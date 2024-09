Allgäu: Der Herbst in Haubers Naturresort in Oberstaufen

Im Herbst er­strah­len die Wäl­der im All­gäu in vol­ler Far­ben­pracht. Ahorn, Bu­che und Ei­che glü­hen in sat­tem Rot, Gold und Orange, wäh­rend die klare Berg­luft er­frischt und be­lebt. Sanfte Ne­bel­schleier um­hül­len das Hau­bers Na­tur­re­sort und schaf­fen eine mys­ti­sche At­mo­sphäre.

Die meis­ten Gäste des Vier-Sterne-Su­pe­rior-Ho­tels Hau­bers Na­tur­re­sort in Ober­stau­fen ge­nie­ßen die letz­ten Son­nen­strah­len des Spät­som­mers beim Wald­ba­den und im Wander‑, Golf- oder Rad­ur­laub. Aber man­che hof­fen trotz­dem auch auf ein we­nig Re­gen.

Der Be­griff „In­dian Sum­mer“ stammt ur­sprüng­lich aus Ka­nada, wo sich die Wäl­der nach dem ers­ten Frost dra­ma­tisch rot fär­ben. Ähn­lich wie in Nord­ame­rika be­güns­ti­gen auch im All­gäu die kli­ma­ti­schen Be­din­gun­gen eine in­ten­sive Laub­fär­bung. Ein Mix aus son­ni­gen Ta­gen und küh­len Näch­ten ver­stärkt die Pig­men­tie­rung der Blät­ter, wo­durch die Far­ben be­son­ders kräf­tig er­schei­nen.

„Das West­all­gäu bie­tet per­fekte Be­din­gun­gen für den In­dian Sum­mer. Am liebs­ten be­ob­achte ich das Na­tur­schau­spiel auf un­se­rem Aus­sichts­punkt am Wald­rand, von dem man ei­nen wei­ten Blick über die bun­ten Wäl­der und die sanft ge­schwun­gene Hü­gel­land­schaft hat.“ Klaus Hau­ber, Se­ni­or­chef und Wald­ex­perte von Hau­bers Na­tur­re­sort

Dazu hat das Hau­bers Na­tur­re­sort ein spe­zi­el­les Herbst-An­ge­bot auf­ge­legt: Drei Nächte in­klu­sive Halb­pen­sion, Früh­stück am An­rei­se­tag oder Nut­zung des Well­ness­be­reichs bis 18 Uhr am Ab­rei­se­tag sind ab 684 Euro pro Per­son buch­bar. Auf die Gäste war­ten da­bei im Rah­men von „Hau­bers Wo­chen­pro­gramm” un­ter an­de­rem Wald­me­di­ta­tio­nen, E‑­Bike-Tou­ren, Kräu­t­er­wan­de­run­gen und Yoga. Gol­fer pro­fi­tie­ren vom Di­rekt­ein­stieg di­rekt am Ho­tel.

„Ich liebe es, wenn ich die fri­sche Berg­luft ein­atme, das Rau­schen der Blät­ter im Misch­wald höre und die Trop­fen be­ob­achte, die von den Äs­ten rol­len. Es ist fas­zi­nie­rend, wel­che Tiere sich aus ih­ren Ver­ste­cken trauen, wenn das Wet­ter küh­ler wird. Am liebs­ten schwimme ich bei Re­gen eine Runde durch un­se­ren be­heiz­ten Au­ßen­pool – am bes­ten gleich mor­gens nach dem Auf­ste­hen. Mit et­was Glück kann man dann Ha­sen, Rehe und Rot­mi­lane ganz aus der Nähe be­ob­ach­ten." Eva Hau­ber, Ge­schäfts­füh­re­rin des Vier-Sterne-Su­pe­rior-Ho­tels Hau­bers Na­tur­re­sort

Wer et­was län­ger blei­ben möchte, kann sich auch für das Spe­cial „Herbst­freude bei Hau­bers” ent­schei­den, das von 21. Sep­tem­ber bis 30. No­vem­ber 2024 ver­füg­bar ist. Vier Über­nach­tun­gen in­klu­sive Halb­pen­sion, Wan­de­rung und Wald­ba­den sind ab 820 Euro pro Per­son zu ha­ben. Au­ßer­dem gibt es ei­nen hoch­wer­ti­gen XXL-Re­gen­schirm gra­tis dazu.

Schau­kel­bank an Hau­bers Kli­ma­weg (c) Hau­bers Na­tur­re­sort

Das Hau­bers Na­tur­re­sort in Ober­stau­fen liegt an ei­nem son­nen­ver­wöhn­ten Süd­hang mit Blick auf die All­gäuer Vor­al­pen. Was vor über 30 Jah­ren als land­wirt­schaft­li­cher Be­trieb mit we­ni­gen Gäs­te­zim­mern be­gann, ist heute eine durch­dachte Mi­schung aus ex­klu­si­ven Er­leb­nis­sen für die Ur­lau­ber und ei­ner gro­ßen Liebe zur Na­tur.

Auf­ge­teilt in die be­nach­bar­ten Ge­bäude „Land­haus” und „Guts­hof” setzt das fa­mi­li­en­ge­führte Well­ness­ho­tel in den 71 Zim­mern und The­men­sui­ten auf bo­den­stän­dige, schlichte Ele­ganz mit hoch­wer­ti­gen Ma­te­ria­lien. Ob Ge­sund­heit, Spa oder Ge­nuss: Über­all spie­geln sich au­ßer­ge­wöhn­li­che Ideen mit ho­hem Qua­li­täts­an­spruch wi­der.

Dazu zäh­len etwa spe­zi­elle Fas­ten­ku­ren, der pri­vate Na­tur­ba­de­see oder ku­li­na­ri­sche Events wie das „Berg­früh­stück am Schwal­ben­nest” ober­halb des Na­tur­re­sorts. Im täg­li­chen Be­trieb küm­mert sich Klaus Hau­ber mit Sohn To­bias vor­wie­gend um die land- und forst­wirt­schaft­li­chen Auf­ga­ben. Die Töch­ter Eva und Tanja sor­gen als Im­puls­ge­be­rin­nen und Ge­sich­ter des Be­triebs für den rei­bungs­lo­sen Ab­lauf und das Wohl ih­rer Gäste.

