­gen und an der Isar viele Rück­zugs­orte zur Ent­span­nung so­wie al­ler­lei Mög­lich­kei­ten, um ak­tiv zu sein.

Ge­nü­gend An­ge­bote da­für ste­hen mit dem weit­läu­fi­gen Gar­ten, dem Bar­fuß­park und der Sun­dow­ner Lounge mit spek­ta­ku­lä­rem Blick be­reit – nicht zu ver­ges­sen das Na­tur­pa­ra­dies des baye­ri­schen Vor­al­pen­lands mit zahl­rei­chen Mög­lich­kei­ten für Ak­ti­vi­tä­ten di­rekt vor der Haus­tür. Die Berg­eblick-Fa­mi­lie rund um die Be­trei­ber und In­ves­to­ren An­drea und Jo­han­nes Tien wird da­bei als herz­li­che Gast­ge­ber und Teil der Com­mu­nity ge­se­hen.

Entspannung im Senses Haus

Sen­ses Haus (c) Ho­tel Berg­eblick

Das Sen­ses Haus ist der Ort im Berg­eblick, um her­un­ter­zu­kom­men. Das ga­ran­tiert nicht zu­letzt der Blick auf das Berg­pan­orama im of­fe­nen, licht­durch­flu­te­ten Ru­he­raum. Eine Er­leb­nis­du­sche, eine In­fra­rot­ka­bine und eine Sauna mit Pan­ora­ma­blick in den Wald sor­gen für Ent­span­nung.

Der große Pool mit Son­nen­deck und ein Raum für Pi­la­tes, Yoga und Me­di­ta­tion ver­voll­stän­di­gen das An­ge­bot zur Ent­schleu­ni­gung. Der Well­ness­be­reich des Berg­eblick ist über­haupt eine Oase für Kör­per und Seele. Auf 500 Qua­drat­me­tern kön­nen es sich die Gäste im In­door Spa mit Sauna gut ge­hen las­sen.

Eine bayerische Gumpe als Attraktion

Gumpe im Out­door-Spa (c) Ho­tel Berg­eblick

Wer mag, wird in der Be­auty Lounge auf eine Licht­reise durch die Haut­schich­ten mit­ge­nom­men. Bei ei­ner Haut­ana­lyse wer­den die Be­dürf­nisse der Haut er­mit­telt und es wird ge­zeigt, wie man sie am bes­ten pflegt. Der NOHrD-Fit­ness­raum mit erst­klas­si­gen De­sign-Sport­ge­rä­ten er­mög­licht das In­door-Ak­tiv­ver­gnü­gen.

Ein High­light des Ho­tels ist das Out­door Spa mit Au­ßen­sauna und Au­ßen­du­sche. Eine Gumpe, die an die me­xi­ka­ni­schen Karst­höh­len – die so­ge­nann­ten „Cenote” – an­ge­lehnt ist, bil­det die Haupt­at­trak­tion. Durch die kreis­för­mige Öff­nung über der Gumpe be­fin­det sich der Gast di­rekt in der Na­tur und den Ele­men­ten aus­ge­setzt, denn Re­gen, Schnee, Wind und Sonne ge­lan­gen in die­sen mys­ti­schen Be­reich.

Holen Sie sich unseren Newsletter! News und Tipps – bis zu zwei­mal pro Wo­che kos­ten­los in Ih­rem Post­fach Wir ha­ben Ih­nen ein E‑Mail ge­schickt. Bitte be­stä­ti­gen Sie darin Ihre An­mel­dung! Ei­nige Fel­der sind feh­ler­haft oder wur­den nicht aus­ge­füllt! E‑Mail Ich ak­zep­tiere die Da­ten­schutz-Be­stim­mun­gen Fol­gen Sie uns auf So­cial Me­dia: Facebook | Instagram | Threads

Workation mit Sundowner-Blick in die Natur

Lounge mit Berg­blick (c) Ho­tel Berg­eblick

In den obe­ren Eta­gen des Berg­eblick be­fin­den sich die Busi­ness- und die Sun­dow­ner Lounge. Hier kön­nen Ge­schäfts­rei­sende, Ur­lau­ber oder Work­a­tion-Gäste bei ei­nem Kaf­fee oder Cock­tail die Aus­sicht auf das baye­ri­sche Vor­al­pen­land ge­nie­ßen. Durch Work­sta­tions und eine schnelle In­ter­net­ver­bin­dung wird pro­duk­ti­ves Ar­bei­ten leicht ge­macht. Er­gänzt wird dies durch Ta­gungs- und Se­mi­nar­mög­lich­kei­ten mit spek­ta­ku­lä­rem Blick auf den Wald- oder das Berg­pan­orama.

Kulinarisches im Bergeblick

Ne­ben ei­nem ab­wechs­lungs­rei­chen Früh­stücks­buf­fet mit schmack­haf­ten Pro­duk­ten aus der Re­gion bie­tet das Berg­eblick sei­nen Gäs­ten ein be­son­de­res gas­tro­no­mi­sches An­ge­bot – näm­lich die Viel­falt der Wirte in Bad Tölz. Dank Ko­ope­ra­tio­nen mit Re­stau­rants und Wirts­häu­sern kön­nen in den orts­an­säs­si­gen Lo­ka­len Ti­sche für die Gäste des Berg­eblick an je­dem Abend der Wo­che ge­bucht wer­den.

Der Gast er­hält die Emp­feh­lun­gen der Berg­eblick-Fa­mi­lie und ent­schei­det, wor­auf er Lust hat. Au­ßer­dem fin­den The­men­abende statt, an de­nen zum Bei­spiel der Grill im Berg­eblick für das Bar­be­que an­ge­heizt wird oder frisch ge­fan­gene Fo­rel­len vom be­nach­bar­ten Züch­ter an­ge­bo­ten wer­den. Wer we­der Lust auf das eine noch das an­dere hat, er­freut sich an ei­ner baye­ri­schen Brot­zeit, die abends für den Gast auf den Tisch ge­zau­bert wird.

Aktivparadies für Outdoor-Begeisterte

Das fa­mi­liär ge­führte Berg­eblick bie­tet durch seine Lage in­mit­ten des grü­nen Töl­zer Lands und in der Nähe der Kur- und Heil­kli­ma­stadt Bad Tölz zahl­rei­che Mög­lich­kei­ten, die Um­ge­bung ak­tiv zu er­kun­den. Die Haus­berge Buch- und Blom­berg so­wie das Brauneck la­den di­rekt vor der Tür zum Wan­dern ein. Auch die Isar und die Stadt Bad Tölz mit der ge­schichts­träch­ti­gen Markt­straße sind be­liebte Aus­flugs­ziele.

Der Te­gern­see und der Achen­see sind nur we­nige Ki­lo­me­ter ent­fernt. Fahr­rä­der und E‑Bikes kön­nen im Ho­tel aus­ge­lie­hen wer­den. Zahl­rei­che Rad­wege füh­ren die Gäste di­rekt vom Ho­tel durch das be­schau­li­che Vor­al­pen­land. Der Preis für ein Dop­pel­zim­mer im Berg­eblick be­ginnt bei 139 Euro pro Per­son in­klu­sive Früh­stück.

www.hotel-bergeblick.de